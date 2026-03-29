Bon ciepłowniczy 2026: do 3500 zł na ogrzewanie. Wnioski tylko przez 2 miesiące
Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. można składać wnioski o bon ciepłowniczy – jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych ogrzewanych z miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna kwota to 3500 zł, ale żeby ją dostać, trzeba spełnić 2 warunki jednocześnie: mieć odpowiednio niski dochód i płacić za ciepło więcej niż 230 zł za GJ. Jeśli wniosek wpłynie po 31 sierpnia, urząd go nie przyjmie.
Skąd w ogóle wziął się bon ciepłowniczy
Bon ciepłowniczy powstał na mocy ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1302), która weszła w życie 30 września 2025 r. Bezpośrednim powodem było wygaśnięcie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła – po jego likwidacji przedsiębiorstwa energetyczne wróciły do taryf rynkowych, co w wielu miastach przełożyło się na odczuwalny wzrost rachunków za ogrzewanie. Świadczenie obejmuje – według rządowych szacunków – około 400 tys. gospodarstw domowych w Polsce.
Na początku 2026 r. ustawa została znowelizowana. Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. 2026 poz. 32), która weszła w życie 13 stycznia 2026 r., pozwoliła gminom pozostawiać wnioski bez rozpatrzenia w miejscach, gdzie ceny ciepła nie przekraczają ustawowego progu. Gminy mają obowiązek poinformować o tym mieszkańców do 20 czerwca 2026 r. na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowy sposób. Jeśli Twoja gmina taki komunikat opublikowała – wniosek nie ma sensu.
Dwa warunki, które trzeba spełnić jednocześnie
Bon nie przysługuje automatycznie. Aby go otrzymać, trzeba łącznie spełnić kryterium rodzaju ogrzewania i kryterium dochodowe.
Rodzaj ogrzewania: bon jest wyłącznie dla odbiorców ciepła systemowego, czyli mieszkańców bloków, spółdzielni i wspólnot podłączonych do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej. Osoby ogrzewające domy gazem, węglem, pelletem, pompą ciepła czy prądem – nie dostaną nic. Nie ma znaczenia, jak wysokie są ich rachunki za ogrzewanie.
Cena ciepła: w taryfie musi obowiązywać jednoskładnikowa cena ciepła netto powyżej 170 zł/GJ. Poniżej tej wartości wniosek zostanie odrzucony. Tu jest ważna pułapka: to nie Ty ustalajesz cenę ciepła – robi to przedsiębiorstwo energetyczne obsługujące Twój budynek. Taryfa może różnić się między osiedlami w tym samym mieście. Przykład z Warszawy: w dzielnicy Wawer ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ, co oznacza, że tamtejsi mieszkańcy nie spełniają kryterium i bon im nie przysługuje.
Dochód: pełna kwota bonu przysługuje przy miesięcznym dochodzie netto nieprzekraczającym:
- 3272,69 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 2454,52 zł na osobę – dla gospodarstwa wieloosobowego.
Przekroczenie tych kwot nie oznacza automatycznej utraty prawa do świadczenia. Działa zasada „złotówka za złotówkę”: każda złotówka ponad limit obniża bon o dokładnie tyle samo. Minimalna wypłacana kwota to 20 zł – jeśli po przeliczeniu wychodzi mniej, pieniędzy nie ma.
Ile konkretnie można dostać
Wysokość bonu za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. zależy wyłącznie od ceny ciepła w obowiązującej taryfie:
- 1000 zł – cena ciepła netto od 170,01 do 200 zł/GJ,
- 2000 zł – cena ciepła netto od 200,01 do 230 zł/GJ,
- 3500 zł – cena ciepła netto powyżej 230 zł/GJ.
To kwoty bazowe – pomniejszane o ewentualne przekroczenie progu dochodowego. Świadczenie jest zwolnione z podatku PIT i nie podlega składkom ZUS. Na jeden adres przypada jeden bon w danym okresie – jeśli z tego samego mieszkania wniosek złoży kilka osób, pieniądze trafi do tej, która złożyła go pierwsza, a pozostałe wnioski zostaną bez rozpoznania.
Gdzie i jak złożyć wniosek
Wnioski składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania – nie dla miejsca zameldowania. Można to zrobić:
- osobiście w urzędzie gminy lub dzielnicy,
- pocztą,
- przez ePUAP,
- przez aplikację mObywatel,
- przez rządową usługę online „Złóż wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego”.
Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od zarządcy budynku – spółdzielni, wspólnoty lub bezpośrednio od dostawcy ciepła – potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego oraz aktualną jednoskładnikową cenę ciepła netto. Bez tego dokumentu wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie. Do wniosku należy też podać dane gospodarstwa domowego, informację o dochodach i numer rachunku bankowego.
Przed wizytą warto sprawdzić na stronie urzędu gminy, czy nie pojawił się komunikat o braku spełnienia kryteriów cenowych w danej miejscowości – publikowany obowiązkowo do 20 czerwca 2026 r.
Zanim złożysz wniosek, sprawdź cenę ciepła u zarządcy
Termin jest nieprzekraczalny: 1 lipca – 31 sierpnia 2026 r. Po 31 sierpnia urzędy nie przyjmą żadnych dokumentów, bez wyjątków. Kluczowe pytanie, które warto zadać jeszcze przed lipcem, brzmi: ile płacisz za ciepło? Tej informacji nie znajdziesz na rachunku za czynsz – musisz zapytać spółdzielnię, wspólnotę lub zarządcę o aktualną jednoskładnikową cenę ciepła netto w taryfie. Jeśli przekracza 170 zł/GJ i spełniasz kryterium dochodowe – wnioskuj. Jeśli cena jest niższa – bon Ci nie przysługuje, niezależnie od wysokości rachunków. W razie pytań działa infolinia Ministerstwa Energii pod adresem e-mail: boncieplowniczy@me.gov.pl.
