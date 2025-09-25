Dino znów zaskoczyło. „5+5 gratis” i ceny, które zwalają z nóg!
Dino ruszyło z nową falą promocji, która może wywołać prawdziwe kolejki w sklepach. W najnowszej gazetce sieci pojawiły się oferty, których trudno przeoczyć – od hitów „5+5 gratis” po przeceny sięgające kilkudziesięciu procent. Jeden produkt szczególnie przyciąga uwagę klientów i już teraz budzi ogromne emocje.
Dino kusi promocjami. Masło za grosze i hity „5+5 gratis” – klienci ruszą do sklepów
W środę, 24 września, sieć Dino wystartowała z nową gazetką promocyjną, która błyskawicznie przyciągnęła uwagę klientów. Obniżki cen obejmują zarówno podstawowe produkty spożywcze, jak i słodycze czy nabiał. W ofercie znalazło się wiele hitów, a największym zaskoczeniem okazała się ogromna przecena masła czosnkowego.
Promocje dla łasuchów – „5+5 gratis” i tańsze słodycze
W najnowszej gazetce Dino nie brakuje propozycji dla fanów słodkości. Wafel Grześki Gofree dostępny jest w wyjątkowej promocji „5+5 gratis” – kupując dziesięć sztuk, cena jednego wyniesie zaledwie 1,09 zł. Batony Kit Kat można dorwać za 2,79 zł przy zakupie czterech sztuk. Popularne żelki Haribo Złote Misie (450 g) kosztują teraz 19,99 zł.
Kawa i herbata taniej
Sieć przygotowała również atrakcyjne obniżki dla miłośników gorących napojów. Kawa rozpuszczalna Rio de Brass Gold kosztuje 18,79 zł za 200 g, kawa mielona tej samej marki – 26,99 zł za 550 g, a kilogram kawy ziarnistej kupimy za 49,99 zł. Na półkach znajdziemy także herbatki owocowe Herbaciany Ogród w cenie 4,99 zł i herbatę zieloną Bifix za 4,49 zł.
Podstawowe produkty w supercenach
Dino zachęca też do zrobienia większych zakupów na zapas. Makaron 5-jajeczny Lubella Nitki dostępny jest w promocji „2+1 gratis”. Taką samą ofertą objęto mąkę tortową marki Babcia Hania. Ryż jaśminowy Kuchnia Smaku kosztuje teraz tylko 2,59 zł. Warto też skorzystać z obniżki na olej rzepakowy Złote Łany – przy zakupie trzech sztuk, cena jednej butelki spada do 4,99 zł.
Owoce i warzywa – taniej nawet o 28%
W działach ze świeżymi produktami także nie brakuje okazji. Ogórki gruntowe kosztują teraz 4,99 zł/kg, rzodkiewka 1,99 zł za pęczek, a czterokilogramowy worek ziemniaków – 3,99 zł. Sporo taniej kupimy również pomarańcze – 4,99 zł/kg, czyli o 28% mniej niż zwykle. W ofercie znalazły się też jabłka suszone w cenie 5,99 zł.
Nabiał i prawdziwy hit – masło za półdarmo
Promocje objęły także produkty mleczne. Trzy serki waniliowe Danio w saszetce kosztują teraz 2,89 zł za sztukę, pudding High Protein Olma – 3,99 zł, a deser Tiramisu (500 g) – 12,99 zł. Kefir naturalny bez laktozy Mlekovita dostępny jest za 3,49 zł, a śmietana 12% Primo Zott – za 4,15 zł. Przy zakupie dwóch serków Almette cena jednej sztuki spada do 4,99 zł. Margaryna Kasia kosztuje 2,49 zł, jeśli klient weźmie trzy sztuki.
Największym hitem jest jednak masło czosnkowe Lumiko, którego cena została obniżona aż o 69%. Produkt kosztuje teraz tylko 1,99 zł zamiast 6,49 zł. To właśnie ta promocja może sprawić, że masło błyskawicznie zniknie z półek.
Kolejki gwarantowane
Dzięki nowym obniżkom Dino ponownie przyciągnęło uwagę klientów. Tanie słodycze, podstawowe produkty spożywcze i wyjątkowe przeceny w nabiale sprawiają, że sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie. Klienci wiedzą, że takie okazje nie trwają długo i warto skorzystać z nich jak najszybciej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.