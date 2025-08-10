Coś dziwnego dzieje się z majątkami Polaków. Takiej sytuacji nie było jeszcze nigdy w historii
Doszło do niespotykanej sytuacji, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Coś dziwnego dzieje się z majątkami Polaków. Sprawdzamy i wyjaśniamy czy Ty też możesz skorzystać na tej sytuacji i jak dalej pomnażać swoje pieniądze.
PPK i OFE napędzają bogacenie się Polaków
Pani Marta z Lublina od trzech lat uczestniczy w PPK. „Na początku wpłacałam 50 złotych miesięcznie plus dopłata pracodawcy. Myślałam, że to grosze. Po trzech latach mam już ponad 3 tysiące złotych oszczędności emerytalnych. To więcej niż spodziewałam się” – opowiada.
W pierwszym kwartale 2025 roku polskie aktywa przyrosły o ponad 116 miliardów złotych. To największy wzrost majątku w historii dostępnych danych. Głównym motorem wzrostu majątku były programy emerytalne. Portal Analizy.pl informuje, że aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych wzrosły o rekordowe 35,7 miliarda złotych w ciągu zaledwie trzech miesięcy. To oznacza wzrost o 16,7%, dzięki czemu OFE zbliżyły się do 250 miliardów złotych na koniec marca.
Pracownicze Plany Kapitałowe również biją rekordy. Jak podaje Polski Fundusz Rozwoju, roczna dynamika wzrostu aktywów PPK utrzymuje się w okolicach 40%. Wartość środków w PPK wzrosła do 39,7 miliarda złotych w lipcu 2025 roku – to wzrost o 43,6% rok do roku.
Depozyty wciąż królem polskich oszczędności
Pan Janusz z Krakowa przez 10 lat trzymał 200 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym oprocentowanym na 0,1% rocznie. „Myślałem, że pieniądze są bezpieczne. Okazało się, że przez inflację straciłem realnie około 40 tysięcy złotych siły nabywczej” – przyznaje.
Mimo wzrostu popularności inwestycji, tradycyjne formy oszczędzania dominują. Portal Analizy.pl potwierdza, że depozyty bieżące rozliczeniowe stanowią 27,4% wszystkich aktywów finansowych gospodarstw domowych. To nadal największa pozycja w polskich portfelach.
Problem w tym, że większość tych pieniędzy leży na nisko oprocentowanych rachunkach bieżących. W pierwszym kwartale wartość środków na kontach bieżących wzrosła o 20,3 miliarda złotych, podczas gdy lokaty terminowe przyrosły znacznie mniej.
Gotówka nadal w polskich portfelach
Zaskakujące odkrycie: gotówka stanowi aż 11,3% aktywów finansowych Polaków. To trzecia pozycja po depozytach bieżących i terminowych. Krajowa Izba Gospodarcza informuje, że stan gotówki w obiegu wzrósł o 4,8 miliarda złotych do 404 miliardów złotych.
Gazeta Prawna przypomina, że pod względem udziału gotówki w aktywach Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej – po Słowenii (13,4%) a przed Niemcami (11,2%). To może świadczyć o nadal silnej nieufności do instytucji finansowych lub preferencji dla płatności gotówkowych.
Giełda pomaga, ale nie wszystkim
Warszawska giełda w pierwszym kwartale 2025 roku była głównym beneficjentem optymizmu inwestorów. Portal Analizy.pl podaje, że akcje notowane zyskały ponad 10%, co przełożyło się na wzrost wartości portfeli Polaków posiadających papiery wartościowe.
Jednak tylko niewielka część społeczeństwa korzysta z tego boomu. Akcje stanowią jedynie około 4-5% aktywów gospodarstw domowych. To oznacza, że większość Polaków nie uczestniczy bezpośrednio w zyskach z rynku kapitałowego.
Co to oznacza dla Ciebie? Rozważ dywersyfikację, załóż PPK
- Jeśli masz tylko konto oszczędnościowe: Rozważ dywersyfikację. Inflacja zjada realną wartość pieniędzy leżących na nisko oprocentowanych kontach. Nawet część środków warto przesunąć do lepiej oprocentowanych lokat lub obligacji skarbowych.
- Jeśli nie masz PPK: Stracisz podwójnie. Po pierwsze, nie dostajesz dopłat od pracodawcy i państwa. Po drugie, nie korzystasz z 40% rocznych wzrostów. Nawet przy minimalnej składce (2% pensji) to potężne dofinansowanie.
- Jeśli trzymasz wszystko w gotówce: Pamiętaj o inflacji. Portal NBP prognozuje, że inflacja będzie oscylować wokół 3-4% rocznie. Gotówka realnie traci na wartości o tę kwotę co roku.
- Jeśli inwestujesz w fundusze: Gratulacje, jesteś w awangardzie. Fundusze inwestycyjne w pierwszym kwartale zyskały średnio 7%, znacznie przewyższając lokaty bankowe.
Praktyczne wskazówki pomnażania majątku
Pierwszy krok: sprawdź swoje PPK. Jeśli jeszcze nie uczestniczysz, złóż deklarację przystąpienia. Minimalna składka to zazwyczaj 40-60 złotych miesięcznie, ale dopłaty mogą podwoić tę kwotę.
Drugi krok: rozłóż pieniądze na kilka „koszy”. Portal Analizy.pl radzi klasyczną zasadę: część na lokatach (bezpieczeństwo), część w obligacjach (nieco wyższa rentowność), część w funduszach (potencjalnie wysokie zyski).
Trzeci krok: wykorzystaj ulgi podatkowe. IKE i IKZE pozwalają oszczędzać na emeryturę z korzyściami podatkowymi. To dodatkowy sposób na pomnażanie majątku.
Młodzi Polacy w czołówce oszczędzania
Ania, 28 lat, programistka z Wrocławia: „Rodzice trzymają wszystko na koncie. Ja mam PPK, IKE, nawet trochę akcji. W ciągu dwóch lat mój majątek urósł o 40%. Rodzice przez 10 lat – o 5%.”
Najciekawsze odkrycie z danych: to właśnie młode pokolenie napędza wzrost aktywów. Portal Analizy.pl podkreśla, że PPK – najbardziej dynamicznie rosnący segment – to głównie ludzie w wieku 25-40 lat.
To pokazuje przepaść między pokoleniami w podejściu do inwestowania. Starsze generacje preferują bezpieczeństwo kosztem rentowności. Młodsi świadomie ryzykują dla wyższych zysków.
Ostrzeżenie: nie wszyscy beneficjenci
Rekordowy wzrost aktywów ma jednak ciemną stronę. Portal Analizy.pl ostrzega, że korzyści głównie dotyczą osób już posiadających oszczędności. Ci, którzy żyją „od wypłaty do wypłaty” nie uczestniczą w tym boomie.
Statystyki pokazują, że około 30% Polaków nie ma żadnych oszczędności. Dla nich rekordowe 3,5 biliona złotych majątku to abstrakcja. Wręcz przeciwnie – rosnące ceny mieszkań i inflacja mogą dodatkowo pogorszyć ich sytuację.
Problem ten może się nasilać. Im większe różnice majątkowe, tym trudniej „dogonić” osobom rozpoczynającym oszczędzanie od zera.
Rekomendacje dla opieszałych
Jeśli dotychczas nie oszczędzałeś, nie panikuj. Każdy miesiąc zwłoki to jednak stracone pieniądze z dopłat i odsetek składanych.
Zacznij od PPK – to najmniejszy wysiłek przy największych korzyściach. Później stopniowo zwiększaj zakres inwestycji. Portal PFR przypomina, że nawet 50 złotych miesięcznie po 30 latach to może być kilkaset tysięcy złotych dzięki odsetkom składanym.
Najważniejsza lekcja z rekordowych aktywów Polaków: pieniądz pracuje najlepiej, gdy nie leży bezczynnie. Im wcześniej zaczniesz, tym większy będzie efekt kuli śnieżnej. Polacy właśnie to odkrywają – i bogacą się w rekordowym tempie.
