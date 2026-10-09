Co z Twoim samochodem, gdy alarm zastanie Cię daleko od auta? Ważna instrukcja MSWiA
Samochód został na parkingu, a ty jesteś w pracy, sklepie albo urzędzie. Rozlega się alarm i pojawia się pytanie: wracać po auto, żeby odjechać, czy szukać schronienia tam, gdzie właśnie przebywasz? Nowa instrukcja MSWiA dotycząca zagrożenia z powietrza wskazuje, że decyzję trzeba uzależnić od dostępnego czasu, bezpieczeństwa drogi i komunikatów służb.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało instrukcję 25 września 2026 roku. Dwunastostronicowy dokument przygotowany we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i ekspertami ochrony ludności rozwija treści rządowego „Poradnika bezpieczeństwa”. Opisuje zachowanie w domu, innych budynkach, na otwartej przestrzeni i w pojeździe. Dotyczy konkretnego rodzaju zagrożenia, dlatego zalecenia opuszczenia auta nie należy przenosić automatycznie na każdą sytuację, w której słychać syrenę. O właściwej reakcji decydują również informacje o niebezpieczeństwie i polecenia służb.
Auto stoi daleko. Powrót na parking może wydłużyć drogę do bezpieczeństwa
Instrukcja nie zawiera osobnego rozdziału o samochodzie zaparkowanym pod nieobecność właściciela. Podaje jednak zasadę istotną także w tej sytuacji: jeżeli dotarcie do punktu schronienia wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, nie należy próbować dostać się tam za wszelką cenę. Zamiast tego wskazuje pozostanie w odpowiednim budynku lub wejście do najbliższego solidnego, nieuszkodzonego obiektu. Praktyczny wniosek jest taki, że nie warto wydłużać pobytu na otwartej przestrzeni tylko po to, żeby odzyskać samochód. To zastosowanie zasad instrukcji do sytuacji właściciela znajdującego się daleko od parkingu, a nie osobny nakaz opisany w dokumencie.
Wyobraźmy sobie osobę, która zostawiła auto kilka ulic od miejsca pracy. Powrót oznacza przejście na parking, znalezienie pojazdu, wyjazd i dopiero później poszukiwanie miejsca, w którym można się ukryć. Jeżeli w pobliżu obecnego miejsca pobytu dostępne jest odpowiednie schronienie, taka droga po samochód może oznaczać niepotrzebne opóźnienie. Inaczej będzie, gdy służby zarządzą ewakuację i wskażą sposób przemieszczania się. Wtedy trzeba wykonywać przekazane polecenia, zamiast samodzielnie zakładać, że najlepszym rozwiązaniem zawsze będzie odjazd własnym autem.
Alarm podczas jazdy. Instrukcja opisuje konkretny scenariusz
Na piątej stronie dokumentu MSWiA opisuje sytuację osoby przebywającej w samochodzie lub innym pojeździe. Zaleca opuszczenie go i udanie się do najbliższego miejsca schronienia zgodnie z komunikatami oraz poleceniami służb. Jednocześnie nakazuje zaparkowanie samochodu tak, aby nie utrudniał przejazdu pojazdom ratowniczym i innym uprzywilejowanym. Oznacza to, że przed wyjściem trzeba uwzględnić zarówno możliwość bezpiecznego zatrzymania, jak i pozostawienie drożnej drogi. Samochód stojący w poprzek przejazdu może stać się przeszkodą dla kolejnych osób potrzebujących pomocy.
W praktyce szczególnej uwagi wymagają wjazdy, bramy, skrzyżowania i wąskie przejazdy, w których pozostawiony pojazd może ograniczyć dostęp służbom. Nie wystarczy ocenić, czy obok zmieści się niewielkie auto osobowe. Ratownicy mogą potrzebować miejsca na przejazd i ustawienie większego pojazdu. Jeśli ruchem kieruje funkcjonariusz lub ratownik uprawniony do wydawania poleceń, należy stosować się do jego wskazań. Opuszczenie auta trzeba też przeprowadzić tak, żeby pasażerowie nie znaleźli się nagle na torze jazdy innych pojazdów.
Samochód blokuje akcję? Może zostać przemieszczony bez czekania na właściciela
Prawo o ruchu drogowym przewiduje możliwość przemieszczenia lub usunięcia z drogi pojazdu, który utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Wynika to z art. 130a ust. 3. Dyspozycję w takiej sytuacji może wydać policjant albo osoba dowodząca akcją ratowniczą, co określa ustęp 4 tego samego artykułu. Przepis nie uzależnia tej możliwości od obecności kierowcy przy samochodzie. Nie oznacza jednak, że każde auto pozostawione podczas alarmu zostanie zabrane — podstawą jest utrudnianie konkretnych działań ratowniczych.
Ten przepis przytacza również warszawski Zarząd Dróg Miejskich w informacji o usuwaniu pojazdów. Dla właściciela istotne jest rozróżnienie między autem stojącym na parkingu a samochodem przeszkadzającym w dojeździe lub prowadzeniu akcji. Samo ogłoszenie alarmu nie uruchamia opisanej w instrukcji procedury zbierania wszystkich pojazdów i przewożenia ich w bezpieczne miejsce. Dokument nie zapewnia też indywidualnej ochrony każdego pozostawionego samochodu. Jeżeli auto zostało przemieszczone, po uzyskaniu bezpiecznego dostępu do miejsca należy ustalić ze służbami, gdzie się znajduje.
Garaż podziemny może być schronieniem, ale trzeba sprawdzić warunki
Instrukcja wymienia odpowiednio przygotowany garaż podziemny jako jedno z możliwych miejsc schronienia. Nie oznacza to jednak, że każdy parking pod budynkiem będzie odpowiedni ani że należy wracać tam z odległego miejsca. Dokument zaleca sprawdzenie stanu konstrukcji, drożności wejścia, możliwości bezpiecznego wyjścia, wentylacji i oświetlenia awaryjnego. W garażu wskazuje też pozostawienie wolnych przejść i dróg wyjazdowych oraz nieuruchamianie silników. Osoba, która dotarła tam po schronienie, powinna więc wybierać odpowiednią przestrzeń, zamiast traktować siedzenie we własnym aucie jako realizację tych zaleceń.
Jak przygotować się, jeśli codziennie zostawiasz auto daleko od siebie?
Warto wcześniej sprawdzić możliwości schronienia w okolicy pracy i innych miejsc, w których regularnie przebywamy. Lokalizacja przy domu nie rozwiąże problemu, jeśli alarm zastanie nas po drugiej stronie miasta. MSWiA wskazuje serwis gdziesieukryc.pl i zaleca poznanie drogi oraz sposobu wejścia do wybranego miejsca. Praktycznie warto też ustalić z rodziną sposób kontaktu, który nie wymaga natychmiastowego odbierania wszystkich samochodem. Taki plan powinien uwzględniać możliwość pozostania każdego z domowników w bezpiecznym miejscu blisko jego aktualnej lokalizacji.
Po usłyszeniu syreny trzeba zapoznać się z oficjalnymi komunikatami i stosować do wskazanego sposobu postępowania. Rządowy poradnik przypomina, że syreny mogą być wykorzystywane również podczas wcześniej zapowiedzianych ćwiczeń. Jeśli występuje rzeczywiste zagrożenie, a samochód stoi daleko, jego odzyskanie nie powinno opóźniać znalezienia bezpieczeństwa. Gdy jesteśmy przy pojeździe i zgodnie z instrukcją go opuszczamy, trzeba pozostawić przejazd służbom. Powrót po auto należy uzależnić od aktualnych warunków i ograniczeń obowiązujących na miejscu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.