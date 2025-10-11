Boom mieszkaniowy wraca? Takich wyników nie było od lat
Rynek mieszkaniowy w Polsce znów przyspiesza. Po miesiącach stagnacji deweloperzy odnotowują rekordową sprzedaż, a liczba dostępnych mieszkań rośnie do najwyższego poziomu od lat. Niższe stopy procentowe, tańsze kredyty i nowe przepisy o jawności cen sprawiły, że kupujący wrócili do biur sprzedaży, a branża nieruchomości zaczyna wychodzić z kryzysu.
Rynek mieszkaniowy budzi się do życia. Wrzesień przyniósł najlepsze wyniki od dwóch lat
Polski rynek nieruchomości wchodzi w nową fazę ożywienia. Po miesiącach stagnacji deweloperzy znów przyciągają kupujących, a do biur sprzedaży wraca ruch sprzed pandemii. Kluczową rolę odegrały niższe stopy procentowe, tańsze kredyty i nowe przepisy o jawności cen mieszkań, które zwiększyły przejrzystość rynku.
Kupujący wracają, sprzedaż rośnie
Jak wynika z danych portalu Otodom, we wrześniu na siedmiu największych rynkach w kraju sprzedano aż 4,4 tysiąca mieszkań — to najlepszy wynik od prawie dwóch lat. Wzrost popytu to efekt trzeciej z rzędu obniżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Obecnie główna stopa wynosi 4,5 proc., co znacznie poprawia zdolność kredytową Polaków.
Według raportu firmy doradczej JLL, w trzecim kwartale 2025 roku deweloperzy sprzedali ponad 10,8 tysiąca lokali, a od początku roku już około 30 tysięcy — to najwyższy wynik od 2022 roku.
Rekordowa liczba mieszkań w ofercie
Choć sprzedaż rośnie, deweloperzy nadal dysponują rekordową ofertą. We wrześniu sprzedano o 1,2 tys. mieszkań więcej, niż trafiło na rynek, ale wciąż dostępnych jest ponad 62 tysiące lokali — o 21 proc. więcej niż rok temu. W samym trzecim kwartale do oferty wprowadzono 9,5 tysiąca nowych mieszkań.
To dobra wiadomość dla kupujących — większa podaż oznacza stabilizację cen, a nawet lokalne obniżki w segmencie mieszkań o niższym standardzie lub w mniej popularnych lokalizacjach.
Jawność cen zmienia zasady gry
Od 11 września obowiązują nowe przepisy o jawności cen mieszkań. Deweloperzy muszą teraz publikować cenniki wszystkich lokali oraz raportować każdą zmianę do rządowego portalu. Zwiększyło to przejrzystość rynku i – jak podkreślają eksperci – doprowadziło do korekty cen w wielu inwestycjach.
– W sierpniu i wrześniu zmieniło się aż 25 proc. ofert – poinformował Jan Dziekoński z portalu RynekPierwotny.pl. – Kupujący zyskali narzędzie, które pozwala im realnie porównywać ceny i negocjować warunki zakupu.
Deweloperzy ostrożni, ale z optymizmem
Mimo wzrostu sprzedaży firmy deweloperskie podchodzą z rezerwą do rozpoczynania nowych inwestycji. Eksperci wskazują, że przedsiębiorcy chcą najpierw sprawdzić, czy popyt utrzyma się w kolejnych miesiącach i jak rynek zareaguje na nowe regulacje.
Perspektywy na przyszłość
Rynek nieruchomości w Polsce wyraźnie się stabilizuje. Tańsze kredyty, większa przejrzystość ofert i wysoka dostępność mieszkań mogą sprawić, że końcówka roku przyniesie kolejne rekordy sprzedaży. Dla kupujących oznacza to lepszy wybór i większe szanse na negocjacje cen, a dla deweloperów – ostrożny, ale długo oczekiwany powrót do równowagi po trudnych latach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.