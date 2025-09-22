Dziś Warszawa jeździ za darmo! Metro, tramwaje i autobusy bez biletu
Warszawa na jeden dzień rezygnuje z samochodów. 22 września, w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu, mieszkańcy mogą podróżować komunikacją miejską całkowicie za darmo – metro, tramwaje, autobusy i pociągi SKM jeżdżą dziś bez biletów.
Warszawiacy mogą dziś podróżować bez biletu wszystkimi środkami transportu publicznego. 22 września stolica przyłącza się do obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu. To okazja, by zostawić auto w garażu i sprawdzić, jak sprawnie można poruszać się po mieście metrem, tramwajem czy autobusem.
Darmowe przejazdy w całej sieci
Zarząd Transportu Publicznego poinformował, że od północy do godziny 23:59 nie trzeba kasować biletów w warszawskich autobusach, tramwajach, metrze ani pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Kasowniki zostały wyłączone, a automaty biletowe w pojazdach nie sprzedają dziś papierowych biletów. Bramki metra pozostają otwarte.
– Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do samochodu, spróbujmy chociaż przez jeden dzień sprawdzić, że komunikacja miejska działa sprawnie i pozwala dotrzeć na czas – zachęca stołeczny ZTM.
Metro zamiast korków, tramwaj zamiast parkowania
Miejscy urzędnicy podkreślają, że wybór transportu publicznego to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i czasu. Częste kursy i gęsta siatka połączeń pozwalają uniknąć problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego czy stania w korkach.
Warszawski Transport Publiczny codziennie obsługuje mieszkańców dzięki 1500 autobusom, około 400 tramwajom, 62 pociągom metra i 20 składom SKM. Łączna długość linii w stolicy i aglomeracji przekracza 5 tysięcy kilometrów.
Parking P+R także za darmo
Dla kierowców, którzy zdecydują się na przesiadkę do komunikacji, otwarto bezpłatnie wszystkie 17 parkingów Parkuj i Jedź. Są one zlokalizowane przy stacjach metra i kolejowych, by ułatwić szybką zmianę środka transportu.
Do Dnia bez Samochodu dołączyły także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Darmowe przejazdy obejmują wszystkie pociągi KM, autobusy komunikacji zastępczej, a także kursy na trasie Modlin – Lotnisko Modlin. Bilet nie jest dziś potrzebny także w pociągach i autobusach zastępczych WKD.
Dzień bez Samochodu od 2004 roku
Polska obchodzi to wydarzenie od ponad 20 lat. Idea ma zachęcać mieszkańców miast do rezygnacji z samochodu choćby na jeden dzień w roku i pokazuje alternatywę, która sprzyja środowisku i poprawia komfort życia w mieście.
Warszawa po raz kolejny przypomina, że transport publiczny może być realną alternatywą dla codziennego podróżowania autem – dziś bez biletów, jutro z biletem, ale zawsze z myślą o czystszym powietrzu i mniejszych korkach.
