Alarm w Polsce! Groźba rosyjskich dronów. Włączono syreny, ludzie dostają ostrzeżenia

13 września 2025 18:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych o bieżącym monitorowaniu polskiej przestrzeni powietrznej w trybie prewencyjnym. Wzywa do polegania wyłącznie na komunikatach Wojska Polskiego i służb. Jego wpis uspokaja, ale też podkreśla czujność.

Fot. Warszawa w Pigułce

Równocześnie konta międzynarodowe informują o aktywacji syren alarmowych w Polsce z powodu zagrożenia atakiem z powietrza – w tym dronami, które mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie drony zagrożeniem dla Polski?

Według publikacji zagranicznych serwisów, Polska została postawiona w stan gotowości z powodu potencjalnego zagrożenia ze strony rosyjskich bezzałogowców. Choć na razie nie ma oficjalnych doniesień o naruszeniu przestrzeni powietrznej, siły zbrojne i odpowiednie służby działają w trybie wzmocnionej czujności.

To kolejne ostrzeżenie dla mieszkańców przygranicznych regionów i całego kraju, aby nie lekceważyć oficjalnych sygnałów i nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.

Co to oznacza dla czytelników?

  • Zachowaj spokój, ale bądź czujny – jeśli jesteś mieszkańcem wschodniej Polski, zwracaj uwagę na syreny i alerty RCB.

  • Śledź oficjalne kanały – MON, Wojsko Polskie, RCB i komunikaty samorządów to wiarygodne źródła informacji.

  • Nie rozpowszechniaj fake newsów – fałszywe alarmy tylko pogłębiają chaos i niepokój społeczny.

