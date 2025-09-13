Alarm w Polsce! Groźba rosyjskich dronów. Włączono syreny, ludzie dostają ostrzeżenia
Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych o bieżącym monitorowaniu polskiej przestrzeni powietrznej w trybie prewencyjnym. Wzywa do polegania wyłącznie na komunikatach Wojska Polskiego i służb. Jego wpis uspokaja, ale też podkreśla czujność.
Jestem na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej. Jedność sojusznicza w działaniu!
Zawsze proszę polegać na komunikatach Wojska Polskiego i polskich służb.@DowOperSZ
Równocześnie konta międzynarodowe informują o aktywacji syren alarmowych w Polsce z powodu zagrożenia atakiem z powietrza – w tym dronami, które mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej.
Rosyjskie drony zagrożeniem dla Polski?
Według publikacji zagranicznych serwisów, Polska została postawiona w stan gotowości z powodu potencjalnego zagrożenia ze strony rosyjskich bezzałogowców. Choć na razie nie ma oficjalnych doniesień o naruszeniu przestrzeni powietrznej, siły zbrojne i odpowiednie służby działają w trybie wzmocnionej czujności.
To kolejne ostrzeżenie dla mieszkańców przygranicznych regionów i całego kraju, aby nie lekceważyć oficjalnych sygnałów i nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.
Co to oznacza dla czytelników?
🚨⚡️BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/mdpOZb5HyF
Zachowaj spokój, ale bądź czujny – jeśli jesteś mieszkańcem wschodniej Polski, zwracaj uwagę na syreny i alerty RCB.
Śledź oficjalne kanały – MON, Wojsko Polskie, RCB i komunikaty samorządów to wiarygodne źródła informacji.
Nie rozpowszechniaj fake newsów – fałszywe alarmy tylko pogłębiają chaos i niepokój społeczny.
