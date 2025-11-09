Dramatyczna interwencja. Policjantka zaatakowana nożem. Napastnik zastrzelony na miejscu
W niedzielne popołudnie w podpoznańskich Pobiedziskach doszło do dramatycznych wydarzeń. 39-letni mężczyzna zaatakował policjantkę nożem podczas interwencji w domu jednorodzinnym. Jej partner w ostatniej chwili zareagował, oddając strzał. Napastnik zginął na miejscu.
Interwencja zakończona tragedią
Zgłoszenie dotyczyło agresywnego zachowania mężczyzny, który odwiedził znajomą kobietę. Jak przekazał rzecznik wielkopolskiej policji, Andrzej Borowiak, spotkanie niespodziewanie przerodziło się w dramat. Gdy na miejsce dotarli funkcjonariusze, 39-latek rzucił się z nożem na policjantkę.
— Napastnik uderzył funkcjonariuszkę w głowę i próbował zadać cios w klatkę piersiową. Na szczęście ochroniła ją kamizelka kuloodporna — poinformował Borowiak.
Policjantka cudem uniknęła śmierci
Jej partner, widząc zagrożenie życia, użył broni służbowej. Strzał okazał się śmiertelny. Napastnik zginął na miejscu zdarzenia. Ranna policjantka została natychmiast przewieziona do szpitala. Według lekarzy jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Śledczy wyjaśniają okoliczności
Na miejscu tragedii pracowali prokuratorzy i policyjni technicy. Zabezpieczono nóż, którym mężczyzna zaatakował funkcjonariuszkę, oraz inne ślady mające pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia.
Wielkopolska policja podkreśla, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami, a użycie broni było konieczne, by ratować życie policjantki i osób przebywających w domu.
To kolejne w ostatnim czasie niebezpieczne zdarzenie z udziałem funkcjonariuszy, które przypomina, jak ryzykowna i nieprzewidywalna potrafi być ich codzienna służba.
