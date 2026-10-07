Co z pieniędzmi w banku w sytuacji zagrożenia? Czy można je wypłacić i kiedy mogą pojawić się ograniczenia?
Poważne zagrożenie nie powoduje automatycznego wyzerowania rachunków ani przejęcia oszczędności przez państwo. Co do zasady nadal można wypłacać pieniądze i zlecać przelewy, jednak w sytuacji kryzysowej dostęp do tych usług może zostać utrudniony. Przyczyną może być awaria, brak gotówki w konkretnym bankomacie albo ograniczenia wprowadzone na podstawie przepisów. Polskie prawo przewiduje możliwość ingerencji w obrót pieniędzmi, ale potrzebna jest do tego odpowiednia decyzja. Sam komunikat o niebezpieczeństwie nie oznacza, że wszystkie konta zostają zablokowane.
Czy w razie zagrożenia można wypłacić pieniądze z konta?
Punktem wyjścia jest art. 50 Prawa bankowego, zgodnie z którym posiadacz rachunku swobodnie dysponuje zgromadzonymi środkami, a umowa z bankiem może przewidywać ograniczenia tej swobody. Jeżeli nie wprowadzono odrębnych ograniczeń prawnych, obowiązują zasady danego konta, karty i usługi. Można więc korzystać z dostępnych wypłat i przelewów, z uwzględnieniem zwykłych limitów oraz działania infrastruktury. Nie oznacza to jednak prawa do pobrania dowolnej kwoty natychmiast, w każdej placówce i z każdego bankomatu. Prawo do pieniędzy oraz możliwość otrzymania banknotów w określonym miejscu i czasie to dwie różne kwestie.
Widać to na przykładzie zasad publikowanych przez jeden z czołowych banków w Polsce. Bank wymaga wcześniejszego zgłoszenia wypłaty przekraczającej 50 tys. zł. Aby odebrać większą kwotę w złotych w następnym dniu roboczym, zamówienie trzeba zgłosić najpóźniej do godziny 11.00 w dniu roboczym; późniejsze zgłoszenie oznacza odbiór po dwóch dniach roboczych. Są to zasady przygotowania gotówki do wypłaty, a nie ogólnopolski limit oszczędności dostępnych podczas kryzysu. Inne banki mogą mieć odmienne progi i terminy. Dlatego planując większą wypłatę, trzeba sprawdzić warunki własnej instytucji, zamiast zakładać, że cała kwota będzie od ręki czekała w kasie.
Czy państwo może ograniczyć dostęp do oszczędności?
Tak, polskie przepisy przewidują możliwość wprowadzenia ograniczeń w obrocie pieniędzmi w szczególnych okolicznościach. Art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 2002 r., której tekst jednolity opublikowano w Dz.U. z 2025 r. pod poz. 504, dotyczy obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego i działalności kantorowej. Ten mechanizm wymaga wprowadzenia szczególnego stanu nadzwyczajnego przewidzianego na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa. O jego wprowadzeniu decyduje prezydent na wniosek Rady Ministrów. Nie uruchamia go samo ostrzeżenie, incydent ani obawa klientów banków.
Na podstawie art. 24 ust. 2 konkretne ograniczenia finansowe określa Rada Ministrów w rozporządzeniu, w granicach przewidzianych ustawą i aktem wprowadzającym ten stan. Z rozporządzenia musiałoby wynikać, jakie operacje zostają objęte ograniczeniem, kogo ono dotyczy i na jakim obszarze obowiązuje. Dopiero taka regulacja pozwalałaby ocenić, czy i w jakim zakresie ograniczono wypłaty lub inne transakcje. Sama ustawa nie podaje jednej kwoty, którą każdy mógłby wypłacić podczas zagrożenia. Nie można więc z góry wskazać dziennego limitu ani założyć, że wszystkie przelewy zostałyby zatrzymane.
Co z przelewami za granicę i pieniędzmi w innej walucie?
Osobne narzędzie zawiera Prawo dewizowe. Art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pozwala Radzie Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Polityki Pieniężnej, wprowadzić rozporządzeniem szczególne ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą, jeżeli jest to niezbędne dla równowagi bilansu płatniczego przy jego nierównowadze, nagłym załamaniu lub zagrożeniu w tym zakresie. Ograniczenia w tym konkretnym trybie mogą obowiązywać do przezwyciężenia trudności lub ustania zagrożenia, nie dłużej niż sześć miesięcy. Nie jest to sześciomiesięczny termin dla każdej możliwej blokady rachunku. W praktyce trzeba byłoby sprawdzić treść konkretnego rozporządzenia: ograniczenie określonych operacji zagranicznych nie musi oznaczać zatrzymania krajowych płatności czy wszystkich wypłat.
Czy pieniądze na zablokowanym rachunku przepadają?
Ograniczenie możliwości wykonania transakcji samo w sobie nie oznacza wygaśnięcia prawa do zgromadzonych środków. Jeżeli klient przez pewien czas nie może wypłacić pieniędzy lub wysłać przelewu, nie wynika z tego, że saldo zostaje skasowane albo automatycznie przekazane państwu. To wniosek z rozróżnienia między ograniczeniem obrotu a odebraniem praw majątkowych, które są chronione przez art. 64 Konstytucji. Jak wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich, ochrona praw majątkowych nie jest absolutna, ale działania władz muszą mieć podstawę prawną. Omawiane upoważnienie do ograniczania obrotu nie ustanawia automatycznego przejęcia wszystkich prywatnych oszczędności.
Rozważmy prosty, hipotetyczny przykład: klient ma na rachunku 50 tys. zł, a wskutek przerwy w zasilaniu nie działa aplikacja i pobliski bankomat. Jeżeli problem dotyczy wyłącznie dostępności tych usług, nie oznacza to utraty 50 tys. zł. Klient nie może w danej chwili wykonać operacji, chociaż nadal ma prawo do środków. Ewentualne urzędowe ograniczenie wypłaty należałoby oceniać według jego treści, a nie samego faktu pojawienia się kryzysu. Niedostępna aplikacja, ograniczona wypłata i niewypłacalność banku mogą dla klienta wyglądać podobnie, lecz mają różne przyczyny i wymagają innych działań.
Bank może mieć pieniądze, a wypłata i tak będzie utrudniona
Praktyczny problem może pojawić się nawet bez nowych ograniczeń prawnych. Przerwa w dostawie energii lub łączności może uniemożliwić korzystanie z bankomatów i terminali, a przez to także z pieniędzy dostępnych na rachunku. Europejski Bank Centralny opisywał takie trudności po rozległej awarii zasilania na Półwyspie Iberyjskim 28 kwietnia 2025 r. To przykład pokazujący znaczenie sprawnej infrastruktury dla codziennych płatności. W podobnej sytuacji możliwość zapłacenia kartą, wykonania przelewu czy odebrania gotówki zależy również od tego, które urządzenia i systemy działają. Sam brak dostępu przez jeden kanał nie pozwala ocenić kondycji finansowej banku.
Do tych obaw odniósł się Emil Radziszewski, dyrektor zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego w UKNF, w tekście na Blogu Nadzorczym UKNF, zaktualizowanym 26 sierpnia 2026 r. Wskazał, że blackout, rozległe awarie informatyczne lub gwałtowny wzrost zapotrzebowania na gotówkę mogą utrudniać dostęp do środków, co należy odróżniać od ich bezpieczeństwa. Opisał też obowiązek posiadania przez banki planów i procedur służących przywracaniu krytycznych funkcji informatycznych. Jednocześnie przestrzegł przed pochopną zamianą bezpiecznego depozytu na dużą ilość gotówki. Jest to opublikowana ocena autora; blog zastrzega, że wpisy nie stanowią oficjalnego stanowiska KNF ani UKNF.
Kiedy znaczenie ma limit 100 tys. euro?
Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego stają się istotne wtedy, gdy problemem jest niewypłacalność banku i spełnione zostają ustawowe warunki uruchomienia wypłat gwarantowanych. Podstawowy limit to równowartość 100 tys. euro na jednego deponenta w jednym banku objętym systemem BFG. Sumuje się środki na jego rachunkach, w tym kontach i lokatach, wraz z należnymi odsetkami. Według informacji Funduszu rozpoczęcie wypłat następuje w ciągu siedmiu dni roboczych od spełnienia warunku gwarancji. Termin ten nie biegnie od ogłoszenia zagrożenia ani od awarii bankomatu. BFG chroni depozyty w określonym scenariuszu niewypłacalności; nie zapewnia bieżących wypłat zamiast czasowo niedostępnego banku.
Jak przygotować pieniądze na czas utrudnień?
Rządowy Poradnik bezpieczeństwa opublikowany w serwisie MSWiA zaleca przygotowanie gotówki w różnych nominałach. Taka rezerwa może pomóc w pokryciu podstawowych wydatków, gdy płatności elektroniczne są niedostępne, ale nie oznacza zalecenia wypłacenia całych oszczędności. Wskazana część poradnika nie wyznacza jednej kwoty obowiązującej każde gospodarstwo domowe. Rozsądny punkt wyjścia to policzenie własnych niezbędnych wydatków na najbliższe dni, z uwzględnieniem leków, jedzenia i transportu. Przykładowo trzy dni wydatków po 100 zł dziennie oznaczają 300 zł rezerwy. To ilustracja sposobu liczenia, a nie urzędowo ustalona suma.
Jeszcze przed pojawieniem się utrudnień warto sprawdzić zasady większych wypłat we własnym banku oraz znaleźć placówkę prowadzącą obsługę kasową. Jeżeli wypłata zostanie odrzucona, należy ustalić jej przyczynę: wyczerpanie banknotów w urządzeniu, limit usługi, awarię albo ograniczenie prawne. Informacji o działaniu usług trzeba szukać w komunikatach banku, a o urzędowych ograniczeniach także w opublikowanych aktach prawnych. Dzięki temu można dobrać dalsze działanie do rzeczywistego problemu. Sama nieudana operacja nie jest podstawą do wniosku, że oszczędności przepadły lub zostały przejęte przez państwo.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.