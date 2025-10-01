Co się stało w PKiN? Ludzie wybiegli na zewnątrz. Strażacy zabrali głos
Warszawiacy przechodzący dziś rano obok Pałacu Kultury mogli być świadkami nietypowej sytuacji. Przed budynkiem zgromadził się tłum ludzi, a całość wyglądała jak akcja ratunkowa. Co się wydarzyło?
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury. To tylko próbna ewakuacja
Warszawiacy przechodzący dziś rano w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki mogli być zaskoczeni widokiem setek osób gromadzących się przed budynkiem. Jak się okazało, nie chodziło o realne zagrożenie, lecz o zaplanowane ćwiczenia ewakuacyjne.
Straż pożarna potwierdziła, że w środę rano w Pałacu Kultury odbyła się próbna ewakuacja. Z obiektu wyprowadzono pracowników biur mieszczących się w budynku. Akcja miała na celu sprawdzenie procedur bezpieczeństwa i przygotowanie zarówno służb, jak i zarządców do ewentualnego zagrożenia.
Ćwiczenia tego typu są obowiązkowe i przeprowadzane regularnie w budynkach użyteczności publicznej. Ich celem jest nie tylko sprawdzenie sprawności systemów alarmowych, ale także przeszkolenie osób pracujących w obiekcie w zakresie zachowania się w razie pożaru lub innego zagrożenia.
Stołeczna straż pożarna podkreśla, że mieszkańcy Warszawy nie mają powodów do obaw. – To rutynowe działania, które pozwalają w praktyce przećwiczyć scenariusze ewakuacyjne – usłyszeliśmy od strażaków.
Dzięki takim akcjom możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych niedociągnięć technicznych oraz sprawdzenie, jak zachowują się pracownicy i służby w sytuacji symulowanego kryzysu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.