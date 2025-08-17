1000 zł miesięcznie na dorosłe dziecko. Prezydent podpisał się pod projektem
Pierwsza obietnica wyborcza Karola Nawrockiego już stała się faktem. 8 sierpnia prezydent podpisał się pod własnym projektem ustawy o zerowym PIT dla rodzin z dwójką dzieci. To nowe rozwiązanie podatkowe, które może przynieść przeciętnej polskiej rodzinie nawet 1000 złotych miesięcznie. Świadczenie zostało okrzyknięte mianem „1000 zł na dorosłe dziecko”.
Zaledwie dwa dni po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki dotrzymał słowa danego podczas kampanii wyborczej. W Kolbuszowej na Podkarpaciu podpisał projekt ustawy wprowadzający zerowy podatek dochodowy dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1000 złotych miesięcznie.
Warto podkreślić, że ustawa jest inicjatywą prezydenta i musi przejść przez proces legislacyjny w Sejmie i Senacie.
Komu przysługuje zerowy PIT? Oto precyzyjne warunki
Prezydencki projekt zakłada całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla rodziców co najmniej dwójki dzieci, ale z określonymi limitami dochodowymi. Świadczenie przysługuje osobom, których roczne dochody nie przekraczają 140 tysięcy złotych na małżonka, czyli łącznie 280 tysięcy złotych dla całej rodziny. W praktyce więc limit jest dość duży.
Ulga obejmuje rodziców wykonujących władzę rodzicielską, opiekunów prawnych (jeśli dzieci z nimi zamieszkują), rodziny zastępcze oraz osoby wykonujące obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletnich, ale nadal uczących się dzieci. Do grona beneficjentów zaliczają się rodzice co najmniej dwójki dzieci małoletnich (do 18. roku życia), pełnoletnich otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz pełnoletnich do 25. roku życia, które nadal się uczą.
Nie wszystkie dzieci będą jednak wliczane do tej liczby. Nie uwzględnia się dzieci umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie oraz tych, które zawarły związek małżeński. Z ulgi nie skorzystają również podatnicy zobowiązani do płacenia daniny solidarnościowej, czyli osoby o najwyższych dochodach przekraczających milion złotych rocznie.
Ile konkretnie zyskają różne rodziny? Oto szczegółowe wyliczenia
Analitycy z Grant Thornton przeprowadzili wyliczenia korzyści z nowej ulgi dla różnych grup dochodowych. Osoby z minimalnym wynagrodzeniem osiągną korzyść na poziomie około 75 złotych miesięcznie na osobę, czyli 150 złotych na rodzinę. Osoby otrzymujące przeciętne wynagrodzenie zaoszczędzą około 500 złotych miesięcznie na osobę, co daje około 1000 złotych na rodzinę, pod warunkiem że oboje z rodziców osiągają taki dochód.
Największe korzyści odniosą rodziny o wyższych dochodach. Osoby zarabiające po 15 tysięcy złotych miesięcznie zyskają 1400 złotych miesięcznie na parę. Jak podkreślają analitycy, maksymalna korzyść przy podwyższeniu kwoty wolnej do 140 tysięcy złotych wyniosłaby 17 200 złotych rocznie dla jednej osoby.
Według wyliczeń eksperta Michała Mycka z CenEA, w przypadku rodzin, gdzie oboje rodzice zarabiają po 20 tysięcy złotych miesięcznie, korzyści wyniosłyby ponad 5200 złotych miesięcznie – to ponad sześciokrotnie więcej w porównaniu do wsparcia w ramach programu 800 plus.
Co to oznacza dla ciebie? Praktyczny przewodnik po nowych przepisach
Jeśli wychowyjesz dwoje lub więcej dzieci i łączne dochody twojej rodziny nie przekraczają 280 tysięcy złotych rocznie, możesz liczyć na oszczędności podatkowe. Wysokość korzyści zależy od twoich zarobków – im wyższe dochody (w ramach limitu), tym większe oszczędności.
Przykład praktyczny: państwo Nowakowie mają dwoje dzieci i oboje zarabiają po 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Dzięki nowym przepisom zaoszczędzą około 1800 złotych rocznie każde z nich, co daje łącznie 3600 złotych więcej na koncie rodzinnym w ciągu roku. Dla rodziny z przeciętnymi dochodami to znaczący zastrzyk finansowy.
Preferencja przysługuje wyłącznie osobom rozliczającym się według skali podatkowej. Projekt przewiduje również objęcie ulgami prorodzinnymi przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Kiedy zmiany wejdą w życie? Oto harmonogram
Zgodnie z projektem ustawy rodziny 2+2 z nowej preferencji podatkowej skorzystają po raz pierwszy w ramach rozliczenia przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że pierwsze korzyści będą widoczne podczas rozliczania PIT w 2027 roku.
11 sierpnia projekt trafił do Sejmu pod numerem RPW/27021/2025 i został skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Do 11 września każdy może zgłosić uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych dostępnych na stronie Sejmu.
Projekt musi przejść przez cały proces legislacyjny w Sejmie i Senacie, a następnie trafić do podpisu prezydenta. O dalszym losie ustawy zadecyduje Sejm – to posłowie będą głosować nad przyjęciem lub odrzuceniem propozycji prezydenta. Jak podkreślił sam Karol Nawrocki podczas podpisywania projektu: „To nic więcej, jak wywiązywanie się przeze mnie z moich obietnic wyborczych”.
Finansowanie projektu. Prezydent zapowiada „pancerz budżetowy”
Prezydent Nawrocki zapowiedział finansowanie projektu poprzez wprowadzenie „pancerza budżetowego” – mechanizmów uszczelniających wpływy do budżetu państwa, szczególnie w zakresie podatku VAT i CIT. Jak mówił podczas przemówienia w Kolbuszowej: „To jasne wsparcie dla Krajowej Administracji Skarbowej. To jasny kierunek, aby podwyższyć ściągalność podatków VAT i CIT szczególnie od zagranicznych korporacji”.
Prezydent odniósł się również do środków z Krajowego Planu Odbudowy, stwierdzając: „Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin”.
Eksperci szacują koszt wprowadzenia ulgi na różne kwoty – od około 16 miliardów złotych według wyliczeń CenEA, przez 20-22 miliardy według polityków PiS, aż po 29 miliardów złotych według resortu finansów. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że wszystkie nowe propozycje wymagają wskazania źródeł finansowania.
Część szerszego pakietu reform podatkowych
Zerowy PIT dla rodzin 2+2 to element szerszego „Planu 21” prezydenta Nawrockiego. Pakiet obejmuje również podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych, obniżenie stawki VAT z 23 do 22 procent, likwidację podatku Belki oraz wprowadzenie kwotowej waloryzacji emerytur.
Prezydent zapowiedział też złożenie propozycji wpisania do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów oraz zasady dziedziczenia majątku bez podatku. Jak podkreślił podczas kampanii wyborczej, celem jest „dawanie przestrzeni do rozwoju klasy średniej”.
Projekt jest drugą inicjatywą ustawodawczą prezydenta Nawrockiego – pierwsza dotyczyła Centralnego Portu Komunikacyjnego i została złożona dzień wcześniej.
