Donald Tusk ma powody do paniki? Ten scenariusz może go pogrążyć
Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w sondażach, ale eksperci ostrzegają, że Donald Tusk ma powody do niepokoju. Najnowsze badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje, że choć KO zyskuje poparcie kosztem mniejszych partii, w dłuższej perspektywie może to obrócić się przeciwko niej. Analitycy nazywają ten scenariusz „koszmarem sennym Donalda Tuska” — pojawienie się nowej liberalnej formacji mogłoby zachwiać całą sceną polityczną.
Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Według badania, na ugrupowanie Donalda Tuska chce głosować aż 39 procent Polaków, co daje KO wyraźną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Eksperci zwracają jednak uwagę, że to zwycięstwo może okazać się złudne – w tle rośnie ryzyko, które może zagrozić dominacji obecnego premiera.
Łukasz Pawłowski z OGB, komentując wyniki sondażu w programie „Tłit” Wirtualnej Polski, zauważył, że Koalicja Obywatelska zyskuje poparcie kosztem swoich mniejszych koalicjantów. – Donald Tusk zyskuje poparcie kosztem mniejszych partnerów koalicyjnych. To zaskakujące, bo jeszcze niedawno wydawało się, że kwestia czasu, gdy prawica odzyska władzę. Tymczasem to poparcie po prawej stronie się rozbiło – między PiS, Konfederację i Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna – powiedział Pawłowski.
Według analityka, rozbicie elektoratu prawicy sprawia, że system podziału mandatów działa dziś na korzyść Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie zwrócił uwagę, że najnowsze dane mogą być wynikiem chwilowej mobilizacji elektoratu liberalnego, który reaguje emocjonalnie na działania opozycji.
– Jedną z ważniejszych motywacji tego wyborcy jest powstrzymanie Jarosława Kaczyńskiego przed powrotem do władzy. Ten wyborca jest w stanie Tuskowi dużo wybaczyć, byle tylko wygrał kolejne wybory – stwierdził Pawłowski.
Choć KO umacnia się w sondażach, analityk przewiduje, że najbliższe dwa lata będą dla tej formacji bardzo trudne. – W tym czasie może powstać nowa partia, która zagrozi pozycji Tuska po stronie liberalnej. To największy koszmar Donalda Tuska – że pojawi się konkurencja, której nie będzie mógł spacyfikować, jak zrobił to z obecnymi koalicjantami – dodał.
Obecnie wszystkie partie współtworzące rząd – Trzecia Droga, Lewica i Polska 2050 – według sondażu balansują na granicy progu wyborczego lub znalazłyby się pod nim. To efekt dominacji Koalicji Obywatelskiej, która coraz bardziej skupia wokół siebie wyborców o centrowych i liberalnych poglądach.
Mimo korzystnych wyników, eksperci ostrzegają, że sytuacja polityczna w Polsce może się gwałtownie zmienić. Wystarczy pojawienie się nowej formacji lub zmiana nastrojów społecznych, by układ sił po stronie opozycji uległ poważnemu przetasowaniu.
