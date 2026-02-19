Były książę Andrzej zatrzymany. Brytyjska policja prowadzi śledztwo
Brytyjska policja zatrzymała byłego księcia Yorku Andrzeja Mountbatten-Windsora w związku z podejrzeniem nadużycia władzy publicznej. Jak podają brytyjskie media, 66-latek przebywa w areszcie, a funkcjonariusze prowadzą przeszukania w hrabstwach Norfolk i Berkshire.
Były książę Andrzej zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Trwa śledztwo policji
Brytyjska policja potwierdziła zatrzymanie byłego księcia Yorku Andrzeja Mountbatten-Windsora. Jak informuje BBC, chodzi o podejrzenie nadużycia władzy publicznej w okresie pełnienia przez niego funkcji państwowych. To pierwszy taki przypadek dotyczący członka rodziny królewskiej w nowożytnej historii monarchii.
Co się wydarzyło?
Policja z regionu Doliny Tamizy przekazała, że zatrzymano mężczyznę po sześćdziesiątce z hrabstwa Norfolk. Zatrzymany przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Śledztwo zostało wszczęte po szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów.
Służby zapowiedziały, że kolejne informacje będą przekazywane w miarę postępów postępowania, z zachowaniem zasad rzetelności i obiektywizmu.
Fakty i tło sprawy
Według dostępnych informacji dochodzenie może dotyczyć okresu, gdy Andrzej Mountbatten-Windsor pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji. Media brytyjskie wskazują na wątki związane z przekazywaniem informacji objętych obowiązkiem poufności.
Sam zainteresowany w przeszłości wielokrotnie zaprzeczał, by dopuścił się jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.
Policja potwierdziła również prowadzenie przeszukań pod wskazanymi adresami w hrabstwach Berkshire i Norfolk. Według Sky News funkcjonariusze pojawili się m.in. w rejonie Sandringham oraz przy Royal Lodge w Windsorze.
Stanowisko służb
W oficjalnym komunikacie policja podkreśliła, że ma świadomość dużego zainteresowania opinii publicznej, jednak priorytetem pozostaje prawidłowy przebieg postępowania. Na obecnym etapie nie przedstawiono zarzutów ani szczegółów dotyczących dalszych czynności procesowych.
Co to oznacza dla czytelnika?
Zatrzymanie nie jest równoznaczne z winą. Sprawa znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego, a o dalszym jej przebiegu zdecydują organy ścigania i sąd.
Dla opinii publicznej to precedensowa sytuacja, pokazująca, że postępowania karne mogą dotyczyć również osób pełniących wcześniej najwyższe funkcje publiczne. W najbliższych dniach można spodziewać się kolejnych komunikatów ze strony policji i prokuratury.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Źródła: Komunikaty Policji Doliny Tamizy, BBC, Sky News
