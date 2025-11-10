Eksplozja w Braniewie. Ściana bloku runęła. Mieszkańców ewakuowano!
Potężny wybuch gazu w Braniewie wstrząsnął spokojem mieszkańców. W jednym z bloków przy ulicy Plac Strażacki eksplozja oderwała fragment ściany, a z budynku ewakuowano 50 osób. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Służby prowadzą akcję ratowniczą i ustalają, co doprowadziło do tragedii.
W niedzielne popołudnie w Braniewie doszło do groźnego wybuchu gazu w jednym z bloków przy ulicy Plac Strażacki. Siła eksplozji była tak duża, że oderwała fragment ściany na najwyższym piętrze budynku. Z miejsca zdarzenia ewakuowano 50 osób, a jedna osoba została poparzona.
Według wstępnych informacji do eksplozji doszło tuż przed godziną 14:00. Mieszkańcy relacjonowali, że najpierw poczuli silny zapach gazu, a chwilę później usłyszeli potężny huk, który wstrząsnął całym osiedlem. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej, policji i pogotowia gazowego.
Jak przekazał kapitan Karol Machnowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, akcja ratownicza przebiegła sprawnie, a pożar, który wybuchł po eksplozji, został szybko opanowany. Ranna osoba trafiła do szpitala z poparzeniami, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Na miejscu trwa zabezpieczanie terenu i szczegółowe sprawdzanie konstrukcji budynku. Inspektorzy nadzoru budowlanego oceniają, czy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Na czas działań służb ewakuowani mieszkańcy zostali przetransportowani do pobliskiej szkoły, gdzie zapewniono im opiekę i ciepłe napoje.
Przyczyna eksplozji nie jest jeszcze znana. Śledczy badają wszystkie możliwe scenariusze, w tym nieszczelność instalacji gazowej oraz ewentualny błąd ludzki. Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zapachów gazu w budynkach mieszkalnych.
Według lokalnych władz sytuacja została opanowana, jednak na miejscu wciąż pracują służby techniczne i ratownicze. Braniewo, choć przyzwyczajone do spokojnych dni, w niedzielę przeżyło dramat, który przypomina, jak groźne mogą być zaniedbania w domowych instalacjach gazowych.
