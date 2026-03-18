3 marca przepisy weszły w życie. Kierowcy mają masowo zabierane prawa jazdy. Policja nie ma litości
Znak „koniec obszaru zabudowanego” był dla wielu kierowców sygnałem do odpuszczenia patrzenia na prędkościomierz – za drastyczne przekroczenie prędkości groziły tam mandat i punkty karne, ale nie automatyczna utrata prawa jazdy. Od 3 marca 2026 roku ten mechanizm przestał działać.
141 km/h na „dziewięćdziesiątce” – i po prawku
Żeby zrozumieć skalę zmiany, wystarczy spojrzeć na konkretne liczby. Ogromna część polskich dróg krajowych i wojewódzkich poza miastami objęta jest ograniczeniem do 90 km/h. Od 3 marca jazda z prędkością 141 km/h na takiej trasie – czyli prędkością, którą część kierowców osiąga niefrasobliwie przy wyprzedzaniu – skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy przez policjanta. Nie mandatem, nie ostrzeżeniem – konfiskatą dokumentu za pokwitowaniem, na trzy miesiące.
Podstawą prawną jest znowelizowany art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1676). Przepis ten rozszerza katalog sytuacji obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy o przypadek przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Do tej pory taki obowiązek policjantów ograniczał się wyłącznie do terenu zabudowanego – i obowiązuje tam nieprzerwanie od maja 2015 roku.
Do kary za prawo jazdy dochodzą: mandat w wysokości 1500 złotych (przy recydywie – 3000 złotych) oraz od 10 do 15 punktów karnych, zależnie od rzeczywistej zmierzonej prędkości.
Nie każda droga poza miastem, ale większość
Nowelizacja ma jeden istotny wyjątek, który warto rozumieć precyzyjnie. Nowe zasady nie obejmują autostrad ani dróg ekspresowych z dwiema oddzielnymi jezdniami. Ustawodawca uznał, że tam, gdzie ruch w przeciwnych kierunkach jest fizycznie rozdzielony, ryzyko czołowego zderzenia jest strukturalnie mniejsze – i ten argument wyraźnie przesądził o kształcie przepisu.
Ale tu pojawia się pułapka, która może zaskoczyć wielu kierowców. Nie każda droga oznaczona literą „S” jest wyłączona z nowych zasad. Część odcinków dróg ekspresowych – szczególnie nowo budowanych, jak fragmenty S3 czy S19 – ma układ jednojezdniowy, czyli dwie nitki ruchu w przeciwnych kierunkach na jednej jezdni. Takie odcinki traktowane są jak zwykłe drogi dwukierunkowe i nowe przepisy w pełni się do nich stosują. Liczy się fizyczna budowa drogi, nie jej oznaczenie na tablicy.
W praktyce oznacza to, że nowe ryzyko obejmuje zdecydowaną większość tras, które potocznie nazywamy „krajówkami” – dróg, na których codziennie odbywa się ruch między miastami, gdzie piesi i rowerzyści korzystają z pobocza, a wyprzedzania odbywają się na tej samej nitce asfaltu, co nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy.
Skąd ta zmiana – liczby, które trudno zignorować
Argumentacja za rozszerzeniem przepisów opiera się na statystykach wypadkowych, które od lat rysują niepokojący obraz. Według danych Komendy Głównej Policji za 2024 rok poza obszarem zabudowanym wydarzyło się zaledwie 30 procent wszystkich wypadków drogowych, ale zginęło w nich 63 procent ofiar. Potrącenie pieszego za miastem kończy się jego śmiercią sześciokrotnie częściej niż w terenie zabudowanym. W przypadku rowerzysty ta proporcja jest jeszcze bardziej brutalna – dziewięciokrotnie.
Te liczby dają do myślenia, zwłaszcza zestawione z efektami poprzedniego zaostrzenia. Gdy w maju 2015 roku wprowadzono obowiązkowe zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie limitu o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, w wypadkach drogowych ginęło w Polsce blisko 2938 osób rocznie. W 2025 roku tę liczbę udało się zredukować do 1651. Spadek o 44 procent w ciągu dekady to wynik, który nie jest dziełem przypadku – i który stanowił dla ustawodawcy jeden z kluczowych argumentów za rozszerzeniem restrykcji na drogi poza miastem.
Jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury, nowe przepisy mają działać przede wszystkim prewencyjnie, a nie fiskalnie. Chodzi o zmianę nawyków za kierownicą, zanim dojdzie do tragedii.
Skala jest już teraz olbrzymia – i urośnie
Dotychczas obowiązujący przepis, ograniczony do obszarów zabudowanych, i tak zbierał co roku imponujące żniwo. W 2025 roku na trzy miesiące prawa jazdy pozbawionych zostało 26,5 tysiąca kierowców. To więcej niż mieszkańców niejednego polskiego miasteczka powiatowego.
Teraz do tej grupy dołączą osoby przyłapane na identycznym wykroczeniu – tyle że na drogach pozamiejskich. Ile ich będzie? Trudno przewidzieć. Przepis obowiązuje od zaledwie dwóch tygodni i pierwszych danych statystycznych nie ma. Można jednak zakładać, że skala będzie znacząca – szczególnie że wiele osób przez lata przyzwyczaiło się do traktowania „krajówek” jako strefy o łagodniejszym reżimie.
Jeździsz z zatrzymanym prawem jazdy? Zdajesz egzamin od nowa
Nowelizacja przyniosła jeszcze jedną zmianę, która może uderzyć boleśniej niż sama utrata dokumentu na kwartał. Dotychczas jazda mimo zatrzymanego prawa jazdy skutkowała przedłużeniem zakazu do 6 miesięcy. Od 3 marca 2026 roku konsekwencją jest cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – i to jest już zupełnie inna kategoria kary.
Cofnięcie uprawnień nie oznacza, że dokument wraca do właściciela po kilku miesiącach. Oznacza, że trzeba zacząć od zera: ponowny egzamin teoretyczny, ponowny egzamin praktyczny na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Cały kurs od początku. Dla wielu osób – szczególnie tych, które prawo jazdy uzyskiwały kilkadziesiąt lat temu – to perspektywa zdecydowanie bardziej odstraszająca niż trzymiesięczna przerwa w prowadzeniu.
Nowe przepisy w szerszym kontekście – rok zaostrzeń
Zmiany, które weszły w życie 3 marca, są częścią większego pakietu reform drogowych wdrażanych w 2026 roku, wynikającego częściowo z konieczności implementacji przepisów unijnych. Już od 29 stycznia 2026 roku obowiązują nowe przepisy karne, które po raz pierwszy wprost definiują nielegalne wyścigi i brawurową jazdę jako odrębne przestępstwa – nawet bez wypadku. Rozszerzona została też lista wykroczeń, za które punkty karne nie mogą być redukowane przez specjalne kursy. Znikają one dopiero po roku, bez żadnych skrótów.
Zgodnie z ustawą z 4 grudnia 2025 r. o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. 2025 poz. 1872) od 3 marca prawo jazdy kategorii B mogą uzyskać osoby, które ukończyły 17 lat – jednak wyłącznie w towarzystwie doświadczonego opiekuna. Jazda bez niego jest traktowana jak jazda bez uprawnień. Nowelizacja objęła ponadto przepisy dotyczące ciągników rolniczych, których dopuszczalna prędkość wzrosła z 30 do 40 km/h.
Co warto wiedzieć, zanim wsiądziesz za kierownicę
Zmiany, które od 3 marca obowiązują już w pełni, mają bardzo konkretne przełożenie na codzienną jazdę. Kilka rzeczy, które warto mieć na uwadze.
Sprawdź typ drogi, nie tylko jej numer. Decydujące znaczenie ma fizyczna budowa trasy – jedna jezdnia z dwukierunkowym ruchem oznacza, że nowe zasady obowiązują. Oznaczenie „S” na tablicy nie gwarantuje wyłączenia spod nowych przepisów, jeśli konkretny odcinek ma układ jednojezdniowy.
Prędkość 141 km/h na drodze krajowej to utrata prawa jazdy. Na drogach z limitem 90 km/h – a takich jest w Polsce zdecydowana większość poza miastami – próg wynosi dokładnie 141 km/h. Warto mieć to w pamięci szczególnie przy wyprzedzaniu, gdy łatwo o niekontrolowane przekroczenie prędkości.
Zatrzymane prawo jazdy to nie powód do dalszej jazdy. Jazda mimo decyzji o zatrzymaniu dokumentu nie kończy się już przedłużeniem zakazu – kończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Nie warto ryzykować.
Punkty karne nie znikają tak szybko jak dawniej. Rozszerzenie listy wykroczeń, przy których nie obowiązuje możliwość redukcji punktów przez kurs, sprawia, że przekroczenie limitu 24 punktów stało się realnym ryzykiem nawet dla kierowców, którzy dotąd radzili sobie z taryfikatorem przez uczestnictwo w szkoleniach.
