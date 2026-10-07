Problemy z e-receptami. Leki można wydać w trybie awaryjnym
System obsługujący e-recepty w całej Polsce zgłaszał 7 października błędy, a czas odpowiedzi wyraźnie się wydłużył. Monitoring z godz. 11:30 pokazywał problemy z e-receptami i e-skierowaniami, jednak o 11:37 obie usługi miały już status prawidłowego działania. Pacjenci w Warszawie i innych miastach, którzy napotkają trudności z wykupieniem leków, mogą zapytać w aptece o procedurę przewidzianą na wypadek awarii P1.
O 11:30 błędy, o 11:37 status „OK”
W odczycie serwisu Status P1, pobierającego dane z Kamsoftu, usługi e-recepty i e-skierowania miały o 11:30 status „FAILED”. Zarejestrowany czas odpowiedzi wynosił odpowiednio około 16,9 i 22,8 sekundy. W tym samym sprawdzeniu eWUŚ, służący do weryfikacji uprawnień do świadczeń, oraz elektroniczne zwolnienia eZLA miały status „OK”. Dane wskazywały więc na problemy z konkretnymi usługami, a nie na jednoczesne zatrzymanie wszystkich monitorowanych systemów.
Kolejny sprawdzony odczyt, z 11:37, pokazał zmianę: e-recepty i e-skierowania miały już status „OK”. Czas odpowiedzi dla e-recepty wyniósł około 2,9 sekundy, a dla e-skierowania około 5,4 sekundy. Monitoring odświeża dane co 90 sekund, dlatego pojedynczy pomiar opisuje stan w określonym momencie. Poprawa w kolejnym odczycie nie pozwala ustalić, czy każda apteka odzyskała już dostęp i czy u wszystkich użytkowników ustąpiły trudności.
Problemy sygnalizował również wykres na stronie Kamsoftu, przedstawiający średnie czasy odpowiedzi operacji związanych z P1. W sprawdzonym wykresie widoczne było ich znaczne wydłużenie przy e-receptach dla aptek i lekarzy oraz przy e-skierowaniach. To dodatkowy sygnał zakłóceń w usługach centralnych. Nie wynika z niego jednak liczba pacjentów, którzy nie mogli kupić leków, ani liczba placówek, w których przerwano obsługę.
Do czasu przygotowania tekstu nie znaleźliśmy na stronie aktualności Centrum e-Zdrowia dzisiejszego komunikatu wyjaśniającego przyczynę problemów lub określającego ich pełny zasięg. Nie ma zatem podstaw, by przypisywać incydent cyberatakowi, planowanej przerwie technicznej czy konkretnej usterce. Potwierdzone są błędy w monitoringu oraz późniejszy odczyt wskazujący poprawę. Informacja o tym, że żadna apteka w Polsce nie może realizować recept, wykraczałaby poza dostępne dane.
Awaria P1 nie musi oznaczać odmowy wydania leku
Na wypadek braku dostępu do centralnego systemu przewidziano tryb awaryjny. Podstawą jest art. 96 ust. 1a i 1b ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2026 r. poz. 612, ze zmianami. Przepisy pozwalają wydać leki na podstawie informacji o już wystawionej recepcie. Pacjent musi przy tym okazać dokument potwierdzający tożsamość i złożyć oświadczenie, że recepta, której dotyczy ta informacja, nie została zrealizowana.
Praktyczny sposób postępowania opisuje instrukcja CeZ z 22 maja 2025 r. Informację o e-recepcie można przedstawić na wydruku otrzymanym od osoby wystawiającej receptę albo jako dokument elektroniczny z Internetowego Konta Pacjenta, aplikacji mojeIKP lub wiadomości e-mail. Sam SMS z 4-cyfrowym kodem nie zawiera pełnej informacji o przepisanym leku. Podczas awarii nie należy więc zakładać, że podanie kodu i numeru PESEL wystarczy do przeprowadzenia całej procedury.
Wymagane oświadczenie pacjenta obejmuje potwierdzenie, że wskazana recepta nie została zrealizowana, oraz klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Procedura dotyczy konkretnej, wcześniej wystawionej recepty i wymaga sprawdzenia dokumentów przez personel apteki. Nie zastępuje recepty samym żądaniem wydania leku ani podaniem jego nazwy. Osoba, która wykupiła już część leków, powinna od razu powiedzieć o tym farmaceucie, zamiast podpisywać niezgodne z prawdą potwierdzenie.
Po przywróceniu dostępu apteka uzupełnia elektroniczny Dokument Realizacji Recepty. Instrukcja wskazuje termin do 3 dni od usunięcia awarii, bez wliczania dni wolnych od pracy danej apteki. Opisuje też przekazanie danych do NFZ, w tym rozliczenie refundacji. Obsługa bez bieżącego połączenia z P1 nie oznacza więc automatycznie, że każdy lek refundowany trzeba kupić za pełną cenę. Odpłatność i możliwość wydania konkretnego preparatu ocenia personel na podstawie recepty oraz uprawnień pacjenta.
W Warszawie pomoc medyczna i pomoc techniczna mają różne numery
Mieszkańcy Warszawy szukający informacji o dyżurującej aptece lub nocnej opiece lekarskiej mogą zadzwonić pod bezpłatny numer 800 190 590. Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Konsultant pomaga znaleźć odpowiednią placówkę; numer służy do uzyskania informacji, a nie do naprawiania połączenia apteki z P1. Pytania dotyczące postępowania podczas awarii e-recept instrukcja CeZ kieruje natomiast na infolinię 19 239 lub adres e-recepta@cez.gov.pl.
Gdy poza godzinami pracy przychodni potrzebna jest pomoc z powodu nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia, jednym z warszawskich punktów jest Szpital Czerniakowski przy ul. Stępińskiej 19/25. Według informacji placówki nocna i świąteczna opieka działa w gabinecie S020, z wejściem od ul. Stępińskiej; jej numer to 22 150 18 63. W dni powszednie przyjmuje od 18:00 do 8:00, a w weekendy i święta przez całą dobę. Taka konsultacja zależy od potrzeby medycznej, a sama awaria systemu nie jest powodem, by kierować wszystkich pacjentów do nocnej opieki.
Przy problemie w aptece przygotuj dokument i informację o recepcie
Pacjent, który usłyszy przy okienku o braku połączenia, powinien najpierw zapytać, czy można ponowić próbę realizacji albo skorzystać z procedury na czas awarii P1. Do jej przeprowadzenia potrzebne będą dokument tożsamości i informacja o wystawionej recepcie, dlatego dobrze mieć dostęp do wydruku lub dokumentu elektronicznego. Farmaceucie trzeba także przekazać, czy recepta była wcześniej realizowana. Nie należy próbować wykupywać tych samych leków w kilku aptekach na podstawie oświadczenia, że recepta pozostaje niezrealizowana.
Gdy potrzebny lek ma być przyjęty w określonym czasie, a apteka nie może go wydać, o dalszym postępowaniu trzeba porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem. Sam komunikat o problemie technicznym nie daje podstaw do samodzielnej zmiany dawkowania czy przerwania leczenia. Przed wyjściem do kolejnej placówki można telefonicznie zapytać o możliwość obsługi recepty i dostępność preparatu. Odczyt „OK” z 11:37 jest sygnałem poprawy działania usług, ale sytuację przy konkretnej recepcie potwierdzi dopiero jej obsługa w aptece.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.