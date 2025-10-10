Dino przecenia wszystko! Promocje, które znikają w godzinę
Dino kusi wyjątkowymi promocjami! Tylko dziś, 10 października, w sklepach sieci można kupić mleko Łaciate 3,2% za jedyne 2,49 zł, pomidory malinowe w obniżonej cenie 3,49 zł i szpinak Hortex w akcji 2+2 gratis. To jednodniowa oferta, która przyciąga tłumy do sklepów.
Promocje w Dino na 10 października. Mleko, pomidory i szpinak w rekordowo niskich cenach
Sieć sklepów Dino przygotowała jednodniową, specjalną ofertę na 10 października 2025 r. Wśród przecenionych produktów znalazły się podstawowe artykuły spożywcze – mleko, warzywa i mrożonki – w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
Największy rabat objął mleko UHT Łaciate 3,2%. Przy zakupie sześciu litrów, cena za sztukę spada z 4,29 zł do jedynie 2,49 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w piątek, 10 października, i dostępna jest w wybranych sklepach sieci.
Dino obniżyło także cenę pomidorów malinowych pochodzących z polskich upraw. Za 500-gramowe opakowanie zapłacimy teraz 3,49 zł zamiast 4,49 zł. Sklep przypomina, że świeże warzywa dostępne są w ramach akcji „Codziennie świeże”.
W ofercie mrożonek wyróżnia się promocja na szpinak rozdrobniony Hortex 500 g. Regularna cena jednej paczki to 3,49 zł, ale przy zakupie czterech opakowań (2+2 gratis) koszt jednej spada do 1,74 zł.
Wszystkie promocje obowiązują tylko 10 października 2025 r., w wybranych marketach Dino. Sieć podkreśla, że to część akcji specjalnych, które cyklicznie pojawiają się w jej gazetkach promocyjnych.
