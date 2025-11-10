Szymon Hołownia żegna się z fotelem, ale nie z pieniędzmi. Kwota robi wrażenie!
Szymon Hołownia żegna się z fotelem marszałka Sejmu, ale nie z wysokimi zarobkami. Przez trzy miesiące po zrzeczeniu się funkcji nadal będzie pobierał część swojej dotychczasowej pensji – ok. 8 tys. zł miesięcznie. To efekt przepisów gwarantujących tzw. „miękkie lądowanie” dla osób odchodzących z najwyższych stanowisk w państwie.
Tyle teraz zarobi Szymon Hołownia. Trzy miesiące podwójnych pensji z budżetu państwa
Szymon Hołownia kończy swoją dwuletnią kadencję jako marszałek Sejmu i żegna się z posłami. Jak zapowiedział, 13 listopada zrzeknie się funkcji, a jego miejsce zajmie Włodzimierz Czarzasty. Jednak – jak się okazuje – pożegnanie z wysokim stanowiskiem nie oznacza natychmiastowej utraty przywilejów. Zgodnie z przepisami, Hołownia jeszcze przez trzy miesiące będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie.
Trzech miesięcy miękkiego lądowania
Prawo przewiduje specjalny mechanizm dla osób odchodzących z najwyższych stanowisk w państwie. Byłym marszałkom Sejmu, premierom czy ministrom przysługuje tzw. okres „miękkiego lądowania” — czyli trzy miesiące, w których mogą pobierać dotychczasową pensję, zanim wrócą na niższe stanowisko lub rozpoczną nową pracę. To ma zapewnić im finansową stabilność po zakończeniu kadencji.
W przypadku Szymona Hołowni oznacza to, że jeszcze przez trzy miesiące będzie dostawał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji marszałka Sejmu, mimo że faktycznie przestanie nią być.
Ile wynosi pensja byłego marszałka Sejmu
Zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, marszałek Sejmu zarabia około 21 513 zł brutto miesięcznie. Z kolei uposażenie poselskie wynosi 13 467,92 zł brutto.
Po zrzeczeniu się funkcji Hołownia otrzyma więc przez trzy miesiące różnicę między obiema kwotami, czyli ok. 8045 zł brutto miesięcznie. Takie dane przekazały służby prasowe Kancelarii Sejmu. W praktyce oznacza to, że przez ten czas podatnicy będą finansować dwie pensje marszałkowskie – dla Włodzimierza Czarzastego i dla odchodzącego Hołowni.
Dwie pensje z budżetu państwa
Sytuacja jest nietypowa, bo przez trzy miesiące – zgodnie z przepisami – państwo będzie wypłacać wynagrodzenie zarówno nowemu marszałkowi Sejmu, jak i jego poprzednikowi. Czarzasty, który obejmie urząd w połowie listopada, będzie zarabiał pełną pensję marszałkowską, a Hołownia — wyrównanie za utracone stanowisko.
To kosztowna dla budżetu, ale całkowicie legalna sytuacja. Przepisy wprowadzono po to, by uniknąć nagłych przestojów w dochodach osób rezygnujących z wysokich funkcji, które wciąż formalnie pozostają posłami.
Hołownia o swojej kadencji
Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu 5 listopada Hołownia w charakterystycznym dla siebie tonie żartował, cytując Mickiewicza: „Imię moje było czterdzieści i cztery”. W rozmowie z dziennikarzami mówił, że od początku swojej kadencji chciał być „sędzią dbającym o reguły gry, a nie napastnikiem”.
Jego dwulecie na stanowisku marszałka było pełne politycznych napięć, ale też prób utrzymania porządku w gorącej atmosferze parlamentarnej. Sam Hołownia przyznał, że w kolejnych miesiącach planuje odpocząć, a następnie zająć się działalnością międzynarodową.
Nowy rozdział – i możliwy awans w ONZ
Jak zdradził sam Hołownia, rozważa objęcie funkcji wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Jeśli uzyska tę posadę, jego wynagrodzenie wzrośnie wielokrotnie, a okres „miękkiego lądowania” zakończy się szybciej. Do tego czasu jednak były marszałek pozostanie jednym z najlepiej wynagradzanych polityków w Polsce — i to pomimo odejścia z funkcji.
Nowy marszałek – nowe obowiązki
Zgodnie z umową koalicyjną, urząd marszałka Sejmu obejmie Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Dla niego to awans zarówno polityczny, jak i finansowy. Jego pensja wzrośnie z poselskiej do poziomu ponad 21 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
Od połowy listopada w Sejmie zacznie się więc nowy rozdział, a przez kilka miesięcy budżet państwa pokryje koszty dwóch marszałków jednocześnie.
