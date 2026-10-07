Ogromna promocja w Kaufland. 5+5, 3+3 i 2+2. Ludzie biegną do sklepu i robią zapasy na święta
Kaufland dorzuca do zakupów kolejne opakowania mleka, deserów w proszku i batonów bez dopłaty. Akcje 5+5, 3+3 i 2+2 kończą się w środę, 7 października, więc dziś jest ostatni dzień na skorzystanie z warunków pokazanych w gazetce. Oferta jest ogólnopolska i obejmuje również sklepy w Warszawie. Mleko, budynie i galaretki mogą przydać się do domowych deserów oraz świątecznych wypieków. Przed skompletowaniem zapasu trzeba jednak sprawdzić zasady: przy części zakupów potrzebna jest karta, a przy mieszaniu produktów o rabacie decydują ich ceny.
5+5 na galaretki, budynie i kisiele. Gratisem są najtańsze
Największy zestaw wśród tych 3 ofert można skompletować na półce z deserami w proszku. Kaufland obejmuje akcją wszystkie galaretki, budynie i kisiele w tej postaci, pozwalając mieszać produkty. Do koszyka można więc włożyć różne smaki i marki, zamiast kupować 10 identycznych opakowań. Zasada brzmi: kup 5 i otrzymaj 5 najtańszych gratis. Oznacza to rabat odpowiadający cenom najtańszej połowy kompletu. W tej akcji gazetka nie wymaga karty Kaufland Card XTRA.
Do zestawu mogą trafić na przykład budynie waniliowe do kremu, galaretki o różnych smakach do ciasta bez pieczenia i kisiele do przygotowania osobnych deserów. W oficjalnym wykazie produktów Kauflandu figurują m.in. Winiary i Gellwe, a także Dr. Oetker oraz Delecta. Oferta dotyczy produktów w proszku, dlatego gotowego deseru w kubeczku nie należy doliczać do wymaganych 10 sztuk tylko dlatego, że stoi w podobnej części sklepu. Każde opakowanie trzeba przyporządkować do kategorii wskazanej przy promocji.
Dopisek 5 najtańszych ma znaczenie przy kasie. Przy 10 opakowaniach w tej samej cenie wartość zakupów spadnie o połowę. Gdy ceny są różne, gratis nie obejmie dowolnych 5 produktów wybranych przez klienta. W komplecie zawierającym 5 tańszych i 5 droższych saszetek rabat będzie odpowiadał wartości tych tańszych. Ostateczna oszczędność może wtedy być niższa niż 50 proc. Możliwość mieszania smaków i marek pozostaje zaletą, ale nie znosi zasady wyboru najtańszych sztuk.
Najłatwiej pokazać to na prostym rachunku. Gdyby 10 saszetek kosztowało po 3 zł, cena regularna zestawu wyniosłaby 30 zł, a po naliczeniu akcji 15 zł. Przy 5 saszetkach po 2 zł i 5 po 4 zł regularna suma również wyniosłaby 30 zł. Rabat miałby jednak wartość 10 zł, więc do zapłaty zostałoby 20 zł. To przykładowe wyliczenia pokazujące mechanizm promocji, a nie ceny konkretnych budyniów czy galaretek w Kauflandzie. Rzeczywisty rachunek zależy od produktów wybranych z półki.
|Przykładowy komplet 10 saszetek
|Wartość przed rabatem
|Wartość gratisu
|Do zapłaty
|Oszczędność
|10 sztuk po 3 zł
|30 zł
|15 zł
|15 zł
|50 proc.
|5 sztuk po 2 zł i 5 sztuk po 4 zł
|30 zł
|10 zł
|20 zł
|około 33,3 proc.
4 litry Mlekovity w cenie 2. Konieczna karta XTRA
Oferta na mleko dotyczy Mlekovity Wypasione UHT o zawartości 2 proc. tłuszczu, w opakowaniach po 1 litrze. Akcja 2+2 gratis pozwala kupić 4 kartony za równowartość 2, pod warunkiem zeskanowania karty Kaufland Card XTRA. Zestaw dostarcza więc łącznie 4 litry, a przy jednakowej cenie opakowań średni koszt 1 litra spada o połowę. Do skorzystania z tych warunków potrzebne są zarówno właściwy produkt i liczba sztuk, jak i karta. Sam zakup 4 kartonów bez jej użycia nie spełnia warunków akcji.
Przy takim zakupie wygodniej liczyć cały zestaw niż samą kwotę widoczną przy 1 kartonie. Należność za 4 opakowania powinna odpowiadać cenie 2 sztuk wskazanej dla tego mleka. Gazetka przy oznaczeniu 2+2 podaje mechanizm akcji, bez konkretnej kwoty zestawu, dlatego ostateczny koszt trzeba ustalić na podstawie ceny w sklepie. Nie należy też dobierać innego mleka tylko po to, by uzyskać wymaganą liczbę kartonów. Wskazana oferta dotyczy wariantu UHT 2 proc. Mlekovity Wypasione w litrowym opakowaniu.
Mleko może posłużyć do przygotowania budyniu, kremu, naleśników czy ciasta, ale wykorzystanie go dopiero w grudniu wymaga sprawdzenia konkretnej partii. O tym, czy karton nadaje się do świątecznego zapasu, decyduje data na opakowaniu. Sam napis UHT nie określa terminu przydatności każdego produktu znajdującego się na półce. Do planowanych wypieków można odłożyć tylko taki zapas, którego oznaczona data i warunki przechowywania pasują do terminu użycia. Po otwarciu trzeba stosować zasady podane przez producenta na etykiecie.
KitKat 3+3 z kartą. Rabat obejmuje 3 najtańsze batony
Trzecia akcja obejmuje wszystkie batony marki KitKat i działa w formule 3+3 najtańsze gratis. Aby z niej skorzystać, trzeba skompletować 6 batonów objętych ofertą oraz zeskanować kartę XTRA. Oficjalny wykaz Kauflandu wymienia różne warianty tej marki, m.in. Kit Kat White oraz KitKat Chunky. Wybór konkretnego rodzaju wpływa jednak na cenę całego zestawu. Hasło 3+3 oznacza rabat o wartości 3 najtańszych sztuk, dlatego nie należy zakładać jednakowej kwoty oszczędności przy każdej kombinacji.
Przy 6 batonach w identycznej cenie klient zapłaci równowartość 3, a średni koszt sztuki spadnie o 50 proc. W komplecie złożonym z produktów o różnych cenach działa ta sama zasada, co przy deserach: gratis odpowiada wartości najtańszej połowy. Do wymaganej liczby nie można doliczać batonów innych marek. Mleko, saszetki deserów i KitKat tworzą 3 osobne grupy promocyjne. Zakup dodatkowej galaretki nie uzupełnia więc brakującego batona, a 2 kartony mleka nie zastępują 2 produktów z innej akcji.
|Produkty objęte ofertą
|Komplet do akcji
|Mechanizm rabatu
|Karta XTRA
|Ostatni dzień
|Galaretki, budynie i kisiele w proszku
|10 opakowań
|5+5 najtańszych gratis, można mieszać produkty
|Niewymagana
|7 października
|Mlekovita Wypasione UHT 2 proc., 1 l
|4 kartony
|2+2 gratis
|Wymagana
|7 października
|Batony KitKat
|6 sztuk
|3+3 najtańsze gratis
|Wymagana
|7 października
W Warszawie na zakupy także wieczorem. 2 konkretne adresy
W ostatnim dniu akcji mieszkańcy stolicy mogą zaplanować zakupy również po pracy. Według oficjalnych stron Kauflandu sklep przy Fieldorfa 41 na Gocławiu działa od poniedziałku do soboty w godzinach 7-23. Placówka przy Batalionów Chłopskich 73 na Bemowie podaje godziny 6-23. Oba adresy pozwalają więc na wieczorną wizytę w tę środę. Są to godziny pracy konkretnych marketów, a nie wspólna godzina otwarcia wszystkich sklepów sieci w Warszawie.
Termin 7 października wyznacza koniec opisywanych warunków cenowych. Nie gwarantuje jednak, że każdy smak galaretki, wariant batona i partia mleka będą dostępne do zamknięcia. Kaufland informuje w gazetce, że produkty są oferowane w czasie obowiązywania akcji, chyba że wcześniej wyczerpią się zapasy. Przy deserach możliwość mieszania ułatwia dobranie kompletu, ale zamienniki nadal muszą należeć do objętej ofertą kategorii. Konkretnego stanu półek nie można wywnioskować z samej informacji o godzinach pracy sklepu.
Karta i pełne komplety decydują o rabacie
Przed podejściem do kasy najlepiej policzyć osobno każdą grupę: 10 saszetek deserów w proszku, 4 litrowe kartony wskazanego mleka i 6 batonów KitKat. Wszystkie 3 zestawy razem to 20 produktów, ale ich połączenie nie tworzy 1 wspólnej promocji. Kartę XTRA trzeba przygotować do zeskanowania przy zakupie mleka i batonów. Przy galaretkach oraz budyniach przyda się porównanie cen poszczególnych sztuk, ponieważ od nich zależy wartość rabatu. Zapas do świątecznych wypieków powinien odpowiadać planowanym przepisom i datom na opakowaniach.
Na paragonie trzeba ocenić przede wszystkim sumę rabatu i należność za cały komplet. Kaufland zaznacza przy akcji na desery, że przy zakupie różnych produktów rabat o wartości najtańszych jest rozdzielany proporcjonalnie na wszystkie objęte nim sztuki. Dlatego 5 saszetek nie musi być pokazanych jako oddzielne pozycje za 0 zł. Liczy się łączna oszczędność zgodna z zasadami 5+5. Gdy rachunek nie uwzględnia oczekiwanego rabatu, zgodność produktów, liczbę opakowań i zeskanowanie karty najlepiej wyjaśnić z obsługą jeszcze przy kasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.