Alarm bezpieczeństwa przedłużony! Polacy proszeni o czujność aż do końca wakacji
Polska pozostaje w stanie podwyższonej gotowości. Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie przedłużające obowiązywanie podwyższonych stopni alarmowych na terenie całego kraju, w tym na Mazowszu, co najmniej do 31 sierpnia 2026 roku.
Decyzja oznacza, że służby mundurowe będą utrzymywać zwiększoną gotowość przez kolejne miesiące, a mieszkańcy proszeni są o szczególną czujność i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.
Na obszarze całej Polski nadal obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz jego odpowiednik w cyberprzestrzeni, czyli BRAVO-CRP. Ten poziom zagrożenia wprowadza się wówczas, gdy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, choć służby nie dysponują informacjami wskazującymi na konkretny cel potencjalnego ataku. Jak tłumaczą przedstawiciele odpowiednich instytucji, decyzja o przedłużeniu tego stanu ma charakter prewencyjny i bezpośrednio wiąże się z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim z trwającą wojną w Ukrainie oraz działaniami podejmowanymi przez Rosję i Białoruś wobec państw sąsiednich.
Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że na wybranych obszarach kraju, w tym częściowo na terenie Mazowsza, wprowadzono jeszcze wyższy, trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Obejmuje on kluczową infrastrukturę kolejową, zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. Ten poziom zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy służby uzyskają wiarygodne informacje wskazujące na realną możliwość wystąpienia zdarzenia terrorystycznego, co oznacza znacznie poważniejsze zagrożenie niż w przypadku stopnia BRAVO.
Praktycznym skutkiem obowiązywania podwyższonych stopni alarmowych jest wyraźnie zwiększona aktywność wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Funkcjonariusze przeprowadzają znacznie częstsze kontrole w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie gromadzi się wiele osób, a także w obiektach uznawanych za strategiczne dla funkcjonowania państwa. Wzmocniona została również ochrona środków transportu publicznego oraz elementów infrastruktury krytycznej, które mogłyby stać się potencjalnym celem ataku.
W stan podwyższonej gotowości postawiono także specjalistyczne zespoły odpowiedzialne za reagowanie na ewentualne zagrożenia. Warto zaznaczyć, że część funkcjonariuszy pełniących obecnie służby ochronne może być wyposażona w broń długą oraz dodatkowe środki ochrony osobistej, co świadczy o powadze sytuacji i determinacji służb w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom.
Tam, gdzie obowiązuje najwyższy z wprowadzonych stopni, czyli CHARLIE, wdrożono dodatkowo całodobowe dyżury służb oraz znacząco zwiększony nadzór nad wybranymi, szczególnie istotnymi obiektami. Sprawdzana jest również aktualna gotowość miejsc wyznaczonych na potrzeby ewentualnej ewakuacji ludności, co pokazuje, że służby przygotowują się na różne scenariusze rozwoju sytuacji.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje bezpośrednio do wszystkich mieszkańców kraju, przypominając, że każdy obywatel może realnie przyczynić się do poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę zaleca się zwracać na pozostawione bez opieki torby, plecaki i inne pakunki, które mogłyby stanowić zagrożenie. Równie istotna jest obserwacja osób zachowujących się w sposób nietypowy lub wzbudzający uzasadnione podejrzenia, a także identyfikacja podejrzanie zaparkowanych pojazdów w pobliżu miejsc o dużym natężeniu ruchu lub obiektów o szczególnym znaczeniu.
W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji, służby stanowczo apelują o natychmiastowe powiadomienie odpowiednich instytucji poprzez kontakt z numerem alarmowym 112. Szybka reakcja i czujność obywateli mogą okazać się kluczowe dla zapobieżenia potencjalnym zagrożeniom.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie zachowuje ważność do 31 sierpnia 2026 roku do godziny 23:59. Jednak eksperci i przedstawiciele służb bezpieczeństwa nie wykluczają, że w zależności od dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej w regionie, poziom gotowości może zostać utrzymany również po zakończeniu wakacji letnich. Oznacza to, że mieszkańcy Polski powinni przygotować się na dłuższy okres funkcjonowania w warunkach podwyższonej czujności i wzmożonych środków bezpieczeństwa.
Do czasu ewentualnej zmiany obecnego stanu, wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne pozostaną w stanie podwyższonej gotowości, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz aktywne reagowanie na wszelkie sytuacje, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.