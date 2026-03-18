Do 1 stycznia 2027 r. bloki muszą to wymienić. Kary po 10 tys. zł. Zapłacą mieszkańcy
Przez dekady scenariusz był wszędzie taki sam: raz na pół roku lub rok do drzwi pukał inkasent, świecił latarką w szafkę pod zlewem, spisywał cyferki i znikał. Ewentualnie sami wypełnialiśmy papierowe karteczki wrzucane do skrzynki na klatce. Ten relikt przeszłości odchodzi właśnie do lamusa – i to nie dlatego, że administracja nagle postanowiła się zmodernizować, ale dlatego, że prawo jej na to nie pozwoli. Do 1 stycznia 2027 r. wszystkie liczniki ciepła i wodomierze w polskich blokach muszą zostać wymienione na urządzenia zdalnego odczytu. Zegar tyka, a skala operacji jest ogromna – jeszcze na początku 2026 r. ponad 60 proc. polskich gospodarstw domowych nie miało odpowiednich urządzeń.
Unia Europejska postawiła ultimatum – i Polska musi go dotrzymać
Rewolucja w licznikach to nie wymysł prezesa Twojej spółdzielni, ale konsekwencja wdrożenia unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r., zwana popularnie dyrektywą EED (Energy Efficiency Directive), zobowiązała państwa członkowskie do wyposażenia budynków wielolokalowych w urządzenia pomiarowe z funkcją zdalnego odczytu. Polska wdrożyła te przepisy poprzez ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 868), która znowelizowała art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
Mechanizm prawny jest dwuetapowy. Od 25 października 2020 r. wszystkie nowo instalowane wodomierze ciepłej wody, ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych muszą już fabrycznie posiadać moduł zdalnego odczytu. Natomiast art. 16 wspomnianej ustawy z 2021 r. wyznaczył ostateczny termin dla starszego sprzętu: do 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi urządzenia zamontowane przed 22 maja 2021 r. nowymi, posiadającymi funkcję zdalnego odczytu – o ile jest to technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne.
Cel jest czytelny: oszczędzanie energii, sprawiedliwsze rozliczenia i danie mieszkańcom realnej kontroli nad własnym zużyciem mediów. Bruksela uznała, że skoro ludzie widzą w czasie rzeczywistym, ile zużywają – zaczynają oszczędzać. I ma na to twarde dowody.
Ile mieszkań wciąż czeka na wymianę
Skala problemu jest imponująca. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na początku 2026 r. z liczników umożliwiających zdalny odczyt korzystało ok. 6,8 mln gospodarstw domowych – co stanowi zaledwie około 36 proc. wszystkich lokali w kraju. Oznacza to, że przed upływem terminu wymienić lub doposażyć trzeba liczniki w ponad 12 mln pozostałych lokali.
Część spółdzielni poradziła sobie z tym zadaniem sprawnie. SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu od kilku lat sukcesywnie wymienia wodomierze i podzielniki, tak że większość budynków jest już wyposażona w nowoczesny sprzęt. Z kolei Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu podpisała kontrakt z firmą Apator Powogaz S.A. i zaplanowała wymianę na okres czerwiec-grudzień 2025 r. Są jednak i takie organizacje, które dopiero teraz – w obliczu zbliżającego się terminu – poszukują wykonawców. Ci zaś, widząc rosnący popyt i kurczące się okno czasowe, odpowiednio wyceniają swoje usługi.
Co dokładnie musi zostać wymienione – i gdzie są wyjątki
Przepisy dotyczą trzech kategorii urządzeń: ciepłomierzy (mierzą zużycie energii cieplnej dostarczonej do lokalu z sieci ciepłowniczej lub kotłowni), podzielników kosztów ogrzewania (montowanych na grzejnikach w instalacjach, gdzie nie da się zamontować ciepłomierzy) oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej. Wiele spółdzielni wymienia przy okazji również wodomierze zimnej wody, choć te formalnie nie są objęte ustawowym obowiązkiem – chodzi o ujednolicenie systemu odczytu w całym budynku.
Ustawa dopuszcza wyjątki, ale są one wąskie. Zarządca może uniknąć wymiany tylko wtedy, gdy udowodni – na podstawie pięcioletniej analizy ekonomicznej – że montaż urządzeń z zdalnym odczytem byłby technicznie niewykonalny lub ekonomicznie nieopłacalny. Warunki oceny opłacalności określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 2273). W praktyce wyjątki te dotyczą nielicznych budynków o specyficznej instalacji – zdecydowana większość bloków z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci nie ma podstaw do zwolnienia.
Kara do 10 tys. zł – i to nie jest pusty straszak
Sankcje za niedotrzymanie terminu są dotkliwe. Ustawodawca przewidział grzywnę sięgającą nawet 10 tys. zł, a w skrajnych przypadkach – karę ograniczenia wolności dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie budynkiem. To nie jest przepis, który można zignorować z nadzieją, że kontrola nie dotrze akurat na nasze osiedle. Rok 2026 jest ostatnim momentem na przeprowadzenie procedur przetargowych i montażowych – kto zarządza budynkiem i jeszcze nie zaczął działać, gra z ogniem.
Kto za to zapłaci – i ile
Tu dochodzimy do sedna, które najbardziej interesuje mieszkańców. Formalnie obowiązek wymiany spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, czyli spółdzielni albo wspólnocie. Jednak w praktyce – jak zawsze przy kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej – rachunek trafia do kieszeni lokatorów.
Może to przybrać dwie formy. Pierwsza to jednorazowa opłata naliczona przez administratora bezpośrednio właścicielowi lokalu. Koszt nowego wodomierza z modułem radiowym wraz z montażem wynosi ok. 120-250 zł za sztukę, a przy dużych zamówieniach całego osiedla wspólnota jest w stanie zamknąć się w ok. 300 zł na lokal za komplet liczników. Jeśli doliczyć podzielniki na grzejnikach (a w typowym mieszkaniu grzejników jest kilka), łączny koszt może spokojnie przekroczyć 500-600 zł.
Druga, częstsza ścieżka to rozłożenie kosztu w czasie poprzez fundusz remontowy. Spółdzielnia finansuje wymianę z bieżących środków lub zaciąga kredyt, a następnie podnosi miesięczną stawkę odpisu na fundusz remontowy, by „dziurę” w budżecie zasypać. Mieszkaniec nie dostaje jednorazowego rachunku, ale co miesiąc płaci nieco więcej – i tak przez rok lub dwa.
To jednak nie koniec kosztów. Nowoczesny system zdalnego odczytu to nie tylko fizyczne urządzenie w mieszkaniu, ale też infrastruktura serwerowa i stały abonament za usługę odczytu i rozliczenia, który co miesiąc pobiera firma rozliczeniowa. W tradycyjnym modelu inkasent przyjeżdżał raz na pół roku, a koszt jego wizyty był jednorazowy. Teraz systemy działają w trybie ciągłym, a comiesięczna opłata za każdy „punkt pomiarowy” zostaje ukryta w czynszu eksploatacyjnym. Realny wzrost tej pozycji jest niewielki w skali miesiąca, ale w perspektywie roku kumuluje się do kilkudziesięciu złotych na lokal.
Koniec z magnesem na liczniku – system wykryje każdą próbę oszustwa
Wprowadzenie zdalnego odczytu to nie tylko wygoda dla zarządców – to też cios w nieuczciwych lokatorów, którzy latami zaniżali rachunki, przykładając magnesy neodymowe do wodomierzy lub stosując inne „domowe sposoby” na zatrzymanie wskazań. Nowoczesne urządzenia z modułami radiowymi są wyposażone w czujniki pola magnetycznego oraz alarmy wykrywające próbę demontażu, cofnięcia przepływu lub ingerencji w miernik. Gdy system wykryje anomalię, administrator otrzymuje natychmiastowe powiadomienie w oprogramowaniu.
Konsekwencje ingerencji w licznik są jasno określone w art. 45a ust. 11a ustawy Prawo energetyczne: użytkownik, który uniemożliwia odczyt lub ingeruje w urządzenie w celu zafałszowania wskazań, może zostać obciążony kosztami ogrzewania według ryczałtu, a zarządca może dochodzić od niego odszkodowania. Ryczałt jest liczony jako wielokrotność średnich kosztów w budynku – i zawsze wychodzi drożej niż uczciwe rozliczenie.
Dla pozostałych lokatorów to wyłącznie dobra wiadomość. Zjawisko tzw. uchybu – czyli różnicy między wskazaniem głównego wodomierza budynkowego a sumą wodomierzy indywidualnych – od lat powoduje, że uczciwi płacą za wodę skradzionych przez sąsiadów. Nowe urządzenia znacznie ograniczą tę skalę, a system natychmiast wykryje lokal, w którym coś się nie zgadza.
Co miesiąc raport ze zużycia – nowy obowiązek zarządcy
Dyrektywa EED nakłada na zarządców jeszcze jeden, nowy obowiązek, o którym mówi się rzadko. Mieszkańcy posiadający liczniki zdalne muszą otrzymywać informacje o swoim zużyciu co miesiąc – nieodpłatnie. Dotychczas prawo pozwalało dostarczać rozliczenie raz w roku, co prowadziło do słynnych „paragonów grozy”: pod koniec okresu rozliczeniowego właściciel lokalu dostawał fakturę dopłaty liczoną w tysiącach złotych, bo spłuczka ciekła przez pół roku, a nikt o tym nie wiedział.
Dzięki zdalnemu odczytowi dane o zużyciu będą dostępne zazwyczaj przez aplikację mobilną lub portal e-BOK spółdzielni. Mieszkaniec zobaczy wykresy dziennego zużycia wody i ciepła, a system automatycznie zasygnalizuje anomalię – np. ciągły przepływ wody przez kilka godzin w środku nocy, który może oznaczać awarię. W teorii pozwoli to nie tylko unikać przykrych niespodzianek na koniec roku, ale też realnie obciąć rachunki. Badania prowadzone w Europie Zachodniej wskazują, że świadomość bieżącego zużycia przekłada się na jego ograniczenie o 10-15 proc. – bo ludzie po prostu zaczynają zakręcać kran i przykręcać termostaty, gdy widzą licznik rosnący w czasie rzeczywistym.
Dwa sposoby modernizacji – wymiana lub nakładka radiowa
Nie każdy zarządca musi od razu wyrzucić wszystkie stare liczniki do śmietnika. Ustawa i dyrektywa EED dopuszczają dwie ścieżki. Pierwsza to pełna wymiana starego urządzenia na nowe, fabrycznie wyposażone w moduł komunikacyjny. Druga – tańsza – to doposażenie istniejącego licznika w nakładkę radiową, czyli zewnętrzny moduł montowany na starej obudowie i przesyłający dane bezprzewodowo do centralnego systemu. Ta opcja jest możliwa, gdy stary licznik jeszcze nie stracił legalizacji i pozwala na montaż kompatybilnej nakładki. W praktyce wybór metody zależy od wieku i stanu technicznego istniejących urządzeń oraz od oferty wybranego wykonawcy.
Zarządca może wybrać technologię komunikacji – przepisy nie narzucają konkretnego standardu. Najpopularniejsze są systemy radiowe (bezprzewodowe, działające w paśmie 868 MHz), ale dopuszczalne są też rozwiązania przewodowe. Ważne, żeby dane docierały do systemu administratora bez konieczności fizycznej wizyty w mieszkaniu.
Co grozi, gdy wpuścisz montera zbyt późno – albo nie wpuścisz go wcale
Właściciel lokalu ma obowiązek udostępnić mieszkanie w celu montażu lub wymiany liczników. Wynika to wprost z art. 45a ust. 11a ustawy Prawo energetyczne. Odmowa wpuszczenia ekipy montażowej nie chroni przed nowymi przepisami – wręcz przeciwnie. Zarządca, który nie może dokonać wymiany z powodu braku dostępu do lokalu, ma prawo rozliczać danego lokatora ryczałtem, czyli według uśrednionego zużycia z całego budynku lub historycznych danych. Ryczałt działa zawsze na niekorzyść osoby, której faktyczne zużycie jest niskie – bo dostaje rachunek jak za „średniego” sąsiada.
Poza tym nieudostępnienie lokalu nie wstrzymuje obowiązku wymiany w całym budynku – i nie zwalnia zarządcy z odpowiedzialności za dotrzymanie terminu. W praktyce spółdzielnie wysyłają kilkukrotne pisemne wezwania, umawiają się na konkretny termin i – jeśli to konieczne – mogą na drodze sądowej wyegzekwować dostęp do lokalu.
Jak to wygląda od strony praktycznej – kilka porad dla mieszkańca
Skoro zmiany są nieuniknione, warto się przygotować, zanim administracja poinformuje o terminie wizyty montera. Po pierwsze, sprawdź datę legalizacji swoich obecnych wodomierzy – jest zazwyczaj naklejona na urządzeniu w postaci roku i kwartału. Wodomierze muszą być legalizowane co 5 lat. Jeśli Twoje mają ważną legalizację jeszcze przez 2-3 lata, zarządca może zdecydować o założeniu nakładki radiowej zamiast całkowitej wymiany. Jeśli legalizacja wygasa w tym roku – spodziewaj się pełnej wymiany.
Po drugie, pilnuj rozliczeń funduszu remontowego. Zebrania wspólnoty i walne zgromadzenia spółdzielni to miejsca, gdzie zapada decyzja o wyborze firmy montażowej. Różnice między ofertami różnych wykonawców przy dużych osiedlach mogą sięgać setek tysięcy złotych. Jako właściciel masz prawo wiedzieć, czy zarząd nie wybiera droższej opcji bez uzasadnienia. Zapytaj o protokoły z przetargu – masz do nich dostęp.
Po trzecie, wymagaj dostępu do danych. Skoro i tak zapłacisz za nowe urządzenia w czynszu lub jednorazowej opłacie, masz prawo korzystać z pełni ich możliwości. Zapytaj w administracji o dostęp do portalu e-BOK lub aplikacji, w której zobaczysz historię swojego zużycia. To narzędzie, które może realnie obniżyć Twoje rachunki – wystarczy raz zobaczyć, o której godzinie i w jakich ilościach zużywasz wodę, żeby świadomie zmienić nawyki.
Po czwarte, zadbaj o swój lokal przed wizytą montera. Montaż licznika to zazwyczaj 15-30 minut pracy w łazience lub w miejscu, gdzie stoi wodomierz. Upewnij się, że szafka pod zlewem jest dostępna, a monterzy będą mieli swobodny dostęp do instalacji. Sprawdź też po wymianie, czy plomby na nowych urządzeniach są nienaruszone i czy wskazania startowe zostały wpisane do protokołu odbioru – ten dokument może się przydać przy pierwszym rozliczeniu.
Wymiana liczników to operacja, która początkowo wiąże się z kosztami – zarówno bezpośrednimi, jak i ukrytymi w rosnących stawkach eksploatacyjnych. Ale w perspektywie kilku lat to jedyna droga do sprawiedliwego podziału kosztów w budynku i koniec ery dopłacania za sąsiadów kombinujących z magnesem. Era ręcznych karteczek i pana z latarką definitywnie dobiega końca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.