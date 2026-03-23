Droższe paliwo, wyższe rachunki i koniec pieca gazowego. Co UE szykuje dla Polaków do 2040 roku?
Od 2028 roku każdy, kto ogrzewa dom gazem lub węglem i każdy, kto tankuje na stacji benzynowej, poczuje na portfelu skutki nowego unijnego systemu handlu emisjami – ETS2. Nie będzie to osobna pozycja na fakturze, nie przyjdzie żadne pismo z Brukseli. Dodatkowy koszt po prostu zostanie wliczony w cenę paliwa. Równolegle trwa dyskusja o zakazie pieców gazowych, który ma obowiązywać od 2040 roku – i który obrósł tyloma mitami, że warto rozłożyć go na czynniki pierwsze.
ETS2 – ukryty koszt wbudowany w cenę na stacji i na fakturze za gaz
Europejski System Handlu Emisjami istnieje od 2005 roku i obejmuje elektrownie oraz ciężki przemysł. ETS2 to jego rozszerzenie na dwa nowe sektory: transport drogowy i ogrzewanie budynków. Mechanizm jest prosty – dostawcy paliw kopalnych będą musieli kupować uprawnienia do emisji CO₂, a koszt tych uprawnień trafi do cen końcowych. Benzyna, diesel, gaz do ogrzewania i węgiel – wszystko to podrożeje.
Pierwotnie system miał ruszyć w 2027 roku, ale dzięki staraniom Polski i kilku innych państw członkowskich start przesunięto o rok – na 2028. Podczas szczytu Rady Europejskiej 23 października 2025 r. zobowiązano Komisję Europejską do przeglądu słabości systemu, szczególnie tych uderzających w kraje najbardziej narażone na skutki transformacji energetycznej.
Mechanizm bezpieczeństwa zakłada górny pułap ceny uprawnień na poziomie 45 euro za tonę CO₂. Jeśli w ciągu 2 kolejnych miesięcy cena przekroczy ten próg, na rynek zostaną uwolnione dodatkowe uprawnienia, które zbijają wzrost. To ważna informacja dla tych, którzy obawiają się scenariusza bez żadnych hamulców.
Kierowcy: kilkadziesiąt groszy więcej za litr
Dla osób poruszających się samochodami spalinowymi ETS2 oznacza wyższe ceny przy dystrybutorze. Według raportu „Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków” autorstwa Wandy Buk i Marcina Izdebskiego, już w pierwszych latach działania systemu ceny paliw mogą wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy na litrze. W przypadku LPG wzrost ma wynieść około 21 groszy za litr. Dla diesla i benzyny stawki będą wyższe – proporcjonalnie do emisyjności paliwa. Z czasem, gdy ceny uprawnień będą rosły, różnica będzie się powiększać.
Koszt odczuje każdy, kto codziennie dojeżdża do pracy autem. Rodzina, która tankuje raz w tygodniu bak 50-litrowy, już przy wzroście o 30 groszy zapłaci rocznie o ponad 700 zł więcej.
Właściciele domów: od 1 500 do blisko 5 000 zł więcej rocznie
Tu ETS2 uderza najmocniej. Według raportu Buk i Izdebskiego, gospodarstwo domowe ogrzewające się gazem zapłaci w latach 2027-2030 łącznie około 6 338 zł więcej – czyli około 1 500 zł rocznie. W perspektywie do 2035 roku ta kwota urośnie do 24 018 zł łącznie. Przy ogrzewaniu węglowym liczby są jeszcze wyższe: 10 311 zł więcej do 2030 roku i nawet 39 074 zł do 2035 roku, jeśli właściciel nie zdecyduje się na żadne zmiany ani termomodernizację.
Fundacja Bertelsmanna wskazała Polskę jako jeden z krajów UE, który ETS2 uderzy najmocniej – razem z Niemcami, Włochami i Francją odpowiadamy za około dwie trzecie emisji CO₂ z budynków mieszkalnych w całej Unii. Przyczyna jest oczywista: miliony Polaków wciąż ogrzewa domy węglem i gazem, a zasoby budowlane są przestarzałe energetycznie.
Dla budżetów domowych istotne jest to, że opłata nie trafi bezpośrednio na fakturę jako osobna pozycja – zostanie ukryta w wyższej cenie gazu lub węgla. Dystrybutor kupuje uprawnienia, a koszt przerzuca na odbiorcę. Efekt jest taki sam jak podatek, tyle że niewidoczny gołym okiem.
Mieszkańcy bloków: elektrociepłownia zapłaci, mieszkaniec odczuje
Osobną grupą są mieszkańcy budynków wielorodzinnych podłączonych do miejskich sieci ciepłowniczych. Tu ogrzewanie pochodzi najczęściej z elektrociepłowni spalających węgiel lub gaz. Elektrociepłownie już dziś funkcjonują w systemie ETS (starym), jednak ETS2 może zmienić zasady rozliczeń dla tych instalacji, które nie były dotąd w nim ujęte. Niezależnie od szczegółów technicznych, wzrost kosztów zakupu uprawnień przez dostawców ciepła sieciowego prędzej czy później trafi do rozliczeń spółdzielni i wspólnot – a stamtąd na opłaty mieszkańców.
Mieszkaniec bloku nie ma możliwości samodzielnej zmiany źródła ciepła – jest uzależniony od decyzji dostawcy i od tempa modernizacji sieci ciepłowniczej w jego mieście. To istotna różnica wobec właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą zdecydować o wymianie pieca we własnym tempie.
Społeczny Fundusz Klimatyczny – Polska dostanie ponad 11 mld euro
Równolegle z ETS2 uruchomiony zostanie Społeczny Fundusz Klimatyczny (SFK), który ma łagodzić skutki nowych opłat. Na lata 2026-2032 Polska ma otrzymać z SFK ponad 11 mld euro. Co najmniej 37,5% tej kwoty – około 4,2 mld euro – ma trafić na działania osłonowe dla najbardziej narażonych gospodarstw domowych, a reszta na inwestycje w efektywność energetyczną i modernizację instalacji grzewczych.
Fundusz ma finansować między innymi termomodernizacje, wymianę źródeł ciepła i wsparcie dla transportu niskoemisyjnego. Europejski Bank Inwestycyjny uruchomił dodatkowo 3 mld euro na przyspieszenie inwestycji w sektorach objętych ETS2. Problem polega na tym, że dostęp do tych środków – podobnie jak w przypadku programu „Czyste Powietrze” – wymaga spełnienia coraz bardziej rygorystycznych warunków technicznych i przebrnięcia przez skomplikowane procedury.
2040 rok i „zakaz pieców gazowych” – co tak naprawdę mówi dyrektywa EPBD
Żaden temat energetyczny nie wzbudził w ostatnich latach tyle emocji co hasło „zakaz pieców gazowych od 2040 roku”. W mediach społecznościowych i na forach internetowych powtarza się scenariusz, w którym urzędnik puka do drzwi i nakazuje natychmiastową wymianę kotła. Rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i – dla większości Polaków – mniej dramatyczna.
Podstawą prawną jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Dyrektywa ta nie zakazuje ani montażu, ani eksploatacji kotłów gazowych jako takich. Zakazuje natomiast dotowania nowych samodzielnych kotłów na paliwa kopalne i wzywa państwa członkowskie do opracowania planów stopniowego wycofywania takich urządzeń – z horyzontem 2040 roku. Co ważne, data 2040 nie ma charakteru wiążącego – tak wprost wskazuje Polska Organizacja Gazu Płynnego w analizie dyrektywy.
Harmonogram zmian – rok po roku
- 2025 – koniec dotacji. Od 1 stycznia 2025 r. programy publiczne, w tym „Czyste Powietrze”, przestały finansować zakup i montaż samodzielnych kotłów gazowych. Nadal można kupić i zamontować taki kocioł za własne pieniądze – bez żadnych sankcji. Dofinansowanie jest dostępne wyłącznie na systemy hybrydowe (np. kocioł gazowy współpracujący z pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi).
- 2028-2030 – nowe budynki publiczne (od 2028 r.) i nowe budynki mieszkalne (od 2030 r.) będą musiały spełniać standardy zeroemisyjne. W praktyce oznacza to, że w nowym budownictwie nie będzie można instalować samodzielnych kotłów na paliwa kopalne. Systemy hybrydowe pozostają dopuszczalne.
- 2040 – docelowy horyzont wycofania samodzielnych kotłów na paliwa kopalne z istniejących budynków. Jednak – i to jest kluczowe – dyrektywa nie nakazuje wymiany już zamontowanych urządzeń. Zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia krajowych planów transformacji, ale szczegółowe przepisy – w tym ewentualne terminy dla indywidualnych właścicieli – zostaną określone dopiero w polskim prawie implementującym dyrektywę.
- 2050 – cel pełnej neutralności klimatycznej budynków w całej UE.
Czego zakaz NIE obejmuje – lista wyjątków
Dyrektywa EPBD zawiera szereg wyjątków, które są konsekwentnie pomijane w medialnym szumie. Systemy hybrydowe łączące kocioł gazowy z pompą ciepła lub kolektorem słonecznym mogą być instalowane bez ograniczeń – i to zarówno w istniejących, jak i nowych budynkach. Kocioł gazowy pełni w takim układzie rolę wspomagającą, pokrywając szczytowe zapotrzebowanie na ciepło w mroźne dni.
Kolejny ważny wyjątek dotyczy paliw odnawialnych. Jeśli kocioł gazowy może być zasilany biometanem, biopropan lub mieszanką gazu ziemnego z biokomponentami, nie jest traktowany jako „kocioł na paliwa kopalne” i wymagania EPBD go nie dotyczą. Polska Organizacja Gazu Płynnego wskazuje, że Komisja Europejska wyda wytyczne określające minimalny udział biokomponentów, który wystarczy, by urządzenie zostało wyłączone z kategorii kotłów kopalnych.
W przypadku istniejących budynków nikt nie będzie zmuszany do wymiany kotła, jeśli instalacja pozwala na stopniowe zwiększanie udziału gazów odnawialnych – to bezpośredni zapis EPBD. Oznacza to, że nowocześniejsze kotły kondensacyjne, które obsługują mieszanki z biometanem, mają szansę „przetrwać” 2040 rok bez wymiany.
Z wymogów zeroemisyjności wyłączone są również: domki letniskowe, budynki historyczne, obiekty kultu religijnego, warsztaty, niemieszkalne budynki rolnicze i obiekty wojskowe. Dyrektywa EPBD nie obejmuje ich standardami budynków zeroemisyjnych.
Nikt nie przyjdzie wymienić pieca – implementacja to polskie zadanie
Dyrektywa unijna to ramy – szczegóły zostaną ustalone w prawie polskim. Polska musi opracować krajowy plan renowacji budynków i wdrożyć EPBD do prawa wewnętrznego. Dopóki nie powstanie polska ustawa implementująca, żaden termin wymiany pieców nie jest prawnie egzekwowalny wobec indywidualnych właścicieli.
UE przyjęła przy tym podejście neutralności technologicznej – zakazuje paliw kopalnych, a nie konkretnych technologii. Kocioł gazowy zasilany biometanem lub zielonym wodorem jest zgodny z przepisami EPBD. To fundamentalna różnica, bo oznacza, że przyszłość ogrzewania gazem zależy w dużej mierze od tego, jak szybko gazy odnawialne staną się powszechnie dostępne i w jakiej cenie.
Co to oznacza dla ciebie – poradnik na nadchodzące lata
- Masz kocioł gazowy i nie planujesz remontów? Nie musisz teraz nic robić. Użytkowanie istniejącego kotła jest w pełni legalne i pozostanie legalne przez wiele lat. Odczujesz natomiast wzrost rachunków za gaz od 2028 roku w związku z ETS2 – warto już teraz sprawdzić możliwość ocieplenia budynku lub wymiany kotła na hybrydowy, bo te inwestycje realnie obniżają zużycie paliwa.
- Planujesz wymianę pieca? Od 1 stycznia 2025 r. nie dostaniesz dotacji na samodzielny kocioł gazowy z programu „Czyste Powietrze”. Możesz jednak ubiegać się o dofinansowanie na system hybrydowy. Kocioł gazowy można kupić za własne pieniądze – bez żadnych ograniczeń prawnych.
- Budujesz nowy dom przed 2030 rokiem? Kocioł gazowy jest w pełni dopuszczalny, choć bez dotacji. Po 2030 roku nowe budynki mieszkalne muszą spełniać standardy zeroemisyjne – kocioł gazowy samodzielny nie będzie w nich dozwolony, ale system hybrydowy lub kocioł na gazy odnawialne – już tak.
- Mieszkasz w bloku podłączonym do sieci ciepłowniczej? Wzrost rachunków za ogrzewanie nastąpi niezależnie od twoich decyzji – zależy od tempa modernizacji lokalnej elektrociepłowni. Warto śledzić, jakie inwestycje planuje dostawca ciepła w twojej miejscowości i czy korzysta z programów modernizacyjnych finansowanych z funduszy unijnych.
- Masz kocioł, który wymaga naprawy? Dyrektywa EPBD nie wprowadza zakazu naprawy ani serwisowania istniejących kotłów. Możesz serwisować i naprawiać piec bez żadnych ograniczeń wynikających z prawa unijnego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.