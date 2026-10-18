Szkoły i nauczyciele przygotowują się do przejścia na nauczanie zdalne. Przepisy nie pozostawiają szkołom wyboru
Wieczorna wiadomość o zmianie pracy szkoły może oznaczać dla rodziny konieczność ułożenia następnego dnia od początku. W Warszawie warto znać te zasady przed zimą: inne znaczenie ma niedogrzana klasa, inne silny mróz na zewnątrz, a jeszcze inne zdarzenie zagrażające uczniom. Do szkół trafiają zestawy do prowadzenia zajęć na odległość, jednak sprawna lekcja wymaga również dostępu do materiałów i odpowiednich warunków po stronie dziecka. Przepisy określają zarówno moment organizowania zdalnego nauczania, jak i rozwiązania dla uczniów, którzy mają trudności z udziałem w nim w domu.
18 stopni w sali to obowiązek. Zewnętrzny mróz uruchamia odrębną procedurę
W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, szkoła ma zapewnić minimum 18°C. Jeżeli nie jest to możliwe, dyrektor zawiesza zajęcia na określony czas, informując organ prowadzący. Taki problem może wynikać z awarii ogrzewania, nawet gdy na ulicy nie ma wyjątkowo niskiej temperatury. Z kolei pomiar na zewnątrz wynoszący -15°C lub mniej o 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie pozwala dyrektorowi podjąć decyzję o przerwie za zgodą organu prowadzącego. Ten drugi przepis daje możliwość działania i wymaga oceny lokalnej sytuacji.
Rodzic nie powinien więc czekać wyłącznie na określoną liczbę w prognozie pogody. Znaczenie mają bezpieczne warunki w szkole i decyzja podjęta w odpowiednim trybie. Obowiązek utrzymania temperatury w klasie i możliwość zawieszenia zajęć przy silnym mrozie opisują § 17 i § 18 rozporządzenia z 31 grudnia 2002 r. dotyczącego bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Informację o wychłodzeniu sali warto przekazać dyrekcji, aby mogła ocenić sytuację oraz możliwość zapewnienia odpowiednich pomieszczeń. Sama prognoza dla całego województwa nie rozstrzyga o pracy każdej placówki.
|Sytuacja
|Warunek lub termin
|Znaczenie dla organizacji nauki
|Zbyt niska temperatura w pomieszczeniach zajęć
|Brak możliwości zapewnienia co najmniej 18°C
|Dyrektor zawiesza zajęcia na oznaczony czas i powiadamia organ prowadzący
|Silny mróz na zewnątrz
|-15°C lub mniej o 21:00 w 2 kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie
|Dyrektor może zawiesić zajęcia za zgodą organu prowadzącego
|Zdarzenie zagrażające uczniom
|Ocena zagrożenia i zastosowanie właściwej procedury
|Możliwe zawieszenie zajęć i zmiana sposobu prowadzenia nauki
|Zawieszenie z przyczyn wskazanych w art. 125a na ponad 2 dni
|Nauka na odległość najpóźniej od 3. dnia zawieszenia
|Dyrektor organizuje zajęcia zdalne; ustawa przewiduje szczególny wyjątek wymagający zgody i opinii
Miniona zima pokazała, że zmiana może dotyczyć pojedynczych miejscowości
W dniach 7-9 stycznia 2026 r. część szkół w gminie Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim uczyła zdalnie w związku z trudnymi warunkami zimowymi. To ważny punkt odniesienia przed kolejną zimą: podobny problem może pojawić się lokalnie, gdy pogoda utrudni bezpieczną organizację nauki. Dla rodzica oznacza to potrzebę śledzenia informacji konkretnej szkoły oraz samorządu. Lekcje w budynku mogą zostać zawieszone w jednej placówce, podczas gdy sąsiednia działa w zwykłym trybie. Ocenie podlegają rzeczywiste warunki, a przygotowany wcześniej sprzęt pomaga dopiero w realizacji podjętej decyzji.
Po zagrożeniu możliwe są zdalne lekcje, ale także zawieszenie bez nauczania
Październik 2026 r. przyniósł również przykład związany z bezpieczeństwem. „Rzeczpospolita” podała, że po wydarzeniach w Ostrołęce i pod Wyszkowem Liceum Akademickie w Płocku zdecydowało się na naukę zdalną. Opisywane przez dziennik zmiany w mazowieckich szkołach dotyczyły 9 października. Przywołanie konkretnej daty ma znaczenie: wcześniejsza decyzja placówki nie jest informacją o tym, jak działa ona w każdym kolejnym tygodniu. Rodzice powinni otrzymywać aktualne ustalenia od własnej dyrekcji, zwłaszcza gdy pojawiają się sprzeczne wiadomości przekazywane między uczniami.
Prawo oświatowe obejmuje nadzwyczajne zdarzenia zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów. Przy zawieszeniu zajęć z przyczyn wskazanych w art. 125a na ponad 2 dni naukę na odległość organizuje się najpóźniej od 3. dnia. Przepis dopuszcza jednak odstąpienie od niej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zgodzie organu prowadzącego i uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego. Dlatego informacja o zamknięciu budynku nie wystarcza do ustalenia obowiązków ucznia. Rodzina musi wiedzieć, czy odbywają się lekcje, jak będą prowadzone i na jaki okres przyjęto dany sposób pracy.
Lekcja zdalna nie musi oznaczać 45 minut nieprzerwanej transmisji
Rozporządzenie z 2 września 2022 r. o organizowaniu zajęć na odległość wskazuje, że godzina zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić w szkole czas od 30 do 60 minut. Przy układaniu pracy trzeba uwzględniać możliwości uczniów i przeplatać korzystanie z monitorów zadaniami wykonywanymi bez ekranu. Ustawa pozwala ponadto na różne formy realizacji kształcenia. Dla rodziców oznacza to potrzebę poznania planu: kiedy dziecko ma połączyć się z nauczycielem, kiedy pracuje samodzielnie i w jaki sposób przekazuje wykonane zadanie.
Szczegółową organizację powinien opisywać statut szkoły, obejmujący między innymi stosowane narzędzia, dostarczanie materiałów i potwierdzanie uczestnictwa. Przy ustalaniu obecności przepisy nakazują uwzględniać prywatność ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu. Warto zatem wyjaśnić zasady jeszcze przed pierwszą lekcją, szczególnie gdy kamera nie działa albo połączenie regularnie się urywa. Zgłoszenie trudności wychowawcy pozwala ustalić sposób kontaktu i wykonywania pracy. Uczeń potrzebuje jednoznacznej informacji, gdzie ma szukać zadań oraz jak potwierdzić ich wykonanie w razie problemu z transmisją.
Szkolny zestaw i domowy komputer rozwiązują różne problemy
Ogólnopolski program obejmuje 100 tys. zestawów do nauki zdalnej dla ponad 14 tys. szkół. Zestaw zawiera urządzenia pomagające prowadzić lekcję, między innymi kamerę, mikrofon i tablet graficzny. W takim wyposażeniu chodzi o możliwość przekazywania obrazu, dźwięku i zapisu nauczyciela. Udział szkoły w programie nie oznacza jednak automatycznie dostarczenia osobnego laptopa każdemu dziecku do domu. Rodzina nadal musi ustalić, jak uczeń skorzysta z zajęć, zwłaszcza gdy kilka osób potrzebuje tego samego urządzenia w podobnych godzinach. To zadanie organizacyjne, które warto zgłosić przed zmianą trybu.
O skali faktycznych dostaw świadczą dane opublikowane 8 października 2026 r. przez kuratorium w Olsztynie: w województwie warmińsko-mazurskim przekazano 3943 zestawy do 595 szkół. Taka informacja potwierdza wyposażenie placówek w konkretnym regionie. Własną szkołę trzeba natomiast zapytać o dostępne urządzenia, możliwość wypożyczenia i wymagane oprogramowanie. Przed wydaniem pieniędzy na nowy komputer rozsądnie jest ustalić rzeczywiste wymagania. Ważniejsza od samej nazwy urządzenia bywa możliwość otwarcia materiałów, zalogowania się na szkolne konto i sprawnego przekazania wykonanej pracy.
Warszawskie narzędzia pomagają, gdy rodzina zna sposób korzystania z nich
Stołeczne placówki mogą korzystać z miejskiej platformy Eduwarszawa.pl, udostępnianej uczniom i nauczycielom do pracy edukacyjnej. Dla rodzica przydatne jest wcześniejsze sprawdzenie, jakich narzędzi używa konkretna szkoła i czy dziecko pamięta dane swojego konta. Warto też wiedzieć, czy komunikat dyrektora pojawi się w dzienniku elektronicznym, na stronie placówki czy w innym uzgodnionym miejscu. Dostęp do platformy nie zastępuje instrukcji dotyczącej rozpoczęcia zajęć. Nawet sprawny komputer niewiele pomoże, jeżeli rodzina nie wie, na które spotkanie uczeń ma dołączyć i gdzie znajdzie materiały.
Różnicę między zakupami a domowymi możliwościami ucznia pokazuje program dla szkół w Śródmieściu. Dzielnica zapowiedziała 29 sierpnia 2025 r. ponad 6,5 mln zł na sprzęt komputerowy: 2542 laptopy standardowe i przeglądarkowe oraz 453 tablety. Była to część szerszego wsparcia z KPO o wartości 12 mln zł. Takie zakupy mogą zwiększać zasoby placówek, lecz rodzina potrzebuje konkretnych ustaleń dotyczących korzystania z urządzeń. Znaczenie mają zasady wypożyczenia, dostępność potrzebnego programu oraz to, czy komputer pozostaje dostępny przez cały okres zmiany organizacji lekcji.
Brak możliwości nauki w domu trzeba zgłosić, a wsparcie zależy od warunków
Przepisy przewidują rozwiązania dla ucznia, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie może uczyć się zdalnie w miejscu zamieszkania. Na wniosek rodziców dyrektor organizuje mu zajęcia w placówce, bezpośrednio z nauczycielem albo na odległość, jeśli można zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki oraz nie występuje zagrożenie dla ucznia. Przy trudnej sytuacji rodzinnej dyrektor, również na wniosek rodziców, może zorganizować zdalne zajęcia na terenie szkoły na analogicznych warunkach bezpieczeństwa. Jeżeli własna placówka jest niebezpieczna, przepisy pozwalają szukać rozwiązania w innej wskazanej placówce oświatowej, w porozumieniu z organem prowadzącym.
Najwięcej daje wcześniejszy kontakt z wychowawcą i dokładny opis przeszkody: brak internetu, wspólny komputer, potrzeba dostosowania materiałów albo trudności dziecka po niebezpiecznym zdarzeniu. W takiej rozmowie można ustalić dostępne wsparcie i orgnizację pierwszych dni. Szkoła powinna również przekazać, jak w okresie zdalnym realizowana będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne. Dla rodziny podstawą pozostaje jasna informacja o terminach, sposobie uczestnictwa i osobie do kontaktu. Dzięki temu ewentualna zmiana po mrozach, awarii lub zagrożeniu ma konkretny plan, który uwzględnia również uczniów potrzebujących dodatkowej pomocy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.