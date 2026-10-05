Biedronka robi promocję 2+2 gratis. Idealna okazja na uzupełnienie zapasów
Do koszyka trafiają 4 opakowania makaronu, a przy kasie płacisz za 2. Biedronka przygotowała akcję 2+2 gratis na wszystkie suche makarony, z możliwością mieszania produktów i rabatem dla klientów korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Oferta rusza 5 października 2026 roku, ale na skorzystanie z niej są tylko 3 dni. To propozycja dla osób uzupełniających kuchenne zapasy, ponieważ promocja obejmuje makarony niechłodzone. O wysokości oszczędności zdecydują jednak ceny wybranych paczek: bez dopłaty otrzymuje się 2 najtańsze produkty. Przy większych zakupach trzeba również uwzględnić dzienny limit, który obejmuje zarówno opakowania płatne, jak i gratisowe.
Oferta na suche makarony potrwa od 5 do 7 października
Akcja została oznaczona w gazetce Biedronki jako oferta od poniedziałku do środy, czyli 5-7 października. To termin dotyczący makaronów, choć cała gazetka zawiera również propozycje obowiązujące dłużej. Przy planowaniu zakupów nie należy przyjmować daty z okładki jako wspólnego końca wszystkich promocji. Zakupy z myślą o tym rabacie trzeba zrobić najpóźniej w środę, w godzinach otwarcia wybranego sklepu. Promocję zapowiedziano w ogólnopolskiej gazetce sieci. Dostępność konkretnych marek i kształtów może różnić się między placówkami, ponieważ standardowe warunki Biedronki przewidują sprzedaż produktów promocyjnych do wyczerpania zapasów.
Hasło w gazetce obejmuje wszystkie makarony suche, z doprecyzowaniem, że chodzi o produkty niechłodzone. Na ilustracji pokazano opakowania Pastani i Barilla, ale akcja nie została ograniczona w komunikacie do tych 2 marek. O wyborze decyduje wskazana kategoria, dlatego można szukać makaronu do zupy, spaghetti do sosu albo krótszych kształtów do zapiekanki. Świeży makaron z lodówki nie spełnia opisanego warunku, nawet gdy na opakowaniu widnieje ten sam producent. Gazetka pozwala mieszać produkty objęte ofertą, więc zestaw nie musi składać się z 4 identycznych paczek. Przed włożeniem ich do koszyka dobrze porównać oznaczenia na półce z zakresem akcji.
Gratis otrzymuje się 2 najtańsze opakowania
Mechanizm promocji polega na zakupie 4 sztuk i naliczeniu rabatu odpowiadającego cenie 2 najtańszych. Przy jednakowej cenie opakowań oznacza to obniżenie kosztu całego zestawu o 50 proc. Dla przykładu: gdy każda z 4 paczek kosztuje 4 zł, ich łączna wartość przed rabatem wynosi 16 zł, a po jego naliczeniu klient płaci 8 zł. To obliczenie pokazujące zasadę akcji; rzeczywiste ceny trzeba odczytać z etykiet wybranych produktów. Możliwość mieszania kształtów jest wygodna, bo pozwala skompletować makarony do różnych dań bez kupowania kilku takich samych opakowań. Najłatwiej przewidzieć kwotę przy kasie, wybierając produkty o jednakowej cenie i sprawdzając, czy wszystkie należą do kategorii objętej promocją.
Inaczej wygląda rachunek przy różnych cenach. W przykładowym zestawie złożonym z 2 paczek po 4 zł i 2 paczek po 8 zł wartość produktów przed rabatem wynosi 24 zł. Gratis obejmuje 2 tańsze opakowania, czyli 8 zł, a do zapłaty pozostaje 16 zł. Oszczędność wynosi wówczas około 33,3 proc., chociaż liczba paczek otrzymanych bez dopłaty się nie zmienia. Te kwoty również służą pokazaniu mechanizmu, a nie podaniu aktualnego cennika makaronów. Klient może więc mieszać marki i warianty, lecz powinien policzyć wartość najtańszych sztuk przed wyborem droższych. Samo hasło 2+2 gratis nie oznacza, że dowolnie zestawione makarony będą kosztowały dokładnie połowę sumy cen z półki.
Przy zakupie zapasów liczy się także masa opakowań, ponieważ 4 paczki nie zawsze oznaczają taką samą ilość makaronu. Zestaw 4 opakowań po 500 g daje łącznie 2 kg produktu, a 4 opakowania po 250 g tylko 1 kg. Po ustaleniu kwoty po rabacie można podzielić ją przez łączną masę i porównać koszt 1 kg. W ten sposób łatwiej ocenić, czy wybrany wariant rzeczywiście odpowiada domowemu budżetowi, zamiast kierować się wyłącznie liczbą gratisów. Mniejsza paczka może być praktyczna przy rzadziej używanym rodzaju makaronu, natomiast większa sprawdzi się przy produkcie gotowanym regularnie. Gramaturę trzeba sprawdzić na każdym opakowaniu, szczególnie gdy zestaw zawiera różne marki albo specjalne warianty o zbliżonej wielkości pudełka.
Dzienny limit to 8 sztuk, w tym maksymalnie 4 gratis
Biedronka określiła limit dzienny 8 sztuk, z czego maksymalnie 4 mogą być gratis, na kartę Moja Biedronka. Oznacza to możliwość kupienia w ramach akcji 2 pełnych zestawów po 4 opakowania w ciągu dnia. Limit nie dotyczy samych płatnych paczek: do wskazanej liczby wlicza się wszystkie produkty korzystające z oferty. Klient biorący 8 opakowań o jednakowej cenie płaci za 4, a pozostałe 4 otrzymuje bez dopłaty. Większa liczba makaronów w koszyku nie zwiększy maksymalnej liczby gratisów w tej akcji. Przy zakupach dzielonych na kilka transakcji trzeba uwzględnić wcześniejsze wykorzystanie promocji tego samego dnia, ponieważ gazetka wskazuje limit dzienny, a nie osobny limit dla każdego paragonu.
Do naliczenia oferty potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Klient korzystający z fizycznej karty może ją przedstawić przy kasie, a użytkownik aplikacji użyć jej wirtualnej wersji. Samo posiadanie programu w telefonie nie wystarczy, jeśli zakup nie zostanie przypisany do właściwej karty. Regulamin Moja Biedronka wyjaśnia, że przy połączeniu dotychczasowego konta z aplikacją powstaje elektroniczna wersja posiadanej karty lojalnościowej. Plastikowa karta i jej odpowiednik w telefonie nie tworzą więc 2 niezależnych uprawnień do tej samej dziennej promocji. Przed rozliczeniem zakupów należy upewnić się, że karta została odczytana, a rabat naliczony przy kasie zgodnie z warunkami widocznymi przy ofercie.
W Warszawie zakupy można zaplanować także wieczorem
W oficjalnym lokalizatorze Biedronka podaje dla sklepu przy ul. Patriotów 154 w Wawrze godziny otwarcia od 6.00 do 23.00 od poniedziałku do soboty. Placówka przy ul. Światowida 53e na Białołęce jest czynna w te dni od 6.00 do 23.30. To przykłady dla mieszkańców planujących zakupy po pracy w czasie 3-dniowej akcji. Sieć zaznacza, że godziny na stronie mają charakter orientacyjny, a bieżąca informacja znajduje się w sklepie. Przed późnym wyjściem trzeba więc sprawdzić godziny swojej placówki, szczególnie ostatniego dnia promocji. Lokalizator pokazuje adres i czas otwarcia, ale nie potwierdza liczby dostępnych paczek ani pełnego wyboru marek. Na jego podstawie nie można zakładać dostępności wybranego makaronu.
Przed zapłatą policz zestaw, po zakupie sprawdź rabat
Przygotownie do zakupów najlepiej zacząć od sprawdzenia kuchennej szafki: ile makaronu już w niej jest, jakie kształty domownicy wykorzystują i gdzie zmieszczą się kolejne paczki. Następnie można wybrać 4 albo 8 opakowań, porównując ich ceny, gramatury oraz daty na etykietach. Liczba produktów musi odpowiadać pełnym zestawom, żeby rachunek z gazetki zgadzał się z planem zakupów. Przy różnych cenach trzeba zsumować wartość najtańszych sztuk, które mają zostać objęte rabatem, i dopiero wtedy ocenić wydatek. Dobrze mieć gotową kartę Moja Biedronka albo otwartą aplikację jeszcze przed rozliczeniem koszyka. Pozwoli to sprawdzić naliczoną kwotę przed płatnością, gdy można od razu wyjaśnić wątpliwości z obsługą.
Po zeskanowaniu makaronów i karty należy sprawdzić łączną kwotę rabatu, a po zapłacie zachować paragon. Przy zestawie 4 jednakowo wycenionych paczek obniżka powinna odpowiadać cenie 2 opakowań; przy mieszanych produktach trzeba porównać ją z cenami najtańszych. Gdy kwota się nie zgadza, do wyjaśnienia przydadzą się paragon, oznaczenie promocji i konkretne opakowania. Obsługa może wtedy sprawdzić, czy wszystkie produkty weszły do akcji, karta została odczytana i dzienny limit nie był już wykorzystany. Kontrola samej sumy za cały koszyk może nie wystarczyć, jeżeli jednocześnie kupowane są inne towary. Najłatwiej wychwycić różnicę, porównując koszt makaronów z obliczeniem wykonanym przy półce.
Kupione zapasy trzeba przechowywać zgodnie ze wskazówkami producenta. Suche makarony nadają się do trzymania poza lodówką w suchym i chłodnym miejscu, co wskazuje także Państwowa Inspekcja Sanitarna w poradach dotyczących przechowywania żywności. Przed odłożeniem paczek dobrze sprawdzić, czy opakowania są całe i czy szafka zapewnia warunki podane na etykiecie. Produkty z wcześniejszą datą najlepiej ustawić z przodu, a nowe za nimi, żeby były zużywane w odpowiedniej kolejności. Po otwarciu opakowania nadal trzeba stosować zalecenia producenta, a przy przesypaniu zawartości zachować informację o produkcie i jego dacie. Wybór paczek z przodu szafki ułatwi wykorzystanie wcześniejszych zakupów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.