Fala upałów w Warszawie. Miasto przygotowuje nadzwyczajne środki ostrożności na Rocznicę Powstania Warszawskiego
W obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wezmą udział tysiące osób, a synoptycy zapowiadają na ten weekend temperatury przekraczające 30 stopni. Miasto przygotowało zestaw rozwiązań, które mają ograniczyć ryzyko dla uczestników, a przede wszystkim dla samych Powstańców. Część uroczystości została z tego powodu skrócona.
Upał zwiększa ryzyko odwodnienia, udaru cieplnego i problemów z krążeniem
Wysoka temperatura nie tylko obniża komfort przebywania na wolnym powietrzu, ale realnie obciąża organizm. Rośnie ryzyko odwodnienia, udaru cieplnego oraz problemów z układem krążenia, a przy kilkugodzinnym staniu w słońcu i w tłumie te zagrożenia nakładają się na siebie. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, przewlekle chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Miejsca dla Powstańców zaplanowano tak, by znalazły się w cieniu
Powstańcy Warszawscy są najważniejszymi uczestnikami rocznicowych uroczystości i dla wielu z nich obecność podczas obchodów ma ogromne znaczenie. Organizatorzy rozplanowali przeznaczone dla nich miejsca w taki sposób, aby w jak największym stopniu znajdowały się w cieniu. Ze względu na prognozowane upały skrócono także część uroczystości, żeby ograniczyć czas przebywania uczestników w otwartej przestrzeni.
Powstańcy dostaną parasole ochronne i pamiątkowe wachlarze
Z okazji 82. rocznicy miasto przygotowało specjalne parasole ochronne oraz pamiątkowe wachlarze, które mają pomóc chronić się przed wysoką temperaturą. Przez cały czas trwania uroczystości Powstańcy będą mogli liczyć na wsparcie wolontariuszy i harcerzy, którzy zadbają o ich potrzeby, bezpieczeństwo oraz sprawne przemieszczanie się między kolejnymi punktami obchodów.
Beczkowozy MPWiK staną przy uroczystościach, wodę rozdadzą harcerze
W czasie trwania wszystkich oficjalnych uroczystości uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podstawi specjalne beczkowozy, a o dystrybucję zadbają harcerze. To rozwiązanie ma znaczenie zwłaszcza w miejscach zgromadzeń, gdzie odejście po wodę oznaczałoby utratę miejsca i przeciskanie się przez tłum.
Miasto zapewnia pomoc wszystkim mieszkańcom
Poidełka działają m.in. na Ursynowie, Targówku, Żoliborzu i Bulwarach Wiślanych
Poza samymi uroczystościami mieszkańcy mogą korzystać z miejskiej sieci poidełek, rozmieszczonych między innymi na Ursynowie, Targówku, Żoliborzu, w Śródmieściu oraz na Bulwarach Wiślanych. Dostępne są również ujęcia wód podziemnych, w tym popularne studnie oligoceńskie. Dzięki temu dostęp do wody pitnej jest możliwy praktycznie w całym mieście, także poza trasami obchodów.
Zraszacze staną na placu Zamkowym, Defilad, Konstytucji i przy Floriańskiej
Warszawa uruchomi zraszacze wodne w centralnych punktach miasta, między innymi na placu Zamkowym, placu Defilad i placu Konstytucji, a po praskiej stronie na ulicy Floriańskiej przy Bazylice. Instalacje rozpylają delikatną mgiełkę, która przynosi ulgę przechodniom i poprawia komfort przebywania w przestrzeni publicznej. Urządzenia będą działały również na terenie wszystkich dzielnic, a ich dokładne lokalizacje można sprawdzić na miejskiej mapie.
150 Miejsc Chłodu to biblioteki, domy kultury i urzędy dzielnic
Na terenie miasta funkcjonuje obecnie 150 Miejsc Chłodu, czyli przestrzeni, w których można schronić się przed upałem. Są to między innymi biblioteki, domy kultury i urzędy dzielnic. Ich dokładne lokalizacje oraz dni i godziny otwarcia znajdują się w serwisie Warszawa 19115 oraz w serwisie mapowym miasta. Rozwiązanie skierowane jest do wszystkich: mieszkańców, turystów, seniorów, dzieci i ich opiekunów oraz osób z problemami zdrowotnymi.
Materiały kampanii „Uwaga Upały!” trafiły do autobusów i tramwajów
Stołeczny ratusz po raz kolejny przygotował kampanię informacyjną, której celem jest edukacja mieszkańców i szybki dostęp do praktycznych wskazówek dotyczących ochrony zdrowia podczas wysokich temperatur. Materiały pojawiły się w autobusach i tramwajach, w mediach społecznościowych oraz w serwisie miejskim. Każda dzielnica otrzymała pakiet ulotek, plakatów, spotów oraz oznaczeń dla wyznaczonych Miejsc Chłodu, a kody QR pozwalają szybciej odnaleźć bezpieczne przestrzenie w najbliższej okolicy.
Straż miejska przypomina o zakazie zostawiania dzieci i zwierząt w autach
Straż Miejska m.st. Warszawy przypomina, że podczas upałów nie wolno pozostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach, nawet na krótki czas. W przypadku zauważenia sytuacji mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia należy niezwłocznie powiadomić służby pod numerem 986 lub 112. Przy bezpośrednim zagrożeniu liczy się każda minuta, a szybka reakcja potrafi uratować życie.
Powstańcy mają parasole i cień, reszta uczestników powinna się przygotować
Rozwiązania przygotowane przez miasto koncentrują się tam, gdzie ryzyko jest największe, czyli wokół Powstańców i oficjalnych punktów obchodów. Jeżeli wybierasz się na uroczystości jako uczestnik, warto założyć, że spędzisz w tłumie i w słońcu więcej czasu, niż planujesz, bo zgromadzenia rozchodzą się wolno, a przemieszczanie się między punktami zajmuje dłużej niż zwykle. Butelka wody zabrana z domu, nakrycie głowy i lekkie, przewiewne ubranie są w tej sytuacji rozwiązaniem prostszym niż szukanie poidełka w środku tłumu. Pamiętaj też, że alkohol i kawa nasilają odwodnienie, więc w upalny dzień działają dokładnie odwrotnie, niż podpowiada odruch.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób, które przychodzą z seniorem, z małym dzieckiem albo same należą do grupy podwyższonego ryzyka. Tu podstawą jest zaplanowanie drogi jeszcze przed wyjściem z domu: sprawdź w serwisie Warszawa 19115 albo na miejskiej mapie, gdzie w rejonie Twojej trasy znajdują się Miejsca Chłodu i o których godzinach są otwarte. Biblioteka albo dom kultury oddalony o dwie przecznice od miejsca zgromadzenia jest w takim dniu warty więcej niż jakikolwiek wachlarz. Zraszacze na placu Zamkowym, Defilad i Konstytucji dają natychmiastową ulgę, ale są rozwiązaniem doraźnym, a nie miejscem, w którym da się przeczekać najgorętsze godziny.
Trzecia grupa to ci, którzy w obchodach nie uczestniczą, ale będą tego dnia w mieście. Godzina W to moment, w którym Warszawa zatrzymuje się w miejscu, a wraz z nią komunikacja i ruch samochodowy, więc przy ponad 30 stopniach warto tak zaplanować drogę, żeby nie stać wtedy w rozgrzanym aucie albo na pozbawionym zadaszenia przystanku. Największą wartością w takim dniu jest jednak zwykła uważność. Jeśli zauważysz osobę, która słabnie, ma zawroty głowy, jest zdezorientowana albo ma gorącą i suchą skórę mimo upału, nie zakładaj, że ktoś już zareagował. To są objawy udaru cieplnego i wtedy dzwoni się pod 112, przenosi poszkodowanego w cień i schładza.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.