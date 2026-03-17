10 tys. zł, a nawet areszt za niedopełnienie tego obowiązku. Mieszkańcy bloków przerażeni, bo czas jest tylko do 2027 roku
Kara 10 000 zł, areszt albo ograniczenie wolności – tak ustawodawca postanowił wymusić na zarządcach budynków wymianę liczników wody i ciepła na urządzenia ze zdalnym odczytem. Formalnie odpowiada spółdzielnia. W praktyce rachunek za całą operację – i ewentualną grzywnę – wyślą mieszkańcom.
Czas do 1 stycznia 2027 – i już go prawie nie ma
Obowiązek wymiany liczników wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 2021 r. Przepisy są jednoznaczne: do 1 stycznia 2027 r. właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych muszą zastąpić ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania oraz wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Koniec z inkasenta chodzącym po klatkach schodowych – od nowego roku dane mają być pobierane automatycznie.
Brzmi jak odległa perspektywa? Nowe liczniki trzeba zamówić, rozpisać przetarg, znaleźć wykonawców i umówić się z każdym lokatorem na wejście do mieszkania. W dużym bloku z kilkuset lokalami to operacja na kilka miesięcy. Spółdzielnie, które jeszcze nie zaczęły – a jest ich niemało – wchodzą właśnie w najgorszy możliwy moment.
Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jeszcze w 2025 roku zaledwie ok. 1/3 polskich gospodarstw domowych miała liczniki ze zdalnym odczytem. Oznacza to, że aż 64 proc. lokali – ponad 12 mln – wciąż czeka na modernizację. A firm instalacyjnych jest tyle samo co rok temu.
Grzywna, areszt, ograniczenie wolności – kara jest trójstopniowa
Ustawodawca nie zostawił tu furtki. Ustawa Prawo energetyczne przewiduje 3 rodzaje sankcji za niedopełnienie obowiązku w terminie: grzywnę do 10 000 zł, ograniczenie wolności lub areszt. Sankcje dotyczą osób odpowiedzialnych za zarządzanie budynkiem – prezesów zarządów spółdzielni, członków rad nadzorczych i zarządców nieruchomości.
W praktyce procedura wygląda tak: kontrole przeprowadzają urzędy gminne i wojewódzkie. Jeśli inspektor stwierdzi, że w budynku wciąż działają stare liczniki, najpierw wysyłane jest wezwanie do usunięcia nieprawidłowości. Jeśli zarząd to zignoruje – sprawa trafia do prokuratury lub sądu. Kara finansowa jest dolegliwa, ale to właśnie widmo aresztu skuteczniej mobilizuje prezesów spółdzielni do działania.
Osobny przypadek to lokator, który celowo uniemożliwia monterowi wejście do mieszkania. Przepisy przewidują, że uporczywe blokowanie wymiany przez mieszkańca również może skutkować nałożeniem na niego grzywny. Spółdzielnia nie może zostać ukarana za to, że jeden lokator nie otworzył drzwi – ale tylko wtedy, gdy zarząd udokumentuje, że podjął wszystkie wymagane próby kontaktu.
Kara spada na zarząd, rachunek – na lokatora
Tu zaczyna się najważniejszy dla zwykłego mieszkańca wątek. Formalnie za niezgodność budynku z przepisami odpowiada zarządca – spółdzielnia lub wspólnota. Nie znaczy to jednak, że koszty całej operacji, łącznie z ewentualną grzywną, pozostają wewnętrzną sprawą zarządu.
Koszty wymiany liczników wchodzą do opłat eksploatacyjnych lub funduszu remontowego – i w tej postaci trafiają do miesięcznych rachunków lokatorów. Spółdzielnie nie wystawiają osobnych faktur za nowe wodomierze. Zamiast tego cicho podnoszą stawki albo rozpisują wydatek na kilka lat jako pozycję w planie remontowym. Większość mieszkańców dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy zobaczy wyższy czynsz – bez wyraźnego wyjaśnienia, za co konkretnie.
To samo dotyczy ewentualnej kary administracyjnej. Zarząd spółdzielni nie płaci grzywny z własnej kieszeni. Pokrywa ją z funduszu spółdzielni – czyli ze wspólnych środków lokatorów. Mechanizm jest prosty: zarząd nie zdąży, dostanie karę 10 000 zł, wpisze ją w koszty i podniesie czynsz.
Ile kosztuje wymiana – i dlaczego to nie jest jednorazowy wydatek
Najczęściej podawana kwota to ok. 300 zł na jedno gospodarstwo domowe – tyle kosztuje zakup i montaż jednego wodomierza ze zdalnym odczytem. Cena pojedynczego urządzenia to 150-200 zł. Problem w tym, że typowe mieszkanie ma co najmniej 2 liczniki (zimna i ciepła woda), a w starszych blokach z dwoma pionami instalacyjnymi – nawet 4. Do tego ciepłomierz i podzielniki kosztów ogrzewania na grzejnikach.
W lokalach, które do tej pory rozliczały się ryczałtowo bez żadnych liczników, koszt pełnego opomiarowania może przekroczyć 1000 zł na lokal. Spółdzielnie, które zwlekały z zamówieniami do końca 2026 roku, płacą za to podwójnie – firmy instalacyjne windują ceny przy masowym popycie w ostatniej chwili.
I to wciąż nie jest pełna kwota. Nowe liczniki wymagają infrastruktury: systemu zdalnego odczytu, oprogramowania, serwisu. Firmy rozliczeniowe pobierają abonament miesięczny za każdy punkt pomiarowy – kilka złotych miesięcznie, które sumowane dla całego osiedla dają co roku kilkadziesiąt tysięcy złotych stałego kosztu. On też w końcu wejdzie do czynszu.
Kto jest zwolniony – i dlaczego to trudno udowodnić
Prawo przewiduje jeden wyjątek od obowiązku: budynki, w których wymiana byłaby technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Ocenę opłacalności reguluje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. Każde odstępstwo musi być odpowiednio udokumentowane przez zarządcę.
W praktyce skorzystanie z tego wyjątku wymaga przeprowadzenia kosztownej analizy techniczno-ekonomicznej, wykonanej przez uprawnionego specjalistę. Dla przeciętnej spółdzielni to droga i skomplikowana procedura – w wielu przypadkach tańsza okazuje się po prostu wymiana liczników.
Co możesz zrobić jako mieszkaniec
- Zapytaj zarząd spółdzielni, na jakim etapie jest wymiana liczników w twoim budynku i czy znaleziony już wykonawca ma zarezerwowany termin. Jeśli odpowiedź brzmi „jeszcze nie zaczęliśmy” – masz prawo być zaniepokojony. Im bliżej końca 2026 roku, tym droższe będą usługi instalacyjne i tym większe ryzyko, że spółdzielnia nie zdąży – i zapłaci grzywnę, którą ty pośrednio pokryjesz.
- Sprawdź plan remontów na ten rok – wymiana liczników powinna w nim figurować. Masz prawo wglądu do dokumentów spółdzielni i do zadawania pytań na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli koszt wymiany jest już wliczony w czynsz, zarząd ma obowiązek to wyjaśnić i pokazać kalkulację.
- Wpuść montera, gdy przyjdzie – jeśli spółdzielnia realizuje wymianę i wysyła ekipę instalacyjną, uniemożliwianie wejścia do mieszkania naraża na grzywnę już bezpośrednio ciebie. Termin wymiany jest ustawowy, a nie opcjonalny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.