14 emerytura: urząd skarbowy może oddać Ci podatek. Sprawdź, jak rozliczyć świadczenie
Czternasta emerytura została wypłacona, ale dla części seniorów rozliczenie tych pieniędzy jeszcze się nie zakończyło. Jeżeli ZUS pobrał zaliczkę na podatek, a roczne dochody emeryta będą odpowiednio niskie, urząd skarbowy może zwrócić nadpłatę. Decydujące znaczenie ma suma dochodów z całego roku, a nie wysokość pojedynczego przelewu. Rozliczenie świadczeń otrzymanych w 2026 roku nastąpi w 2027 roku — warto już teraz wiedzieć, jakie dokumenty sprawdzić i od czego będzie zależał zwrot.
Czternastka została wypłacona. Teraz znaczenie ma rozliczenie podatku
W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosiła 1978,49 zł brutto. ZUS przewidział wypłaty wraz z wrześniowymi emeryturami i rentami, natomiast dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne termin przypadał 1 października. Pieniądze przyznawano automatycznie, bez składania wniosku. Jak wyjaśnia Zakład, od dodatkowego świadczenia pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy na zasadach stosowanych przy emeryturach i rentach. To właśnie pobrane zaliczki mogą mieć znaczenie przy późniejszym rozliczeniu z fiskusem.
Kwota brutto czternastki i kwota otrzymana na konto nie muszą być takie same. Trzeba jednak rozróżnić przyczyny tej różnicy. Czternastka mogła zostać pomniejszona ze względu na wysokość podstawowej emerytury lub renty, a przy wypłacie dochodzą również potrącenia podatkowe i zdrowotne. Urząd skarbowy rozlicza podatek dochodowy. Zwrot nadpłaty PIT nie przywraca części czternastki utraconej wskutek przekroczenia progu uprawniającego do pełnego świadczenia i nie oznacza zwrotu składki zdrowotnej.
Urząd skarbowy uwzględni dochody z całego roku
Przy rozliczeniu według skali podatkowej obowiązuje kwota wolna w wysokości 30 tys. zł rocznie. W rachunku trzeba uwzględnić podlegające opodatkowaniu emerytury, renty, trzynastkę, czternastkę oraz ewentualne inne dochody rozliczane według tej samej skali. Jeśli po uwzględnieniu zasad rozliczenia podatek należny będzie niższy od zaliczek pobranych w ciągu roku, powstanie nadpłata. Dlatego potrącenie podatku w miesiącu wypłaty dodatkowego świadczenia nie przesądza jeszcze, że cała pobrana kwota ostatecznie pozostanie w budżecie państwa.
Mechanizm najlepiej widać na prostym przykładzie. Jeżeli roczna podstawa opodatkowania seniora wyniesie 28 tys. zł, podatek według skali będzie równy zero. Gdyby w ciągu roku pobrano od niego 300 zł zaliczek, w rozliczeniu powstałaby nadpłata w tej wysokości. Przy podstawie wynoszącej 31 200 zł podatek przed zastosowaniem dodatkowych ulg wyniesie 144 zł. Jeśli pobrane zaliczki wyniosłyby 400 zł, nadpłata sięgnęłaby 256 zł. Są to przykłady obliczeniowe, a nie zapowiedź jednakowego zwrotu dla wszystkich emerytów.
|Roczna podstawa opodatkowania
|Podatek według skali, przed dodatkowymi ulgami
|28 000 zł
|0 zł
|30 000 zł
|0 zł
|31 200 zł
|144 zł
|33 000 zł
|360 zł
PIT-11A i PIT-40A. Te dokumenty mają różne znaczenie
Jak przypomina Ministerstwo Finansów, organ rentowy przekazuje informacje podatkowe zarówno urzędowi skarbowemu, jak i osobie pobierającej świadczenie. Senior może otrzymać PIT-40A, czyli roczne obliczenie podatku, albo PIT-11A, będący informacją o dochodach. PIT-11A jest wystawiany między innymi wtedy, gdy z rozliczenia świadczeń wynika nadpłata. Na jego podstawie następuje rozliczenie w zeznaniu rocznym, zwykle PIT-37. Osoba, która otrzymała wyłącznie PIT-40A, nie ma innych dochodów wpływających na rozliczenie i nie korzysta z ulg ani preferencji, co do zasady nie musi składać osobnego zeznania.
Kiedy urząd skarbowy zwróci pieniądze?
Świadczenia wypłacone w 2026 roku zostaną rozliczone po zakończeniu tego roku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami zeznania składa się od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku, a więc w tym przypadku od 15 lutego do 30 kwietnia 2027 roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że przy prawidłowym zeznaniu elektronicznym termin zwrotu nadpłaty wynosi do 45 dni od złożenia dokumentu. Przy rozliczeniu papierowym urząd ma do trzech miesięcy. Termin ten nie biegnie od dnia otrzymania czternastej emerytury.
|Czynność
|Termin według obecnych zasad
|Rozliczenie PIT za 2026 rok
|15 lutego–30 kwietnia 2027 roku
|Zwrot z prawidłowego zeznania elektronicznego
|Do 45 dni od jego złożenia
|Zwrot z prawidłowego zeznania papierowego
|Do trzech miesięcy od jego złożenia
Co warto sprawdzić już teraz?
Przed końcem roku warto zachować decyzję o czternastce i sprawdzić informacje o wypłatach, a po otrzymaniu dokumentów podatkowych porównać wykazane dochody oraz pobrane zaliczki. Przy rozliczeniu w usłudze Twój e-PIT trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe dochody, przysługujące ulgi i numer rachunku do zwrotu. Ministerstwo Finansów pozwala podać lub zaktualizować konto w zeznaniu, a osoby nieprowadzące działalności mogą również skorzystać z formularza ZAP-3. Jeżeli problem dotyczy braku czternastki albo jej wysokości, sprawę należy wyjaśniać z ZUS lub innym organem wypłacającym świadczenie. Jeżeli dotyczy nadpłaty PIT i jej zwrotu, właściwy jest urząd skarbowy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.