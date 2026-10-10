Anomalia pogodowa 1 listopada. Odwiedzający cmentarze mogą się zdziwić
Odwiedzający cmentarze we Wszystkich Świętych mogą trafić na łagodniejszą pogodę, niż sugeruje jesienny kalendarz. Eksperymentalna prognoza IMGW wskazuje, że listopad 2026 roku będzie prawdopodobnie cieplejszy od normy wieloletniej w całej Polsce. Ile dokładnie mogą pokazać termometry 1 listopada?
IMGW przewiduje temperaturę powyżej normy
Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia temperatura powietrza w listopadzie najprawdopodobniej znajdzie się powyżej normy z lat 1991–2020 na terenie całego kraju. Prognoza obejmuje więc również Mazowsze. Oznacza to przewidywanie cieplejszego miesiąca w porównaniu z przyjętym okresem odniesienia. Nie określa jednak, jak ciepły będzie konkretny świąteczny dzień ani o ile stopni temperatura w Warszawie przekroczy wtedy typowe wartości. Na tej podstawie nie można jeszcze potwierdzić wyjątkowego ciepła podczas wizyt na Powązkach, Bródnie czy Cmentarzu Północnym.
Ile dokładnie mogą pokazać termometry 1 listopada i na co możemy liczyć?
Około 10°C w dzień i 3°C w najchłodniejszej części doby – takie wartości dla Warszawy pokazuje sprawdzona 10 października prognoza długoterminowa AccuWeather, publikowana przez Interię. W tym scenariuszu przewidywane są również okresy słońca oraz niewielkie opady. Dla odwiedzających stołeczne cmentarze oznaczałoby to dodatnią temperaturę w ciągu dnia, ale nadal chłodną jesienną aurę, szczególnie przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz. W innych miastach prognozowane temperatury dzienne wynoszą przeważnie od 8 do 12°C, a w Zakopanem około 5°C.
|Miasto
|Prognozowana temperatura w dzień 1 listopada
|Warszawa
|10°C
|Łódź
|8°C
|Kraków
|8°C
|Wrocław
|8°C
|Gdańsk
|9°C
|Lublin
|12°C
|Zakopane
|5°C
To konkretne wskazania wstępnej prognozy, które mogą jeszcze ulec zmianie. Do Wszystkich Świętych pozostają ponad trzy tygodnie, dlatego podanych wartości nie należy traktować jako pewnego wyniku na termometrze. Obecny scenariusz dla Warszawy pozwala liczyć na okresy pogodniejszej aury, ale nie daje podstaw do odkładania cieplejszej kurtki. Trzeba też rozdzielić dwie informacje: zapowiedź IMGW dotycząca temperatury powyżej normy obejmuje średnią całego listopada, natomiast przedstawione liczby odnoszą się do konkretnego dnia i pochodzą z prognozy AccuWeather. Cieplejszy miesiąc nie musi oznaczać wyjątkowo ciepłego 1 listopada.
Anomalia temperatury nie oznacza upału
W meteorologii anomalia temperatury oznacza odchylenie od wartości przyjętej jako punkt odniesienia. Dodatnia anomalia wskazuje na cieplejsze warunki, ale sama w sobie nie jest zapowiedzią upału ani pobicia rekordu. Istotny jest również okres, którego dotyczy: dzień, tydzień lub cały miesiąc. IMGW wyjaśnia, że w prognozach tygodniowych porównuje średnią temperaturę danego tygodnia z odpowiednią średnią z wielolecia. Dlatego mapy pokazującej cieplejszy okres nie należy odczytywać jako dokładnego wskazania temperatury na każdy dzień.
Dla osób planujących odwiedziny na cmentarzu najważniejsze będą warunki w godzinach konkretnej wizyty. Nawet łagodniejsze popołudnie nie oznacza równie komfortowego poranka i wieczoru. Znaczenie będzie miał także wiatr, deszcz oraz czas spędzony na otwartej przestrzeni. To właśnie zestaw tych czynników zdecyduje, czy wystarczy lżejsza kurtka, czy potrzebna będzie dodatkowa warstwa ubrania. Sama informacja o cieplejszym listopadzie nie rozstrzyga jeszcze tej kwestii.
Ciepły miesiąc może mieć chłodny początek
Prognoza miesięczna uwzględnia temperatury dzienne i nocne ze wszystkich dni listopada. Cieplejsza druga połowa miesiąca może więc wpłynąć na jego średnią, nawet jeśli pierwsze dni okażą się chłodniejsze. Możliwy jest również odwrotny przebieg, z łagodnym początkiem i późniejszym ochłodzeniem. IMGW zaznacza, że takie prognozy mają charakter orientacyjny i eksperymentalny. Obecne wskazanie pozostawia zatem możliwość pogodowej niespodzianki na Wszystkich Świętych, ale nie pozwala przedstawiać jej jako pewnego scenariusza.
Przed wizytą na cmentarzu sprawdź prognozę na konkretną godzinę
W tym roku 1 listopada wypada w niedzielę. Planując wizyty na kilku cmentarzach albo podróż do innej miejscowości, warto sprawdzić pogodę dla każdego z tych miejsc bliżej terminu wyjazdu. Na kilka dni przed Wszystkimi Świętymi większe znaczenie będą miały prognozy temperatury, opadów i wiatru na poszczególne godziny. Ubranie warstwowe pozwoli dostosować się do zmieniających się warunków podczas dłuższej wizyty. Na razie prognoza IMGW daje podstawę do oczekiwania cieplejszego listopada, ale decyzję o pozostawieniu grubej kurtki w domu lepiej podjąć dopiero przed wyjściem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.