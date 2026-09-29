Dziś zawyją syreny w 3 dzielnicach w Warszawie. Wojewoda apeluje
Mieszkańcy 3 warszawskich dzielnic mogą dziś usłyszeć syreny alarmowe. We wtorek, 29 września, prowadzone będą prace serwisowe w wybranych punktach alarmowych na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie. Mazowiecki Urząd Wojewódzki uprzedza, że podczas prac syreny mogą zostać uruchomione, ale nie będzie to oznaczało rzeczywistego zagrożenia.
Wojewoda zaapelował do mieszkańców, aby po usłyszeniu sygnałów zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności wynikających z alarmu. Ważne jest również to, czego w oficjalnym komunikacie nie podano – urząd nie wskazał dokładnych godzin uruchamiania poszczególnych syren ani listy konkretnych ulic. Wiadomo jedynie, że prace obejmą wybrane punkty systemu na terenie 3 południowych dzielnic Warszawy.
Syreny mogą zabrzmieć na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował o testach już 25 września. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, 29 września w Warszawie prowadzone są prace serwisowe w wybranych punktach alarmowych. W związku z nimi syreny mogą zostać uruchomione na Mokotowie, Wilanowie oraz Ursynowie. Nie oznacza to jednoczesnego uruchomienia całej sieci alarmowej w 3 dzielnicach.
To istotne zwłaszcza dla osób mieszkających w pobliżu punktu objętego pracami. Syrena może być dobrze słyszalna także poza bezpośrednim sąsiedztwem urządzenia, dlatego dźwięk mogą usłyszeć również osoby znajdujące się dalej od miejsca samego przeglądu. Urząd wojewódzki nie opublikował jednak mapy dzisiejszych testów ani dokładnego zasięgu poszczególnych urządzeń, więc nie należy wskazywać konkretnych osiedli jako objętych próbą, jeżeli nie zostały oficjalnie wymienione.
To tylko prace serwisowe. Wojewoda prosi, żeby nie reagować
Dzisiejsze uruchomienia mają charakter techniczny. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań wyłącznie dlatego, że usłyszą syrenę. Nie ma potrzeby opuszczania mieszkań, udawania się do schronienia ani dzwonienia pod numer alarmowy 112 w celu sprawdzenia, dlaczego urządzenie zostało uruchomione.
Testy i prace serwisowe są potrzebne właśnie po to, aby system mógł zadziałać wtedy, gdy wystąpi prawdziwe zagrożenie. Syreny są jednym z elementów systemu ostrzegania ludności i mogą być wykorzystywane między innymi przy poważnych zagrożeniach dla mieszkańców. Obok nich służby mogą przekazywać informacje przez Alert RCB, radio, telewizję, internet, Regionalny System Ostrzegania, megafony i inne kanały komunikacji.
Warto zapamiętać różnicę. Alarm trwa 3 minuty
Dzisiejsze testy są również dobrą okazją, aby przypomnieć obowiązujące w Polsce sygnały. Zgodnie z aktualnymi zasadami ogłoszenie alarmu oznacza modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Modulowany oznacza, że dźwięk zmienia swoje natężenie i nie jest jednostajny.
Odwołanie alarmu wygląda inaczej. Jest to ciągły, jednostajny dźwięk syreny również trwający 3 minuty. Komunikaty mogą być dodatkowo przekazywane głosowo. Sam dźwięk syreny nie wyjaśnia natomiast, z jakim dokładnie zagrożeniem mamy do czynienia. Przy prawdziwym alarmie kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie oficjalnych komunikatów służb.
Co zrobić, gdy syrena zabrzmi poza zapowiedzianym testem?
Dziś sytuacja jest jasna, ponieważ mieszkańcy zostali wcześniej uprzedzeni o pracach. W normalnych warunkach 3-minutowego sygnału modulowanego nie należy jednak ignorować. Rządowy Poradnik bezpieczeństwa zaleca wtedy sprawdzenie informacji przekazywanych przez radio, telewizję, internet, Alert RCB i oficjalne kanały służb, a następnie zastosowanie się do wydanych poleceń.
Nie każde zagrożenie wymaga takiej samej reakcji. Inaczej należy zachować się przy skażeniu, inaczej przy zagrożeniu uderzeniem z powietrza, a jeszcze inaczej przy lokalnym zdarzeniu przemysłowym. Dlatego po rzeczywistym ogłoszeniu alarmu najważniejsze jest ustalenie, czego dotyczy ostrzeżenie, zamiast samodzielnego zgadywania na podstawie samego dźwięku.
To kolejny test systemu w Warszawie we wrześniu
Dzisiejsze prace nie są pierwszym sprawdzianem syren w stolicy w tym miesiącu. Między 10 a 18 września prowadzono testy na terenie Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza. Tamte działania również były wcześniej zapowiedziane i miały związek ze sprawdzaniem systemu alarmowania.
Tym razem zakres jest mniejszy i obejmuje Mokotów, Ursynów oraz Wilanów. Oficjalny komunikat wojewody mówi o „wybranych punktach alarmowych”, dlatego nie należy spodziewać się, że wszystkie syreny w każdej z tych dzielnic zabrzmią w tym samym momencie.
Dziś usłyszysz syrenę? Najpierw przypomnij sobie datę
Jeżeli we wtorek, 29 września, na Mokotowie, Ursynowie lub w Wilanowie usłyszysz syrenę alarmową, najbardziej prawdopodobnym powodem będą zapowiedziane prace serwisowe. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyraźnie prosi mieszkańców, aby w związku z dzisiejszym testem nie podejmowali żadnych działań.
Warto natomiast wykorzystać tę sytuację do zapamiętania sygnałów obowiązujących podczas rzeczywistego zagrożenia: 3 minuty dźwięku modulowanego oznaczają ogłoszenie alarmu, a 3 minuty dźwięku jednostajnego jego odwołanie. W przypadku prawdziwego alarmu syrena jest dopiero początkiem komunikatu – najważniejsze informacje o rodzaju zagrożenia i wymaganym zachowaniu mają przekazać służby.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.