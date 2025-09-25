Cztery lotniska sparaliżowane przez tajemnicze drony! Rosja podejrzewana o atak na infrastrukturę lotniczą.
W Danii wstrzymano ruch lotniczy na lotnisku w Aalborgu po pojawieniu się dronów w jego pobliżu. To kolejny incydent tego typu w ostatnich dniach. Tym razem drony widziano także nad trzema innymi portami lotniczymi, w tym nad bazą myśliwców, co spowodowało paraliż w ruchu lotniczym.
Policja poinformowała, że nad Aalborgiem zauważono więcej niż jeden dron. Nie wiadomo, kto nimi sterował ani jaki był ich cel, jednak ich obecność wymusiła zamknięcie przestrzeni powietrznej. Co najmniej cztery samoloty musiały zostać przekierowane do Kopenhagi, a lotnisko zostało zamknięte do czasu wyjaśnienia sytuacji.
Według duńskich mediów drony, które w nocy ponownie pojawiły się nad Danią i sparaliżowały ruch lotniczy, mogły zostać wystrzelone z rosyjskich statków znajdujących się w pobliżu kraju.
Incydenty odnotowano także w Esbjerg, Sønderborg i Skrydstrup. Ten ostatni port lotniczy pełni funkcję bazy dla myśliwców F-16 i F-35, co czyni sytuację jeszcze poważniejszą.
Służby prowadzą dochodzenie, analizując trasy lotów i badając możliwe powiązania z zagranicznymi aktorami. Władze podkreślają, że ochrona infrastruktury krytycznej, w tym lotnisk i baz wojskowych, staje się priorytetem w obliczu rosnących zagrożeń.
Źródło: tvn24.pl/warszawawpigulce.pl
