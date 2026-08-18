Asfaltowanie Wisłostrady. Sprawdź, którędy dojedziesz
W weekend, od 21 do 24 sierpnia, drogowcy będą asfaltowali jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa, na odcinku od ulicy Grodzkiej do tunelu. Kierowcy przez cały ten czas pojadą drugą nitką, w obu kierunkach naraz.
Kiedy dokładnie potrwają prace?
Zamknięcie zacznie obowiązywać w piątek, 21 sierpnia, od godziny 20:00. Nowa nawierzchnia ma być gotowa do jazdy w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 5:00 rano. To część szerszego programu Zarządu Dróg Miejskich, obejmującego wymianę krawężników i remont jezdni na dwóch odcinkach Wisłostrady – drogowcy wrócą na ten sam fragment jeszcze we wrześniu, a w tym samym miesiącu zaplanowano też frezowanie odcinka w kierunku Żoliborza, od tunelu do mostu.
Jak dokładnie poprowadzony będzie ruch?
Przez cały weekend obie jezdnie Wisłostrady na tym odcinku obsłuży wyłącznie nitka jadąca normalnie w stronę Bielan – w tym kierunku kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy, a w stronę Mokotowa jeden. Już od ulicy Sanguszki zamknięty zostanie lewy pas jezdni prowadzącej na Mokotów, a tuż przed skrzyżowaniem z Grodzką zamknięty będzie także pas środkowy – otwarte pozostaną dwa pasy, prawy, przeznaczony do skrętu w Grodzką, oraz lewy, którym kierowcy przejadą na sąsiednią jezdnię. Powrót na docelową jezdnię nastąpi dopiero za ulicą Karową, a do samego tunelu kierowcy dojadą jednym pasem – dalej trasa wróci już do pełnej liczby pasów. Warto pamiętać, że przez cały czas trwania prac nie będzie można skręcić z jezdni jadącej w stronę Bielan bezpośrednio w Grodzką – przed ulicą Boleść wyznaczono w tym celu tymczasową zawrotkę.
Jak ominąć utrudnienia?
Zarząd Dróg Miejskich wskazał kilka zalecanych tras objazdowych. Jedna prowadzi Mostem Łazienkowskim lub Mostem Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, a stamtąd Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do Mostu Gdańskiego i z powrotem na Wisłostradę. Druga wiedzie ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich, skąd można zjechać z wiaduktu Mostu Poniatowskiego z powrotem na Wisłostradę. Kolejna opcja to przejazd Krasińskiego przez Plac Wilsona, dalej Mickiewicza, Andersa i Trasą Łazienkowską, a dla krótszych odcinków w rejonie Starego Miasta i Powiśla – ulicami Dobrą, Solec i Ludną.
Zmiany na okolicznych ulicach
Wyjazd z Grodzkiej na Wisłostradę będzie możliwy jednym pasem w lewo i jednym w prawo. Nie będzie można wyjechać Nowym Zjazdem bezpośrednio na Wisłostradę – stamtąd kierowcy skręcą w ulicę Dobrą. Zamknięty zostanie też dojazd Dobrą do Nowego Zjazdu, gdzie objazd poprowadzi przez Mariensztat. Dodatkowo na Browarnej, przy skrzyżowaniach z Karową i Gęstą, pojawią się zakazy parkowania obejmujące również dotychczasowe miejsca postojowe.
Jak pojadą autobusy?
Trasy zmienią autobusy linii 106 i 118, które na czas prac pojadą ulicami Browarną i Gęstą. Linia 185 zachowa swoją standardową trasę, ale nie zatrzyma się na remontowanym fragmencie Wisłostrady. Autobusy nocne linii N16, jadące w kierunku Dworca Centralnego, ominą utrudnienia, kierując się Aleją „Solidarności”, przez Plac Bankowy i Marszałkowską.
Zaplanuj przejazd z wyprzedzeniem
Jeśli w ten weekend musisz przejechać przez ten fragment Wisłostrady, licz się z wydłużonym czasem przejazdu, zwłaszcza w kierunku Mokotowa, gdzie do dyspozycji zostaje tylko jeden pas na wspólnej jezdni – warto wyjechać z odpowiednim zapasem czasu albo od razu skorzystać z jednej z wyznaczonych tras objazdowych, zamiast czekać w zatorze na miejscu. Pasażerowie linii 106, 118 i N16 powinni sprawdzić zmienione trasy i przystanki, zanim wyjdą z domu, a kierowcy korzystający zwykle z Grodzkiej czy Nowego Zjazdu powinni pamiętać o nowych ograniczeniach skrętów i objeździe przez Mariensztat.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.