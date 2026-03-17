Ambasada RP ostrzega przed wyjazdem do tego kraju. Air France odwołuje loty, kraj bez ropy
Polska placówka dyplomatyczna na Kubie opublikowała 16 marca 2026 r. komunikat dla podróżujących – i nie jest to rutynowe ogłoszenie. Kuba od ponad 3 miesięcy nie otrzymuje dostaw ropy naftowej, blackouty trwają kilkanaście godzin na dobę, a coraz więcej linii lotniczych zawiesza rejsy do Hawany z powodu braku paliwa lotniczego. Air France już podjęła decyzję. Polskie MSZ odradzało niepotrzebne wyjazdy na wyspę już wcześniej.
Air France zawiesza loty – i może nie być ostatnia
Polska ambasada w Hawanie poinformowała, że Air France zawiesiła połączenia na trasie Paryż – Hawana od 29 marca do 14 czerwca 2026 r. Bezpośrednią przyczyną jest brak dostępu do paliwa lotniczego – kerozyny JET-A1 – na kubańskich lotniskach. Ambasada wezwała wszystkich planujących wyjazd na Kubę do śledzenia na bieżąco komunikatów swoich linii lotniczych i organizatorów wyjazdów.
To nie pierwszy taki przypadek – problemy z paliwem lotniczym w Hawanie i Varadero pojawiały się już pod koniec 2024 roku, kiedy tymczasowo odwoływano rejsy m.in. z Kanady i Rosji. Wtedy kryzys był przejściowy. Teraz sytuacja jest strukturalnie inna i nie ma widoków na szybką poprawę.
Trzy miesiące bez ropy – skąd się wziął kryzys
Przez ponad dwie dekady głównym dostawcą ropy dla Kuby była Wenezuela – na preferencyjnych warunkach, w ramach porozumienia ALBA z 2004 roku. Ten układ runął 3 stycznia 2026 r., kiedy amerykańskie siły specjalne pojmały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Administracja Trumpa wymusiła natychmiast wstrzymanie transportów wenezuelskiej ropy na Kubę, a jednocześnie zagroziła sankcjami każdemu krajowi, który odważyłby się zaopatrywać wyspę w paliwo. Wkrótce potem dostawy wstrzymał też Meksyk.
Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel przyznał publicznie, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad 3 miesięcy. Jak poinformowała Interia Biznes, średnia dzienna sprzedaż benzyny na kubańskich stacjach paliw spadła do zaledwie 7500 litrów – dla wyspy z populacją ponad 10 mln ludzi to wartość symboliczna. Meksyk i Wenezuela były jedynymi liczącymi się dostawcami – Kuba nie ma możliwości szybkiego zastąpienia ich innymi kanałami przy obowiązujących sankcjach.
Blackouty, zamknięte hotele, rosnąca przestępczość
Skutki kryzysu paliwowego uderzają w każdy aspekt codziennego życia na wyspie. Przerwy w dostawach prądu trwają kilkanaście godzin na dobę – państwowa spółka energetyczna UNE potwierdziła awarię, która pozbawiła prądu dwie trzecie terytorium kraju, od prowincji Camaguey po Pinar del Rio. Hawana nie jest wyjątkiem.
Kryzys dobił turystykę. W ciągu kilku dni zamknięto ponad 20 hoteli – turystów przenoszono awaryjnie do innych obiektów. Według niezależnego portalu CiberCuba część hoteli w ogóle nie była w stanie zapewnić gościom podstawowych warunków. W połowie lutego ruszyła ewakuacja turystów z Rosji – największej grupy odwiedzających wyspę.
Polskie MSZ w swoim ostrzeżeniu wymieniło też rosnącą przestępczość i – co rzadziej pojawia się w oficjalnych komunikatach – przypadki wyłudzania pieniędzy przez kubańską policję. Brak paliwa sparaliżował też logistykę żywnościową: śmieci zalegają na ulicach, szpitale pracują na granicy wydolności, brakuje antybiotyków i leków. Według raportu Observatorio Cubano de Derechos Humanos aż 89 proc. Kubańczyków żyje w biedzie.
Polska dyplomacja: odradzamy niekonieczne podróże
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie jeszcze w lutym 2026 r. Resort odradzał wszelkie niekonieczne wyjazdy na Kubę, wskazując konkretne ryzyka: wprowadzenie ścisłego racjonowania benzyny, ogromne ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności pobytowe – cytuje komunikat MSZ portal Interia.
Teraz ambasada w Hawanie odświeżyła to ostrzeżenie, dodając konkretny przykład Air France jako linii, która już podjęła decyzję o zawieszeniu połączeń. Komunikat pojawił się na oficjalnym koncie ambasady (@PLinCuba) 16 marca i odnosi się też do profilu @PolakZaGranica.
Portugalia, Rosja i inne kraje z większą liczbą turystów na Kubie wydały podobne ostrzeżenia. Portugalia wprost wzywała obywateli do unikania podróży. Rosja – formalnie deklarująca pomoc dla Hawany, m.in. dostawy diesla – ewakuowała swoich turystów w trybie pilnym.
Geopolityka w tle: Trump, Maduro i przyszłość wyspy
Kryzys kubański nie jest izolowanym zdarzeniem – wpisuje się w szerszą strategię administracji Trumpa wobec Ameryki Łacińskiej. Po pojmaniu Maduro prezydent USA powiedział, że upadek reżimu w Hawanie to tylko kwestia czasu, a sekretarz stanu Marco Rubio – mający kubańskie korzenie – ma się tym tematem zająć. Trump zapowiedział też publicznie, że miałby zaszczyt przejąć Kubę, dodając, że to kraj upadły. Jednocześnie media donoszą o nieformalnych kontaktach dyplomatycznych między Waszyngtonem a Hawaną.
Kubański prezydent Diaz-Canel zadeklarował gotowość do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na każdy temat i bez warunków wstępnych, choć zastrzegł, że nie będzie negocjował kwestii uznawanych za ingerencję w sprawy wewnętrzne. Rosja zapowiedziała pomoc materialną dla Kuby – szef MSZ Siergiej Riabkow wyraził gotowość do wsparcia wyspy – ale sankcje Trumpa grożą każdemu, kto ośmieliłby się zaopatrywać ją w paliwo.
Co zrobić, jeśli masz zaplanowany wyjazd na Kubę
- Sprawdź status swojego lotu – jeśli lecisz przez Paryż lub masz połączenie obsługiwane przez Air France, skontaktuj się z linią lub touroperatorem bezzwłocznie. Zawieszenie obowiązuje od 29 marca do 14 czerwca 2026 r., ale sytuacja może się zmieniać. Inne linie nie ogłosiły jeszcze formalnych decyzji, ale przy utrzymującym się braku paliwa lotniczego w Hawanie kolejne zawieszenia są realnym scenariuszem.
- Śledź komunikaty MSZ i ambasady – aktualne ostrzeżenia dla polskich podróżnych są dostępne na stronie gov.pl/msz oraz na koncie @PLinCuba na platformie X. Jeśli twój wyjazd jest zaplanowany w najbliższych tygodniach i jest to podróż turystyczna, MSZ jednoznacznie odradza go bez pilnej potrzeby.
- Jeśli już jesteś na Kubie – utrzymuj kontakt z touroperatorem i śledź komunikaty ambasady. W razie konieczności wcześniejszego powrotu działaj przez organizatora wycieczki. Numer dyżurny polskiej ambasady w Hawanie dostępny jest na stronie gov.pl w zakładce placówek zagranicznych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.