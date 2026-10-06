ZUS wyśle listy do ponad 6 milionów Polaków. Pierwsze już są w drodze
Ponad 6,29 mln osób otrzyma korespondencję z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wielka akcja wysyłkowa ruszyła na początku października i dotyczy tegorocznej czternastej emerytury. W środku znajdzie się decyzja ZUS z dokładnym rozliczeniem świadczenia. Warto jej nie wyrzucać – dokument pokazuje nie tylko przyznaną kwotę, ale również potrącony podatek i składkę zdrowotną.
We wrześniu ZUS przeprowadził ogromną operację wypłaty czternastych emerytur. Świadczenie przyznano 6 298 632 osobom, a łączna wartość wypłat przekroczyła 9,2 mld zł brutto, czyli ponad 7,5 mld zł netto.
Pieniądze to jednak nie koniec tegorocznej akcji. Teraz do milionów świadczeniobiorców trafiają decyzje.
Ponad 6,29 mln decyzji z ZUS
Zakład zapowiedział wysłanie ponad 6,29 mln decyzji – dokument otrzyma każda osoba, której przyznano tegoroczną czternastą emeryturę. Oficjalnie ZUS informował, że wysyłka rozpocznie się na początku października.
Według najnowszych informacji pierwsza korespondencja została nadana 1 października. Oznacza to, że część emerytów i rencistów może już otrzymywać przesyłki.
Co będzie w liście?
To nie jest wezwanie do zapłaty ani informacja o nowym obowiązku. ZUS przesyła formalną decyzję dotyczącą przyznanej czternastej emerytury.
W dokumencie świadczeniobiorca znajdzie przede wszystkim wysokość przyznanej czternastki brutto oraz sposób jej wyliczenia. Podane zostaną również informacje dotyczące zaliczki na podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały potrącone przy wypłacie.
Dzięki temu można sprawdzić, dlaczego na konto lub w przekazie pocztowym pojawiła się właśnie taka, a nie inna kwota.
Pełna czternastka wynosiła 1978,49 zł
W 2026 roku pełna wysokość czternastej emerytury została ustalona na 1978,49 zł brutto.
Taką kwotę otrzymywały osoby, których podstawowe świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto miesięcznie. zus.pl
Przy wyższej emeryturze lub rencie zastosowano mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wraz ze wzrostem podstawowego świadczenia wysokość czternastki odpowiednio malała.
Co istotne, seniorzy nie musieli składać żadnego wniosku. ZUS przyznawał i wypłacał dodatkowe świadczenie automatycznie. zus.pl
Nie zgadzasz się z decyzją? Jest możliwość odwołania
I właśnie dlatego otrzymanego dokumentu nie warto odkładać bez przeczytania.
W decyzji znajdzie się również pouczenie dotyczące możliwości odwołania. Według informacji dotyczących wysyłki świadczeniobiorca ma na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie rozpatruje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.
Jeżeli więc ktoś uważa, że wysokość czternastej emerytury została ustalona nieprawidłowo, powinien przede wszystkim sprawdzić wyliczenie znajdujące się w otrzymanym dokumencie.
Jedna z największych akcji korespondencyjnych ZUS
Skala wysyłki jest ogromna. Ponad 6,29 mln decyzji oznacza, że w najbliższym czasie korespondencji z ZUS może spodziewać się bardzo duża grupa emerytów i rencistów.
Sam Zakład ma doświadczenie z podobnymi operacjami. W czerwcu zakończył inną wielką wysyłkę – dotyczącą waloryzacji oraz trzynastej emerytury. Wówczas do klientów trafiło 8 836 400 pakietów dokumentów.
Tym razem korespondencja związana jest z czternastką. Jeżeli więc w najbliższych dniach emeryt lub rencista otrzyma list z ZUS, nie musi oznaczać to żadnego problemu. Miliony podobnych decyzji właśnie trafiają do świadczeniobiorców w całej Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.