Bohaterski policjant po wybudzeniu zapytał o swoje nienarodzone dziecko. Okazało się, że razem z żoną czekają na cud narodzin
Starszy posterunkowy Artur Morański, postrzelony podczas sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, odzyskał przytomność i rozpoczął rehabilitację. Lekarz ze Szpitala im. Gabriela Narutowicza zdradził, o kogo policjant zapytał zaraz po wybudzeniu. Jedna z tych osób jeszcze nie przyszła na świat.
Zapytał o kolegę z patrolu i o nienarodzone dziecko
Artur Morański ma 27 lat. W policji służy od 2024 r., jako starszy posterunkowy w ogniwie wywiadowczo-patrolowym Komisariatu Policji I w Krakowie. Pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna w Małopolsce. Od kilku lat mieszka w Krakowie, a ponad rok temu się ożenił. Jego rodzice i rodzeństwo nadal mieszkają w rodzinnej wsi.
Burmistrz Muszyny opisał go jako spokojnego i solidnego człowieka, który grał w piłkę i był lektorem w parafii w Powroźniku. Gmina zapowiada, że w jakiś sposób uhonoruje swojego mieszkańca. Przełożeni policjanta, w tym zastępca komendanta komisariatu podinsp. Rafał Wełna, podkreślali profesjonalizm i zdecydowanie obu funkcjonariuszy.
Po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej 27-letni funkcjonariusz chciał się dowiedzieć przede wszystkim 2 rzeczy: co dzieje się z jego partnerem z patrolu, st. post. Jakubem Kulikiem, i czy wszystko jest w porządku z jego dzieckiem. Jak się okazało, żona policjanta jest w ciąży. Jako pierwszy podał to we wtorek 10 listopada Onet.
Po wybudzeniu pytał się o kolegę, jak również o stan swojego dziecka, ponieważ małżonka pana jest w ciąży – przekazał dr Łukasz Curyło ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, gdzie leczony jest policjant.
Pytanie o kolegę padło jako pierwsze. Burmistrz Muszyny Jan Golba, z której gminy pochodzi Artur Morański, napisał w mediach społecznościowych, że pierwsze słowa policjanta po operacji brzmiały: A Kuba żyje?
Jakub Kulik też jest po wybudzeniu, ale jego stan był cięższy
Jakub Kulik również został ciężko ranny i również został wybudzony ze śpiączki. Jego stan od początku był poważniejszy. To dla niego policja w sobotę apelowała o krew. Kulik pochodzi z Bielska-Białej. Wcześniej służył w wojskach powietrznodesantowych i od 10 lat działa w ochotniczej straży pożarnej. Ożenił się 2 lata temu i ma małe dziecko.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał w poniedziałek, że prezydent odwiedzi w Krakowie jednego z rannych policjantów, bo drugi ze względów medycznych musi pozostać w izolacji.
Dwie rany postrzałowe i operacja, która trwała ok. 12 godzin
Morański był jednym z 2 policjantów, którzy w sobotę 7 listopada jako pierwsi ruszyli na uzbrojonego napastnika w centrum Krakowa. W wymianie ognia został dwukrotnie postrzelony. Ma obrażenia klatki piersiowej, płuca i prawego przedramienia.
Lekarze przeprowadzili skomplikowaną, wielonarządową operację, która według mediów trwała ok. 12 godzin. Potem policjant przebywał w śpiączce farmakologicznej. Wybudzono go w niedzielę, a następnie rozintubowano.
Lekarz: „Wszystko zmierza ku dobremu”
Najnowsze wiadomości ze szpitala są optymistyczne. Policjant jest przytomny, ma logiczny kontakt z otoczeniem, a jego stan jest stabilny. Rozpoczął już rehabilitację. Przy jego łóżku jest żona.
Po dwóch dniach niepewności możemy powiedzieć, że jesteśmy dobrej myśli. Wszystko zmierza ku dobremu – powiedział dr Łukasz Curyło. Przed policjantem wciąż jest jednak długie leczenie.
W poniedziałek Morańskiego odwiedził w szpitalu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał, podziękował policjantowi za niesamowite poświęcenie.
Order od prezydenta i wniosek o honorowe obywatelstwo
Prezydent Karol Nawrocki nadał obu policjantom Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Jak przekazał Grodecki, odznaczenia przyznano za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę.
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała złożył wniosek o nadanie obu funkcjonariuszom tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Poprosił radnych, by zajęli się sprawą w trybie pilnym.
Zbiórkę dla policjantów i ich rodzin na zrzutka.pl uruchomił jeszcze w sobotę dziennikarz Krzysztof Stanowski. Jak podał Spider’s Web, już w niedzielę przekroczyła 4 mln zł, a organizator podniósł cel do 5 mln zł. Pieniądze mają pokryć leczenie, rehabilitację i powrót do sprawności.
9 ofiar śmiertelnych zamachu
W sobotę po godz. 15:00 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym. Zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Według śledczych wcześniej zastrzelił też rodziców i siostrę. Policjanci zatrzymali go na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. Sprawca został postrzelony i zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.
Jak pomóc rannym z Warszawy
Mieszkańcy Warszawy mogą wesprzeć rannych tak samo jak krakowianie. Zbiórka dla policjantów działa w internecie, a oprócz niej miasto Kraków uruchomiło oficjalne konto dla wszystkich poszkodowanych. Krwi dla rannych na razie nie brakuje. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przekazało już w niedzielę, że jego zapasy są wystarczające.
Kto chce oddać krew w stolicy, może to zrobić w RCKiK w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75 na Saskiej Kępie albo w jednym z oddziałów terenowych. Krew jest potrzebna przez cały rok, nie tylko po tragediach.
Co warto wiedzieć
- Artur Morański jest przytomny, w stabilnym stanie i rozpoczął rehabilitację. Czeka go jeszcze długie leczenie.
- Obaj ranni policjanci zostali odznaczeni Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.
- Chcesz pomóc? Wpłacaj tylko na zweryfikowane zbiórki: zbiórkę na zrzutka.pl dla policjantów albo oficjalne konto miasta Kraków dla poszkodowanych.
- Uważaj na fałszywe zbiórki i profile podszywające się pod rodziny policjantów lub ofiar. Nie klikaj w linki z nieznanych wiadomości.
- Nie udostępniaj zdjęć rannych ani ich rodzin bez ich zgody.
- Jeśli te wydarzenia mocno na ciebie wpłynęły, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia psychologicznego pod numerem 800 70 2222.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.