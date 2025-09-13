Awaria terminali płatniczych w całym kraju. Minister rozwiewa wątpliwości
W sobotę w całej Polsce klienci mieli problem z płaceniem kartą – awaria terminali sparaliżowała zakupy i zmusiła wielu do sięgnięcia po gotówkę. Minister cyfryzacji zapewnia, że nie był to cyberatak, a usterka została już usunięta.
Awaria terminali płatniczych w Polsce. Minister cyfryzacji wyjaśnia powody
W sobotnie popołudnie w całym kraju doszło do poważnej awarii terminali płatniczych. Przez kilka godzin wielu klientów nie mogło zapłacić kartą w sklepach i punktach usługowych. Problemy były na tyle duże, że część sieci handlowych obsługiwała wyłącznie gotówkę.
Ogromna skala problemu
Jako pierwsza o awarii poinformowała firma eService, jeden z największych operatorów płatności bezgotówkowych w Polsce. Usterka dotknęła systemy obsługujące terminale w sklepach, co przełożyło się na tysiące zgłoszeń od klientów i sprzedawców. Portal Downdetector odnotował gwałtowny wzrost liczby raportów dotyczących problemów z kartami płatniczymi.
Skala była odczuwalna w całym kraju – klienci supermarketów, stacji benzynowych czy drobnych sklepów musieli płacić wyłącznie gotówką.
Minister uspokaja
Do sprawy odniósł się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na platformie X poinformował, że przyczyną awarii były problemy techniczne u jednego z operatorów płatności. – Doszło dziś do awarii u jednego z operatorów płatności, co przez krótki czas powodowało problemy w korzystaniu z płatności bezgotówkowych. Obecnie sytuacja z pracą systemów wraca do normy – przekazał minister.
Podkreślił, że nic nie wskazuje na cyberatak z zewnątrz. Jak dodał, przyczyny usterki są nadal analizowane, a w przypadku nowych ustaleń opinia publiczna będzie informowana.
Awaria opanowana
Po godzinie 14 firma eService poinformowała, że wszystkie funkcjonalności zostały przywrócone. – Informujemy, że wszystkie funkcjonalności już działają poprawnie. Przepraszamy za niedogodności – przekazała spółka w komunikacie.
Choć awaria została usunięta stosunkowo szybko, zdarzenie pokazało, jak duży wpływ na codzienne życie Polaków mają systemy płatności bezgotówkowych i jak wrażliwa jest infrastruktura finansowa w przypadku nagłych problemów technicznych.
