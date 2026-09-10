Czas minął! Kto nie zdążył, mógł zamrozić majątek całego życia. Dziesiątki tysięcy Polaków w pułapce bez wyjścia
31 sierpnia minął termin, którego przez ostatnie miesiące pilnowali właściciele działek i osoby planujące budowę domu. Od 1 września w gminach, w których nie wszedł w życie plan ogólny, nie można już normalnie uzyskać nowej decyzji o warunkach zabudowy na podstawie świeżo złożonego wniosku. Problem jest ogromny, bo na koniec ustawowego terminu plan uchwaliła i opublikowała zaledwie nieco ponad jedna trzecia polskich gmin. Osoba, która kupiła działkę bez miejscowego planu, wydała na nią oszczędności życia i nie zabezpieczyła wcześniej warunków zabudowy, może teraz czekać na możliwość rozpoczęcia inwestycji miesiącami, a w niektórych przypadkach znacznie dłużej.
Nie oznacza to, że od września w Polsce w ogóle przestały być wydawane pozwolenia na budowę. To byłoby nieprawdą. Graniczna data dotyczy przede wszystkim decyzji o warunkach zabudowy, czyli popularnych WZ, potrzebnych tam, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli działka jest już objęta obowiązującym planem miejscowym, inwestycja może być przygotowywana na jego podstawie. Tak samo pozostają ważne wcześniej wydane decyzje WZ, a postępowania rozpoczęte przed 1 września mogą być dalej prowadzone. Problem zaczyna się przede wszystkim u tych, którzy zostali z działką bez MPZP, bez wcześniejszej WZ i bez wniosku złożonego przed upływem terminu.
Większość gmin nie zdążyła. Tylko 877 planów do ustawowego terminu
Skala opóźnienia jest znacznie większa, niż zakładano jeszcze przy wprowadzaniu reformy. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii do 31 sierpnia 2026 r. uchwalono i opublikowano 877 planów ogólnych. To zaledwie 35,37 proc. wszystkich gmin. Resort podał następnie, że 831 planów faktycznie już obowiązuje. W Polsce jest obecnie 2479 gmin, co oznacza, że zdecydowana większość weszła we wrzesień bez obowiązującego nowego dokumentu planistycznego.
To szczególnie mocno kontrastuje z wcześniejszymi założeniami. Jeszcze podczas prac nad reformą pojawiały się prognozy, że zdecydowana większość samorządów zdąży przygotować nowe dokumenty. Termin był przy tym kilkukrotnie odsuwany, ostatecznie do 31 sierpnia 2026 r. Ustawę przesuwającą datę ponownie przyjęto wiosną, a obowiązujące przepisy weszły w życie latem. Kolejnego przesunięcia przed końcem sierpnia już nie było.
Skutek pojawił się 1 września. Ministerstwo wyjaśnia wprost, że w gminie, w której nie wszedł w życie plan ogólny, po tej dacie wydanie nowej decyzji WZ jest możliwe zasadniczo tylko w postępowaniach wszczętych wcześniej. Są szczególne wyjątki, między innymi dotyczące terenów zamkniętych oraz niektórych inwestycji celu publicznego, ale przeciętny właściciel działki planujący budowę domu nie może po prostu złożyć dziś nowego wniosku i oczekiwać decyzji według dawnych zasad.
Jeszcze kilka tygodni temu ludzie szturmowali urzędy
To dlatego przez miesiące do wydziałów zajmujących się planowaniem przestrzennym napływała lawina wniosków. Właściciele nieruchomości próbowali zabezpieczyć możliwość zabudowy przed reformą, czasem nawet wtedy, gdy budowę planowali dopiero za kilka lat. W gminie Zgierz liczba wniosków o warunki zabudowy wzrosła z 1415 w 2024 r. do prawie 2600 w 2025 r., a przeciążenie administracji było tak duże, że w interpelacji sejmowej opisano ponad 700 tys. zł kar związanych z przekraczaniem terminów wydawania decyzji.
W Lutomiersku urząd zdecydował nawet, że jeden dzień w tygodniu będzie dla stanowisk planowania przestrzennego dniem bez bezpośredniej obsługi mieszkańców. Powodem był ponad trzykrotny wzrost liczby wniosków o WZ rok do roku. Pracownicy mieli przeznaczyć ten czas wyłącznie na przygotowywanie decyzji i nadrabianie dokumentacji.
Gorączka trwała do ostatnich godzin. 31 sierpnia gmina Limanowa z powodu dużego zainteresowania mieszkańców przedłużyła pracę urzędu do godz. 18.00, żeby przyjąć ostatnie wnioski. Inne samorządy przez całe wakacje publikowały ostrzeżenia, przypominając właścicielom gruntów, że po przekroczeniu daty 31 sierpnia sytuacja może zmienić się diametralnie.
Dzisiaj ta fala nowych wniosków z oczywistych powodów się kończy w gminach bez planu ogólnego. Kto zdążył, znajduje się jednak w znacznie lepszej sytuacji. Wniosek skutecznie wniesiony najpóźniej 31 sierpnia może być dalej procedowany także wtedy, gdy urząd nie zdążył wydać decyzji przed końcem miesiąca. Nie trzeba więc było mieć gotowej WZ w ręku. Trzeba było odpowiednio wcześnie wszcząć sprawę.
Kto naprawdę ma teraz problem? Dużo ludzi, ale nie każdy właściciel działki
Największe ryzyko dotyczy nieruchomości, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takim miejscu możliwość postawienia domu czy innego budynku była dotychczas często ustalana właśnie decyzją o warunkach zabudowy. Jeżeli właściciel nie ma WZ i nie rozpoczął odpowiedniego postępowania przed końcem sierpnia, a gmina nie ma obowiązującego planu ogólnego, na razie nie ma dokumentu, na podstawie którego można wydać mu nową decyzję.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osoby, której działka znajduje się na terenie objętym MPZP. Wszystkie dotychczasowe miejscowe plany pozostają w mocy. Koniec sierpnia ich nie unieważnił. Jeżeli plan pozwala na budowę domu, właściciel może przygotować projekt i prowadzić proces zmierzający do uzyskania pozwolenia na budowę. Ministerstwo zaznacza wręcz, że zdecydowana większość inwestycji już przygotowanych i realizowanych powinna być kontynuowana bez zakłóceń.
Nie przepadają również wcześniejsze warunki zabudowy. Ministerstwo jednoznacznie potwierdziło, że prawomocne decyzje WZ nadal mogą stanowić podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę, nawet jeśli po ich wydaniu zacznie obowiązywać plan ogólny przewidujący dla danego miejsca inne rozwiązania. Plan ogólny sam w sobie nie jest zresztą dokumentem, na podstawie którego organ sprawdza zgodność projektu podczas wydawania pozwolenia na budowę.
Dlatego określenie, że „skończył się czas na pozwolenie na budowę”, byłoby zbyt daleko idące. Skończyło się natomiast niezwykle ważne okno bezpieczeństwa dla WZ. Dla części właścicieli to różnica czysto techniczna, ale dla innych może zdecydować o możliwości wykorzystania nieruchomości wartej kilkaset tysięcy złotych.
Plan w końcu powstanie. To jednak nie znaczy, że na każdej działce będzie można budować
Największa pułapka znajduje się jeszcze dalej. Można byłoby uznać, że właściciel musi tylko poczekać kilka miesięcy, aż jego gmina uchwali plan ogólny, i wszystko wróci do normy. Niekoniecznie. Po wejściu planu w życie decyzje WZ będą wydawane według nowych reguł, a jednym z podstawowych warunków jest położenie terenu w tzw. obszarze uzupełnienia zabudowy. Wynika to wprost z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obszary te mają ograniczyć rozlewanie się zabudowy na przypadkowe tereny. W uproszczeniu gmina wskazuje miejsca, w których istniejące osiedla mogą być uzupełniane o kolejne budynki. Jeżeli działka pozostanie poza takim obszarem, samo uchwalenie planu ogólnego nie musi otworzyć właścicielowi drogi do klasycznej WZ dla planowanego domu. Wtedy rozwiązaniem może być dopiero miejscowy plan albo zmiana dokumentów planistycznych, a takie procedury potrafią trwać bardzo długo. Ministerstwo również wskazuje, że lokalizacja w obszarze uzupełnienia zabudowy jest jednym z nowych warunków wydania WZ.
I właśnie tu pojawia się ryzyko dla ludzi, którzy kupowali grunt jako działkę pod budowę domu. Formalnie nikt nie odbiera im nieruchomości. Nadal pozostają jej właścicielami i nie dochodzi do żadnego automatycznego wywłaszczenia. W praktyce jednak działka, na której przez nieokreślony czas nie można uzyskać podstawy do zabudowy, może być dla konkretnej rodziny zamrożonym majątkiem. Jeżeli dodatkowo przyszły plan ogólny nie pozwoli wydać WZ, problem może przestać być tylko kilkumiesięcznym opóźnieniem.
Nie można natomiast napisać, że każda taka nieruchomość automatycznie straci wartość albo stanie się bezwartościowa. Wycena zależy od lokalizacji, przyszłego planu, możliwości uchwalenia MPZP, istniejącego zagospodarowania i wielu innych czynników. Realne jest jednak ryzyko, że grunt kupiony z myślą o domu będzie przez dłuższy czas znacznie mniej użyteczny, niż zakładał jego właściciel.
Warszawa również nie zdążyła. Problem szczególnie ważny na terenach bez planów miejscowych
Problem nie omija Warszawy. Stolica rozpoczęła prace nad planem ogólnym w 2024 r., a konsultacje projektu trwały od listopada 2025 r. do 9 lutego 2026 r. Zainteresowanie było ogromne – do projektu wpłynęło ponad 27 tys. pism zawierających ponad 77 tys. postulatów. Miasto informowało później, że po analizie uwag projekt musi zostać poprawiony, ponownie uzgodniony z wymaganymi instytucjami, zaopiniowany przez dzielnice i dopiero później skierowany do Rady Warszawy.
Na 10 września dostępne dane o planie ogólnym Warszawy nadal pokazują go jako dokument w opracowaniu, bez daty uchwalenia i wejścia w życie. Oznacza to, że również w stolicy dla nowych spraw dotyczących terenów bez miejscowego planu pojawia się dokładnie ten problem, który występuje w innych gminach bez POG.
Nie znaczy to, że budownictwo w Warszawie właśnie się zatrzymało. W stolicy obowiązuje wiele miejscowych planów, trwają też tysiące wcześniej rozpoczętych postępowań. Dobrym dowodem są warszawskie obwieszczenia publikowane dosłownie na granicy reformy. 31 sierpnia miasto informowało między innymi o postępowaniu WZ dotyczącym nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Siekierki, wszczętym jeszcze 28 sierpnia. Takie sprawy nadal mogą być prowadzone.
Znacznie gorzej wygląda sytuacja kogoś, kto dopiero dzisiaj przypomni sobie o niezabudowanej działce na obrzeżach Warszawy i stwierdzi, że chciałby uzyskać dla niej warunki zabudowy. Jeżeli nie ma tam MPZP, nie ma wcześniejszej decyzji ani wszczętego przed wrześniem postępowania, trzeba będzie poczekać na wejście w życie planu ogólnego, a następnie sprawdzić, co właściwie przewidziano dla konkretnej nieruchomości.
Rząd uspokaja: to nie będzie paraliż całego kraju
Ministerstwo Rozwoju i Technologii próbuje studzić obawy. Resort podkreśla, że obowiązujące plany miejscowe i miliony wydanych wcześniej decyzji WZ nadal pozwalają prowadzić bardzo dużą liczbę inwestycji. 3 września wiceminister Tomasz Lewandowski powiedział w Sejmie, że w obrocie znajduje się około 4 mln decyzji o warunkach zabudowy, a obowiązujące MPZP obejmują około jednej trzeciej powierzchni kraju. Według danych przywołanych przez resort same istniejące plany przewidują możliwość zabudowy mieszkaniowej wystarczającej dla ponad 60 mln osób.
Lewandowski ocenił też, że do końca 2026 r. plan ogólny może mieć około 70-75 proc. wszystkich gmin. Jeśli prognoza się sprawdzi, w wielu miejscach obecna blokada nowych WZ okaże się więc kilkumiesięczna, a nie wieloletnia.
Ale nie rozwiązuje to wszystkich problemów konkretnego właściciela. Istotne będzie nie tylko to, kiedy plan ogólny zostanie uchwalony, lecz także gdzie znajdzie się jego działka. Jeżeli plan pozwoli na wydanie WZ i nieruchomość znajdzie się w odpowiednim obszarze, procedura może ruszyć ponownie. Jeżeli nie, oczekiwanie na sam plan niczego nie załatwi.
Kto przegapił 31 sierpnia, powinien teraz sprawdzić trzy rzeczy
Najważniejsze jest ustalenie statusu konkretnej nieruchomości. Najpierw trzeba sprawdzić, czy działka jest objęta obowiązującym miejscowym planem. Jeżeli tak, sierpniowy termin WZ może w ogóle nie mieć znaczenia dla planowanej inwestycji. Jeżeli MPZP nie ma, trzeba ustalić, czy istnieje prawomocna decyzja o warunkach zabudowy albo czy skutecznie złożono wniosek najpóźniej 31 sierpnia. Jeżeli również odpowiedź jest negatywna, kluczowy staje się status planu ogólnego w danej gminie i projektowane w nim przeznaczenie działki.
Nie warto opierać się wyłącznie na tym, co sprzedający kilka lat temu powiedział o „budowlanym charakterze” nieruchomości. Potoczne określenie działki jako budowlanej nie zastępuje MPZP ani decyzji WZ. Przy nieruchomości wartej setki tysięcy złotych kilka minut spędzonych w gminnym systemie informacji przestrzennej lub wydziale planowania może dziś zdecydować o tym, czy właściciel ma przed sobą zwykłą procedurę budowlaną, kilkumiesięczne oczekiwanie czy znacznie poważniejszy problem.
31 sierpnia 2026 r. naprawdę zamknął pewien etap. Sierpniowe kolejki i gorączkowe składanie wniosków nie były bez powodu. Kto zabezpieczył WZ lub rozpoczął postępowanie w terminie, zachował znacznie szerszą drogę do realizacji inwestycji. Kto nie zdążył, nie traci automatycznie działki ani prawa własności, ale w gminie bez planu ogólnego może dziś nie uzyskać nowej WZ. A po uchwaleniu planu okaże się jeszcze, czy jego grunt w ogóle znalazł się w miejscu, w którym nowe przepisy pozwalają na taką decyzję. Dla rodziny, która ulokowała w działce oszczędności życia i planowała budowę własnego domu, różnica może być ogromna.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.