Aldi wychodzi z promocją 1+1 gratis tylko dziś. Ta znana marka wychodzi za około 10 zł i można dowolnie łączyć rodzaje
Aldi przygotowało na środę jednodniową akcję dla osób kupujących duże czekolady. Do koszyka trzeba włożyć 2 tabliczki, ale zapłacić tylko za 1, a warianty objęte ofertą można ze sobą łączyć. Rabat dotyczy popularnej marki, której duże opakowania bez tej promocji kosztują 19,99 zł za sztukę. Oferta jest ogólnopolska, więc można z niej korzystać także w Warszawie. Na zakupy zostało jednak tylko dzisiejsze otwarcie sklepów: termin kończy się 7 października, a sieć dodatkowo ustaliła limit na klienta.
2 duże Milki za 19,99 zł. Oferta kończy się 7 października
Promocja obejmuje czekolady Milka w dużych tabliczkach, sprzedawane w akcji 1+1 gratis. Cena regularna podana w gazetce wynosi 19,99 zł za sztukę, dlatego za parę produktów objętych promocją klient zapłaci łącznie 19,99 zł zamiast 39,98 zł. Zakup 2 tabliczek pozwala zatem zachować w portfelu równowartość jednej. Aldi oznaczyło ofertę jako obowiązującą tylko w środę, 7 października 2026 r. Nie należy przenosić na nią daty zakończenia innych akcji z tygodniowej gazetki ani zakładać, że gratis będzie naliczany również w czwartek lub sobotę.
W reklamie sieci wymieniono tabliczki 250 g, 276 g i 300 g oraz różne rodzaje czekolad. Jest też informacja, że warianty można mieszać dowolnie, więc para nie musi składać się z 2 identycznych tabliczek. Na ilustracji pokazano m.in. Milkę Peanut Caramel i wersję z całymi orzechami laskowymi. Przy półce trzeba jednak wybierać produkty oznaczone tą konkretną akcją: informacja o dużych tabliczkach nie oznacza promocji na każdy produkt z logo Milka. Małe czekolady, ciastka czy inne słodycze tej marki nie stają się gratisem tylko dlatego, że leżą obok.
Około 10 zł za sztukę wychodzi przy zakupie pary
Kwota około 10 zł to średni koszt tabliczki po rozłożeniu ceny zestawu na 2 produkty. Rachunek jest prosty: 19,99 zł podzielone przez 2 daje 9,995 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych groszy 10 zł. Przy kasie za parę nadal płaci się jednak 19,99 zł, a nie 20 zł. Nie jest to również cena dostępna przy zakupie jednej czekolady. Osoba, która wybierze tylko 1 tabliczkę, nie spełni warunku 1+1 gratis i zapłaci za nią regularną kwotę podaną przy tej ofercie. Rabat wymaga odpowiedniej liczby produktów w koszyku.
Przy większym zakupie najłatwiej liczyć pełne pary. Za 4 tabliczki objęte akcją wychodzi 39,98 zł, ponieważ płatne są 2, a kolejne 2 otrzymuje się gratis. Trzecia tabliczka bez czwartej nie tworzy kolejnej pary, więc przy założeniu ceny regularnej 19,99 zł taki koszyk również kosztuje 39,98 zł. Średni koszt sztuki będzie wtedy wyższy niż przy 2 albo 4 czekoladach. Poniższe wyliczenie dotyczy wyłącznie produktów objętych wskazaną promocją i pokazuje koszt samych czekolad, bez innych zakupów.
|Liczba tabliczek
|Łączny koszt
|Średni koszt tabliczki
|Liczba sztuk gratis
|1
|19,99 zł
|19,99 zł
|0
|2
|19,99 zł
|około 10 zł
|1
|3
|39,98 zł
|około 13,33 zł
|1
|4
|39,98 zł
|około 10 zł
|2
Limit to 4 tabliczki na klienta, a nie 4 zestawy
Aldi podało w gazetce limit 4 sztuk na klienta. To łączna liczba tabliczek w ramach oferty, odpowiadająca 2 parom, a nie możliwość zakupu 4 płatnych czekolad i dobrania do nich kolejnych 4 za darmo. Przy maksymalnym zakupie przewidzianym w akcji klient otrzymuje więc 4 duże tabliczki za 39,98 zł. Bez promocji te same 4 produkty, liczone po wskazanej cenie regularnej, kosztowałyby 79,96 zł. W tym porównaniu różnica wynosi 39,98 zł, czyli połowę kosztu regularnego koszyka.
Warunki widoczne przy ofercie dotyczą daty, rodzaju produktów, zakupu w parach oraz limitu liczby sztuk. Gazetka nie uzależnia tej akcji od okazania karty lojalnościowej czy aktywowania kuponu. Nie trzeba zatem szukać dodatkowego kodu, ale trzeba dobrać właściwe tabliczki i sprawdzić naliczenie rabatu. Sama cena 19,99 zł na etykiecie może wyglądać jak cena pojedynczego produktu, bo właśnie taką cenę regularną podano w reklamie. Przy zakupie kwalifikującej się pary mechanizm 1+1 zmienia łączny koszt obu czekolad.
2 tabliczki to od 500 do 600 g czekolady
Duże opakowania mają różne masy, dlatego identyczny wydatek nie zawsze oznacza taką samą ilość produktu. Para tabliczek po 250 g waży łącznie 500 g, po 276 g daje 552 g, a po 300 g to 600 g. Wszystkie te zestawy, przy spełnieniu warunków akcji, kosztują 19,99 zł. Przy porównywaniu ofert innych sklepów pomocna będzie więc cena za 100 g, a nie wyłącznie cena sztuki. Tabliczka większa o 50 g może mieć tę samą cenę co mniejsza, choć oczywiście różnice w smaku i dodatkach także mają znaczenie przy wyborze.
|Zestaw 2 jednakowych tabliczek
|Łączna masa
|Koszt zestawu
|Średnia cena za 100 g
|2 x 250 g
|500 g
|19,99 zł
|około 4,00 zł
|2 x 276 g
|552 g
|19,99 zł
|około 3,62 zł
|2 x 300 g
|600 g
|19,99 zł
|około 3,33 zł
To własne przeliczenie ceny zestawu na masę, z zaokrągleniem do pełnych groszy. Gdy klient połączy tabliczkę 250 g z tabliczką 300 g, dostanie 550 g za 19,99 zł, czyli około 3,63 zł za 100 g. Wybór 2 różnych smaków nie wymaga więc rezygnacji z akcji, o ile oba produkty są nią objęte. Przy maksymalnym limicie masa zakupionych czekolad może wynieść od 1 kg przy 4 tabliczkach po 250 g do 1,2 kg przy 4 po 300 g. Jest to już większy zakup, dlatego liczba sztuk powinna odpowiadać temu, co rzeczywiście zamierza się wykorzystać.
W Warszawie można zaplanować wizytę po pracy, ale zapasy są ograniczone
Oficjalny lokalizator Aldi podaje dla sklepu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 11 na Gocławiu środowe godziny 6:00-22:00. Taki sam harmonogram na środę wskazuje dla placówki przy pl. Konesera 8. Informację o pracy sklepu w Koneserze od poniedziałku do soboty od 6:00 do 22:00 publikuje również samo centrum. To konkretne adresy dla osób, które chcą połączyć zakupy z powrotem do domu. Przed wyjazdem do innej placówki trzeba sprawdzić jej własny harmonogram, ponieważ jednodniowa promocja nie oznacza identycznych godzin we wszystkich sklepach.
Na dole reklamy Aldi zastrzega, że oferta jest ogólnopolska i obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Godzina zamknięcia sklepu wyznacza więc czas możliwej wizyty, ale nie gwarantuje dostępności każdego wariantu przez cały dzień. Gazetka wskazuje też, że czekolad należy szukać na ekspozytorze. Gdy nie ma ich przy zwykłej półce ze słodyczami, można zapytać pracownika o promocyjną ekspozycję i dostępne rodzaje. Przy braku jednego smaku można dobrać inny objęty promocją, ponieważ sieć pozwala łączyć dostępne warianty.
Przy półce sprawdź gramaturę, przy kasie cenę całej pary
Przed zakupem dobierz 2 albo 4 tabliczki oznaczone akcją 1+1 gratis, zwracając uwagę na gramaturę i wariant. Na ekranie kasy lub paragonie sprawdź przede wszystkim łączny koszt: 2 kwalifikujące się czekolady powinny kosztować 19,99 zł, a 4 sztuki 39,98 zł. Jeśli suma jest inna, wyjaśnij naliczenie rabatu z obsługą przed zakończeniem zakupów. Najprościej porównać wybrane opakowania z oznaczeniem oferty, zamiast kierować się samym kolorem opakowania czy nazwą marki.
Zakupy trzeba zrobić w środę, 7 października, w godzinach pracy wybranej placówki i przy dostępności towaru. Przeniesienie wizyty na następny dzień oznacza, że ta konkretna jednodniowa akcja nie będzie już obowiązywała zgodnie z ogłoszonym terminem. Przy planowaniu koszyka wystarczy jedna para, by skorzystać z gratisu; limit 4 sztuk jest górną granicą, a nie wymaganą liczbą zakupów. Dołożenie kolejnej pary ma sens wtedy, gdy potrzebne są następne tabliczki, bo obniżenie średniej ceny nie zmniejsza kwoty wydanej na cały większy koszyk.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.