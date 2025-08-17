Dodatkowe 500 zł z ZUS dla ponad miliona seniorów. Wystarczy spełnić jeden warunek, a dostaniesz tę kwotę co miesiąc do końca życia [17.08.2025]
Miliony Polaków mogą być zaskoczone, dowiadując się o świadczeniu, które ZUS wypłaca co miesiąc dodatkowo do emerytury czy renty. Od marca 2025 roku jeszcze więcej osób może liczyć na te pieniądze, bo podniesiono próg dochodowy. Sprawdź, czy należy ci się nawet 500 złotych miesięcznie.
ZUS wypłaca świadczenie uzupełniające osobom, których łączne dochody ze wszystkich świadczeń publicznych nie przekraczają 2552,39 zł brutto miesięcznie. To kwota obowiązująca od 1 marca 2025 roku, wcześniej próg wynosił 2419,33 zł. Jak informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, zmiana limitu oznacza, że nową grupę osób może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe.
Nie każdy dostanie pełne 500 złotych. ZUS liczy według prostej zasady
Świadczenie uzupełniające ma na celu wsparcie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ale jego wysokość zależy od aktualnych dochodów. Maksymalna kwota wynosi 500 złotych miesięcznie, jednak nie wszyscy otrzymają pełną sumę.
Zasada naliczania jest prosta: jeśli łączne świadczenia z ZUS, KRUS czy innych instytucji publicznych wynoszą mniej niż 2052,39 zł brutto, osoba uprawniona otrzyma pełne 500 złotych. W przypadku przekroczenia tej kwoty, ale nieprzekroczenia progu 2552,39 zł, świadczenie jest pomniejszane o każdą złotówkę ponad podstawową kwotę.
Przykład z realnego życia: pan Stanisław pobiera emeryturę w wysokości 2300 złotych brutto miesięcznie. Ponieważ przekracza ona podstawową kwotę 2052,39 zł o 247,61 zł, jego świadczenie uzupełniające wyniesie dokładnie 252,39 zł miesięcznie (500 zł minus 247,61 zł). Łącznie pan Stanisław otrzyma 2552,39 zł miesięcznie.
Jeden dokument decyduje o wszystkim. Bez niego ZUS nie wypłaci ani złotówki
Kluczowym warunkiem otrzymania świadczenia uzupełniającego jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. To dokument, który potwierdza, że dana osoba potrzebuje wsparcia innych w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak przygotowywanie posiłków, higiena osobista czy poruszanie się.
Orzeczenie może mieć różne formy: może to być orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo dla osób wojskowych – orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia, muszą najpierw wystąpić do ZUS o jego wydanie. W tym celu potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia.
Zmiana progu oznacza nowe możliwości dla tysięcy rodzin
Podwyższenie progu dochodowego z 2419,33 zł do 2552,39 zł brutto oznacza, że osoby, które dotychczas przekraczały poprzedni limit, teraz mogą ubiegać się o świadczenie. Różnica wynosi 133,06 zł, co w praktyce oznacza, że dodatkowe grupy emerytów i rencistów zyskały prawo do wsparcia.
Jak podaje portal Infor.pl, zmiana limitu nie oznacza konieczności składania nowego wniosku przez osoby już pobierające świadczenie. Nowy formularz trzeba złożyć jedynie w przypadku, gdy upłynął okres orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub gdy nowy próg umożliwia po raz pierwszy uzyskanie tego świadczenia.
Małżeństwa mają w tej sytuacji szczególnie korzystną pozycję. Jeśli oboje małżonkowie spełniają warunki – są niezdolni do samodzielnej egzystencji i mieszczą się w limicie dochodowym – każde z nich może otrzymać świadczenie osobno. Oznacza to maksymalnie 1000 złotych miesięcznie dodatkowych środków dla całego gospodarstwa domowego.
Co to oznacza dla ciebie? Sprawdź, czy masz prawo do dodatkowych pieniędzy
Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę nieprzekraczającą 2552,39 zł brutto miesięcznie i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, możesz ubiegać się o świadczenie uzupełniające. Nawet jeśli twoje dochody są wyższe, ale nie przekraczają tego progu, nadal możesz otrzymać częściowe wsparcie.
Praktyczne kroki do podjęcia: po pierwsze, sprawdź wysokość swoich łącznych świadczeń publicznych – liczone są emerytury, renty, zasiłki stałe z pomocy społecznej czy dodatki mieszkaniowe. Po drugie, upewnij się, że masz aktualne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, skontaktuj się z ZUS w celu wszczęcia postępowania orzeczniczego.
Wniosek o świadczenie uzupełniające możesz złożyć osobiście w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą albo przez Internet. Decyzję ZUS podejmuje zwykle w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, pierwsze świadczenie zostanie wypłacone wraz z wyrównaniem od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Świadczenie może być wypłacane przez lata. Sprawdź, na jak długo
Okres wypłaty świadczenia uzupełniającego zależy od tego, na jaki czas zostało wydane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie jest bezterminowe, pieniądze będą wypłacane aż do śmierci beneficjenta. W przypadku orzeczeń czasowych, świadczenie przysługuje przez cały okres objęty orzeczeniem.
Warto pamiętać, że po upływie okresu orzeczenia konieczne jest jego przedłużenie, jeśli stan zdrowia nadal uzasadnia niezdolność do samodzielnej egzystencji. ZUS nie automatycznie odnawia świadczenia – wymagane jest ponowne złożenie wniosku wraz z aktualną dokumentacją medyczną.
Dodatkowo, świadczenie może zostać zawieszone lub cofnięte w przypadku przeprowadzki na stałe poza granice Polski, poprawy stanu zdrowia potwierdzonej przez lekarzy ZUS, albo przekroczenia progu dochodowego w wyniku podwyżki innych świadczeń.
Uwaga na pułapki. Te dochody ZUS nie liczy
Przy ustalaniu wysokości świadczenia uzupełniającego ZUS nie bierze pod uwagę wszystkich rodzajów dochodów. Nie są liczone świadczenia wspierające dla osób niepełnosprawnych, renty rodzinne dla dzieci, które stały się niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki szkolnej przed ukończeniem 25 lat.
Również zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie, nie wpływa na wysokość świadczenia uzupełniającego. To oznacza, że osoby spełniające warunki mogą otrzymywać oba świadczenia jednocześnie, co daje łącznie nawet 715,84 zł miesięcznie dodatkowego wsparcia.
Katalog wszystkich świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które wpływają na prawo do świadczenia uzupełniającego, jest dostępny na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce ZUS. Warto sprawdzić te informacje przed złożeniem wniosku, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.
