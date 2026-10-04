20 produktów w koszyku, ale płacisz za 10. Kaufland odpala ogromną promocję, ale czas jest tylko do środy
20 wkładów do zniczy za 89,90 zł, z czego 10 w ramach promocji gratis. Kaufland przygotował ofertę dla klientów, którzy chcą uzupełnić zapasy przed Wszystkimi Świętymi i mają kartę lojalnościową. W Warszawie można zaplanować taki zakup jeszcze na początku października, ale termin kończy się przed najbliższym weekendem. Akcja dotyczy wkładów olejowych Angela o konkretnych parametrach. Duży zestaw może przydać się rodzinie odwiedzającej kilka grobów, pod warunkiem że pasuje do używanych zniczy. Przy kasie trzeba dopilnować nie tylko karty i liczby sztuk, lecz także zasady dotyczącej pierwszego paragonu danego dnia.
Zestaw 10+10 gratis kosztuje 89,90 zł z Kaufland Card XTRA
Promocja 10+10 gratis obowiązuje w ofercie od 1 do 7 października 2026 roku. Klient kupuje 10 wkładów olejowych Angela, a kolejne 10 otrzymuje bez dopłaty przy spełnieniu warunków akcji. Cena zestawu wynosi 89,90 zł i wymaga użycia Kaufland Card XTRA. Gazetka wskazuje model z deklarowanym czasem palenia 110 godzin, wysokością 17,6 cm oraz średnicą 5,7 cm. To informacje, które trzeba porównać z produktem przy półce, ponieważ w ofercie znajdują się również inne wkłady Angela. Sam wybór tej marki nie daje pewności, że do koszyka trafił właściwy model. Różnica między wkładem olejowym i parafinowym albo inny rozmiar mogą oznaczać odmienną cenę i osobne warunki zakupu.
Przy wskazanej w gazetce cenie regularnej 8,99 zł za sztukę 10 płatnych wkładów kosztuje właśnie 89,90 zł. Po doliczeniu gratisów średni koszt każdego z 20 produktów wynosi około 4,50 zł. Za taką samą liczbę sztuk kupowanych po podanej cenie regularnej trzeba byłoby zapłacić 179,80 zł, czyli o 89,90 zł więcej. To porównanie dotyczy tego konkretnego modelu i ceny podanej przy ofercie. Nie przesądza, że zestaw jest tańszy od wszystkich innych wkładów dostępnych na rynku. Przy kasie pozostaje również do zapłaty pełna kwota za pakiet, dlatego przed zakupem trzeba ocenić zarówno koszt jednostkowy, jak i to, czy potrzebne jest aż 20 sztuk.
Deklarowane 110 godzin to 4 doby i 14 godzin palenia pojedynczego wkładu. Parametr ułatwia porównanie produktów, ale sposób wykorzystania całego zestawu zależy od liczby zniczy i częstotliwości wymiany wkładów. Osoba odwiedzająca 1 grób może potrzebować innego zapasu niż rodzina opiekująca się kilkoma miejscami pochówku. Równie konkretne znaczenie mają wysokość i średnica: wkład musi mieścić się w używanej osłonie oraz pod jej pokrywką. Przed zakupem dużej liczby identycznych produktów dobrze porównać wymiary z dotychczasowym wkładem i przeczytać instrukcję na opakowaniu. Sama długość palenia nie pomoże, gdy model okaże się nieodpowiedni do posiadanych zniczy.
Limit pozwala kupić 40 sztuk na pierwszy paragon dziennie
Pod ofertą Kaufland podaje limit 40 sztuk na pierwszy paragon dziennie, w tym maksymalnie 20 sztuk gratis. Oznacza to możliwość zakupu 2 pełnych zestawów 10+10 za łącznie 179,80 zł. Tak duża ilość może zostać wcześniej uzgodniona między domownikami, którzy wspólnie kompletują zapas. Trzeba jednak zwrócić uwagę na określenie dotyczące paragonu, ponieważ nie jest to dowolna liczba promocyjnych transakcji tego samego dnia. Przy planowaniu wizyty wkłady powinny znaleźć się na pierwszym rachunku zgodnie z opisem akcji. Na kolejnym nie należy zakładać automatycznego powtórzenia promocji. Warunek ten ma znaczenie także dla osoby, która chce najpierw zapłacić za zwykłe zakupy, a dopiero później wrócić po wkłady.
Oferta jest dostępna z Kaufland Card XTRA, dlatego kartę trzeba zeskanować przy kasie. Sieć pozwala korzystać z wersji mobilnej w aplikacji i z karty plastikowej. Potwierdza też, że wcześniejsza plastikowa Kaufland Card może nadal być używana w programie XTRA, więc sama zmiana nazwy nie wymaga zakładania kolejnego konta. Przy zakupie zestawu należy upewnić się, że kasa poprawnie odczytała kartę i rozpoznała właściwy produkt. Posiadanie telefonu z aplikacją w kieszeni nie wystarcza do naliczenia oferty. Gdy kwota za 20 wkładów różni się od 89,90 zł, obsługa może sprawdzić liczbę sztuk, wybrany model oraz spełnienie warunków jeszcze przed zapłatą.
Promocja kończy się 7 października, przed weekendem
Ostatnim dniem wskazanej akcji jest środa 7 października. Klient, który planuje większe zakupy dopiero na sobotę, nie powinien zakładać, że ten sam zestaw będzie wtedy dostępny na obecnych warunkach. Poniedziałek, wtorek i środa pozostają dniami, w których można jeszcze uwzględnić ofertę w planie wizyty. Kaufland zastrzega sprzedaż do wyczerpania zapasów, więc termin w gazetce nie gwarantuje dostępności modelu w każdej placówce przez cały okres akcji. Nie ma również podstaw, by z samego ogłoszenia wyciągać wniosek o kolejkach lub natychmiastowym opróżnieniu półek. Konkretne informacje dotyczą daty, ceny, produktu oraz limitu, a stan zapasu trzeba sprawdzić w wybranym sklepie.
Przy zakupie dla kilku osób można wcześniej uzgodnić podział zestawu. Przykładowo 20 wkładów daje 4 części po 5 sztuk, a zakup w pełnym limicie pozwala rozdzielić 40 produktów według potrzeb domowników. To podział zapasu, który powinien wynikać z planowanych wizyt i liczby używanych zniczy. Nie ma potrzeby kupowania maksymalnej ilości tylko dlatego, że regulamin na to pozwala. Osoba potrzebująca kilku wkładów może porównać całkowity koszt zestawu z mniejszym zakupem odpowiedniego modelu. Nawet korzystna cena jednostkowa oznacza większy jednorazowy wydatek, kiedy do koszyka trafia więcej sztuk niż pierwotnie planowano. Uzgodnienia przed wizytą pomagają również uniknąć niezależnego kupowania dużych zestawów przez kilka osób z rodziny.
Na Bemowie Kaufland przy Batalionów Chłopskich podaje godziny do 23:00
Warszawski sklep przy ul. Batalionów Chłopskich 73 na Bemowie podaje w oficjalnym lokalizatorze godziny od 6:00 do 23:00 od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy tej części miasta mogą więc zaplanować wizytę po pracy, jeszcze przed środowym końcem oferty. Przy wyborze innej placówki trzeba sprawdzić jej własne godziny i obowiązującą gazetkę, zamiast przenosić dane z Bemowa na cały teren Warszawy. Adres oraz podany czas otwarcia pomagają zaplanować dojazd, ale nie potwierdzają liczby wkładów na półce. Przed osobnym wyjazdem warto upewnić się co do aktualnych informacji sklepu. Jest to szczególnie istotne przy zakupie 40 sztuk, gdy potrzebna jest większa liczba identycznych produktów.
W Warszawie zakup promocyjnego zapasu najwygodniej połączyć z wizytą w sklepie na codziennej trasie. Przejazd do innej dzielnicy, poszukiwanie miejsca do parkowania i czas spędzony na sprawdzaniu półek też wpływają na korzyść z oferty. Przy powrocie komunikacją miejską trzeba dodatkowo uwzględnić miejsce w torbach na 20 lub 40 wkładów, zwłaszcza gdy koszyk zawiera także żywność. Rodzina może wcześniej ustalić, kto odbierze zestaw i komu przypadną poszczególne części zapasu. Takie przygotownie ogranicza niepotrzebne kursy i dublowanie zakupów. Środowy termin oznacza, że organizację odbioru należy uzgodnić jeszcze w pierwszej części tygodnia, bez liczenia na tę samą ofertę w sobotę.
Przed zapłatą sprawdź wymiary i końcową cenę całego zestawu
Po sprawdzeniu zapasu w domu można ustalić, czy potrzebny jest 1 zestaw, czy rzeczywiście zostaną wykorzystane 2. Zdjęcie dotychczasowego wkładu i zapisane wymiary ułatwią wybór modelu Angela o wysokości 17,6 cm i średnicy 5,7 cm. Przy półce trzeba porównać opakowanie z oznaczeniem 10+10 gratis oraz dopilnować odpowiedniej liczby sztuk. Następnie należy uwzględnić wymóg pierwszego paragonu i zeskanować kartę przed zakończeniem transakcji. Rachunek za 20 wkładów powinien wynieść 89,90 zł, a za 40 sztuk kupionych w limicie 179,80 zł. Kontrola tych kwot przed zapłatą pozwala sprawdzić, czy promocyjny plan przełożył się na prawidłowe naliczenie zakupu.
Przy rozbieżności najlepiej poprosić pracownika o sprawdzenie ceny i warunków, mając pod ręką zdjęcie etykiety. Zachowany paragon pomoże także w późniejszym wyjaśnianiu rachunku. UOKiK zaleca kontrolowanie naliczenia promocji jeszcze podczas zakupów i zgłaszanie błędu obsłudze. Prawo żądania sprzedaży po cenie dla konsumenta najkorzystniejszej przy rozbieżnościach lub wątpliwościach co do ceny wynika z art. 5 ustawy z 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2023 roku pod poz. 168. Nie zastępuje ono wymogu użycia karty i przestrzegania limitu. Wskazanie właściwego modelu, liczby sztuk oraz oznaczenia oferty pozwoli ustalić, skąd bierze się kwota widoczna na kasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.