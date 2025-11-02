Dramat podczas prac gospodarskich. Mężczyzna zginął potrącony przez ładowarkę
Tragiczny wypadek w miejscowości Wykrot na Mazowszu. Podczas prac gospodarskich 48-letni mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez cofającą ładowarkę. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe, jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii.
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielny poranek, 2 listopada, w miejscowości Wykrot w gminie Myszyniec na Mazowszu. Podczas prac gospodarskich 48-letni mężczyzna został potrącony przez cofającą ładowarkę. Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Tragiczny poranek na Mazowszu
Służby ratunkowe zostały wezwane na jedną z prywatnych posesji w Wykrocie w godzinach porannych. Z ustaleń wynika, że podczas wykonywania prac gospodarskich kierujący ładowarką mężczyzna rozpoczął manewr cofania. Wtedy doszło do tragicznego potrącenia 48-latka.
Siła uderzenia była ogromna – mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego, jednak mimo podjętej akcji reanimacyjnej, poszkodowanego nie udało się uratować.
Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii
Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod nadzorem prokuratora.
– Ostrołęccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło podczas prac gospodarskich. 48-latek został potrącony przez ładowarkę, podczas wykonywania manewru cofania. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – przekazał nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy KMP w Ostrołęce.
Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali oględziny i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie szczegółowego przebiegu wypadku oraz przyczyn, które doprowadziły do tragedii.
Bezpieczeństwo podczas prac gospodarskich
Jak podkreślają eksperci i służby, prace wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, takiego jak ładowarki czy ciągniki, wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Każde nieostrożne zachowanie może mieć tragiczne skutki.
To już kolejny w ostatnich miesiącach wypadek śmiertelny z udziałem maszyn rolniczych na Mazowszu. Policja apeluje do rolników i właścicieli gospodarstw o rozwagę i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa — zwłaszcza podczas cofania i manewrów w ograniczonej widoczności.
