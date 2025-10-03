Barbara Nowacka komentuje fiasko edukacji zdrowotnej. „Spodziewałam się takiej frekwencji”
Frekwencja na lekcjach edukacji zdrowotnej okazała się dużo niższa, niż zakładano. W niektórych miastach uczestniczy w nich zaledwie co trzeci uczeń, a minister Barbara Nowacka przyznaje, że taki scenariusz był przewidywalny.
Ilu uczniów rezygnuje z edukacji zdrowotnej? Minister Nowacka komentuje
Edukacja zdrowotna, nowy przedmiot wprowadzony od czwartej klasy szkoły podstawowej i w szkołach średnich, już na starcie boryka się z niską frekwencją. Rodzice mogli zrezygnować z zajęć do 25 września i – jak pokazują pierwsze dane – wielu z tej możliwości skorzystało.
Frekwencja poniżej 50 proc.
Z danych napływających z polskich miast wynika, że odsetek uczniów biorących udział w lekcjach jest niski. W Kielcach edukację zdrowotną wybrało jedynie 23 proc. uczniów, w Krakowie – 33 proc. Podobne sygnały spływają także z innych regionów kraju.
Minister edukacji Barbara Nowacka przyznała, że takie wyniki były do przewidzenia. – Spodziewałam się frekwencji poniżej 50 proc. i od początku to zakładałam – stwierdziła.
Zdaniem minister przyczyn jest kilka. Po pierwsze – nieobowiązkowy charakter zajęć. – „Mam poczucie, że propozycja przełożenia przedmiotu na godzinę 7 rano nie jest zachęcająca dla dzieci i młodzieży. Rozumiem, że tak działa nieobowiązkowość” – komentowała Nowacka.
Drugim powodem jest, jak wskazuje szefowa MEN, presja społeczna i polityczna. – „To jest też konsekwencja tego, co wyprawiał w tej sprawie Kościół. A także politycy PiS czy Konfederacji. To powodowało, że ludzie mieli poczucie niepewności” – oceniła.
Przedmiot budzący emocje
Edukacja zdrowotna miała być odpowiedzią na rosnące wyzwania związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym dzieci i młodzieży. W praktyce jednak stała się przedmiotem sporów – zarówno wśród rodziców, jak i w środowisku politycznym.
Choć resort edukacji podkreśla, że zajęcia mają charakter profilaktyczny i prozdrowotny, dane pokazują, że przynajmniej na początku zainteresowanie nimi jest ograniczone. Minister Nowacka przekonuje jednak, że projekt będzie kontynuowany, a jego efekty można będzie rzetelnie ocenić dopiero po dłuższym czasie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.