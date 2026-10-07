11 października sklepy będą zamknięte. Na taki dzień poczekamy aż do grudnia
11 października 2026 r. nie będzie niedzielą handlową. Dla osób planujących większe zakupy w dyskoncie, supermarkecie lub sklepach w galerii oznacza to konieczność wybrania innego dnia. Dotyczy to również mieszkańców Warszawy, choć w niektórych stołecznych centrach będą działały wybrane lokale. Najbliższa niedziela z możliwością zwykłych zakupów w dużych sklepach przypada dopiero 6 grudnia. Przed nami jeszcze kilka tygodni, w których niedzielne uzupełnienie zapasów będzie zależało od dostępności placówek korzystających z wyjątków od zakazu.
11 października zakaz obejmie zwykłe sklepy i supermarkety
Październikowy kalendarz nie przewiduje ani jednej niedzieli handlowej. W najbliższym tygodniu większe zakupy przed niedzielą można więc zaplanować najpóźniej na sobotę 10 października, z uwzględnieniem godzin konkretnego sklepu. Następny zwykły dzień zakupowy to poniedziałek 12 października. Czekanie do grudnia dotyczy wyłącznie niedziel handlowych, a nie możliwości robienia zakupów w ogóle: w dni powszednie i soboty sklepy mogą pracować zgodnie ze swoimi harmonogramami. Nie ma zatem powodu, by przygotowywać zapasy na wiele tygodni, ale niedzielnej wizyty w dużym sklepie nie należy wpisywać do planu tego weekendu.
Podstawą ograniczenia jest ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 r. pod poz. 301. Jej art. 5 zakazuje w takie dni handlu i czynności związanych z handlem w placówkach objętych przepisami, a także powierzania tej pracy pracownikom i osobom zatrudnionym. Ustawowe wyjątki dotyczą zarówno określonych rodzajów placówek, jak i wybranych niedziel. Data 11 października nie należy do tych drugich, dlatego zwykły sklep nie może otworzyć się tego dnia tylko dlatego, że klienci chcieliby zrobić zakupy.
Przed grudniem zostało 8 niedziel z zakazem handlu
Od 11 października do 29 listopada przypada 8 niedziel bez ogólnego wyłączenia zakazu. Najbliższa handlowa, 6 grudnia, będzie dokładnie 56 dni po 11 października. Ostatnia taka możliwość była 30 sierpnia, więc cały odstęp między niedzielami handlowymi wynosi 14 tygodni. To rezultat ustawowego kalendarza, w którym jesienią nie ma dodatkowego terminu dla wszystkich sklepów. Ani ostatnia niedziela października, ani końcówka listopada nie otwierają automatycznie supermarketów i salonów w centrach handlowych.
Państwowa Inspekcja Pracy w kalendarzu na 2026 r. wskazuje łącznie 8 niedziel handlowych. Przed jesienną przerwą przypadały one 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca i 30 sierpnia. Pozostałe 3 terminy skupiają się w grudniu. Regułę określa art. 7 ustawy: handel dopuszczono w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą oraz w 3 kolejnych niedzielach poprzedzających Wigilię. Październik i listopad nie znajdują się wśród miesięcy z dodatkową niedzielą zakupową.
|Termin w 2026 r.
|Zasady dla zwykłych sklepów objętych ustawą
|11, 18 i 25 października
|Niedziele niehandlowe
|1, 8, 15, 22 i 29 listopada
|Niedziele niehandlowe; 1 listopada jest również świętem
|6 grudnia
|Niedziela handlowa
|13 grudnia
|Niedziela handlowa
|20 grudnia
|Niedziela handlowa
|24, 25 i 26 grudnia
|Święta objęte zakazem handlu
W grudniu sklepy otworzą się w 3 niedziele, ale w Wigilię będą zamknięte
Pierwszy grudniowy termin to 6 grudnia, czyli Mikołajki. Kolejne niedziele handlowe przypadają 13 i 20 grudnia. Dzięki temu zakupy prezentów, dekoracji czy produktów na świąteczny stół można rozłożyć na 3 weekendy. Samo dopuszczenie handlu nie narzuca jednak wszystkim sklepom identycznych godzin otwarcia ani nie nakazuje uruchomienia każdej placówki. O tym, kiedy konkretny salon, dyskont lub supermarket rozpocznie i zakończy sprzedaż, decyduje jego harmonogram. Datę warto zapisać wcześniej, a godziny sprawdzić przed wyjazdem.
Przy układaniu grudniowego planu trzeba uwzględnić także 24 grudnia. Wigilia jest już ustawowym dniem wolnym od pracy, a zakaz handlu obejmuje ją tak jak pozostałe święta, z przewidzianymi w ustawie wyjątkami. Nie obowiązuje dawny model zwykłych zakupów w Wigilię do godziny 14. W 2026 r. 24 grudnia przypada w czwartek, po nim są świąteczny piątek i sobota, a 27 grudnia będzie niedzielą niehandlową. Podstawą statusu Wigilii jest art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w tekście jednolitym ogłoszonym w Dz.U. z 2025 r. pod poz. 296.
Stacje paliw, apteki i sklepy właścicieli mogą korzystać z wyjątków
Zakaz nie oznacza, że 11 października zniknie każda możliwość kupienia żywności czy innych potrzebnych produktów. Art. 6 ustawy dopuszcza handel m.in. na stacjach paliw, w aptekach i punktach aptecznych oraz przez automaty sprzedażowe. Wyjątki obejmują też placówki o przeważającej działalności gastronomicznej oraz piekarnie, cukiernie i lodziarnie spełniające ustawowe warunki. Możliwość działania trzeba odróżnić od gwarancji otwarcia: apteka nie musi pracować w niedzielę tylko dlatego, że zakaz jej nie obejmuje, a piekarnia może mieć własny dzień wolny.
Osobna podstawa pozwala prowadzić sprzedaż przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który robi to osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Ustawa dopuszcza także nieodpłatną pomoc określonych członków rodziny, pod warunkiem że nie są pracownikami ani osobami zatrudnionymi w tej placówce. Dlatego niewielki sklep może być czynny, mimo że supermarket pozostaje zamknięty. Sam szyld sieci nie rozstrzyga jednak, czy dana placówka korzysta z wyjątku i w jakich godzinach będzie pracować. Otwartego sklepu trzeba szukać pod konkretnym adresem, zamiast zakładać, że cała sieć działa według jednego niedzielnego planu.
Ustawa wyłącza z zakazu również sklepy internetowe i platformy internetowe. W niedzielę można więc składać zamówienia, ale termin dostawy lub odbioru zależy od zasad sprzedawcy i dostępnych usług. Złożenie zamówienia online nie oznacza, że tego samego dnia będzie można odebrać towar w zamkniętym salonie. Podobnie samo przyjmowanie paczek przez sklep nie daje mu automatycznego prawa do niedzielnej sprzedaży: wyjątek pocztowy wymaga, by usługi pocztowe były przeważającą działalnością w rozumieniu ustawy. Dla klienta pewniejsza jest aktualna informacja o otwarciu placówki niż wyciąganie wniosków z naklejki przy wejściu.
W Warszawie Wola Park podaje osobną listę czynnych lokali
Konkretną informację dla mieszkańców stolicy publikuje Wola Park przy ul. Górczewskiej 124. Centrum ma na swojej stronie osobny wykaz lokali działających w niedziele niehandlowe. Wśród nich podaje Żabkę w godzinach 11:00-20:00, Cukiernię Sowa 10:00-18:00, Green Caffe Nero 10:00-20:00 oraz Multikino 10:00-22:00. To opublikowany harmonogram niedziel niehandlowych, który przed wizytą można jeszcze sprawdzić pod kątem ewentualnego komunikatu o zmianie. Lista pokazuje, że zamknięcie części handlowej nie musi oznaczać zamknięcia wszystkich lokali pod tym samym adresem.
Wola Park zaprasza w takie niedziele również do wybranych lokali w Ogrodach Ulricha. Na liście znajdują się m.in. Bar Mleczny Bunia i Pasibus, oba z godzinami 10:00-20:00, oraz La Bufala z godzinami 12:00-20:00. W Śródmieściu Złote Tarasy przy ul. Złotej 59 podają z kolei oddzielnie pracę Multikina od poniedziałku do niedzieli, od 9:00 do ostatniego seansu. Takie rozróżnienie przydaje się przed wyjazdem: wyjście do kina czy restauracji można planować na podstawie grafiku lokalu, ale nie należy łączyć go z założeniem, że przy okazji uda się zrobić zwykłe zakupy we wszystkich sklepach galerii.
Zakupy na najbliższy weekend zaplanuj do soboty
Przed weekendem sprawdź, czego brakuje na niedzielę i poniedziałkowy poranek, a większą wizytę w sklepie zaplanuj na piątek albo sobotę. Dotyczy to zwłaszcza produktów, po które zwykle jedziesz do konkretnego supermarketu i których wybór w małej placówce może być ograniczony. Przy promocjach sprawdź termin oferty, dostępność towaru oraz warunki dotyczące karty, aplikacji i liczby kupowanych sztuk. Niedzielny zakaz nie przedłuża automatycznie akcji kończącej się w sobotę. Godziny wybranego sklepu najlepiej potwierdzić w jego oficjalnym lokalizatorze lub bezpośrednio w placówce.
Gdy potrzebny będzie pojedynczy produkt, poszukaj konkretnego sklepu korzystającego z wyjątku i sprawdź jego niedzielne godziny przed wyjściem. W przypadku wizyty w galerii upewnij się, że działa właśnie lokal, do którego chcesz dotrzeć; otwarte wejście, kino albo restauracja nie potwierdzają działania części handlowej. W kalendarzu dalszych zakupów zapisz 6 grudnia, a następnie 13 i 20 grudnia. Na najbliższy weekend wystarczy jednak zwykłe przygotowanie do jednego dnia bez dostępu do dużych sklepów, bez odkładania wszystkiego na niedzielę i bez kupowania zapasów aż do zimy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.