Gęsta mgła nad Warszawą. W piątek rano kierowcy i piesi muszą uważać, choć ostrzeżenia nie było
W nocy z czwartku na piątek nad Warszawą pojawiła się gęsta mgła. W nocy widoczność na ulicach była mocno ograniczona, a poranny dojazd do pracy i szkoły może być niebezpieczny. Ostrzeżenia IMGW przed mgłą obowiązują do piątku 30 października do godz. 10:00 w kilku innych regionach kraju, ale nie objęły Mazowsza.
Mgła w stolicy, mimo że prognozy jej nie zapowiadały
Jak sprawdziliśmy w nocy, ok. godz. 3:00 nad stolicą, w bardzo wielu dzielnicach zalegała gęsta mgła. Według stanu z czwartkowego wieczoru Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał ostrzeżenia dla Warszawy ani województwa mazowieckiego, a prognozy dla stolicy zapowiadały na piątek przede wszystkim duże zachmurzenie, temperaturę w nocy ok. 6-9 stopni, w dzień do ok. 11 stopni i słaby wiatr z północnego zachodu.
Słaby wiatr i duża wilgotność to jednak warunki, w których mgła tworzy się bardzo łatwo, zwłaszcza nad Wisłą, w dolinach rzek, przy lasach i na terenach podmiejskich. Najgęstsza mgła zwykle utrzymuje się nad ranem i rozprasza w ciągu przedpołudnia. Słońce wzejdzie w Warszawie w piątek o 6:27, więc część porannych dojazdów odbędzie się jeszcze po ciemku, przy jeszcze gorszej widoczności.
Utrudnienia mogą dotyczyć nie tylko kierowców. We mgle wolniej jeżdżą też autobusy i tramwaje, a mgła bywa problemem dla ruchu lotniczego. Jeśli lecisz w piątek rano z Okęcia lub Modlina, sprawdź status lotu przed wyjazdem na lotnisko.
Ostrzeżenia IMGW na zachodzie i na Podkarpaciu
W innych częściach kraju IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą z widzialnością miejscami poniżej 200 m. Objęły one:
- województwo zachodniopomorskie, z wyjątkiem powiatu sławieńskiego, w tym Szczecin,
- województwo lubuskie, z wyjątkiem jego południowej części,
- południowo-zachodnie krańce województwa dolnośląskiego,
- 6 powiatów na Podkarpaciu: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski, sanocki i miasto Krosno.
Na zachodzie kraju ostrzeżenia obowiązują od czwartku od godz. 22:00 do piątku do godz. 10:00. Na Podkarpaciu weszły w życie już w czwartek o 20:30 i również potrwają do 10:00 w piątek. Synoptycy prognozują tam mgłę z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, ponad 95 proc. Najgorsze warunki mogą panować na terenach położonych wyżej.
Ostrzeżenie I stopnia to najniższy poziom w skali IMGW. Oznacza jednak zjawisko, które może być groźne dla zdrowia i życia, zwłaszcza na drodze. Najgęstsza mgła zwykle utrzymuje się nad ranem i rozprasza się w ciągu przedpołudnia.
Kierowcy, którzy rano wyjeżdżają z Warszawy na zachód, w stronę Poznania czy Szczecina, albo na południowy wschód kraju, powinni się liczyć z gęstą mgłą także na trasie.
Kierowcy: światła, odstęp i żadnego wyprzedzania na ślepo
Mgła to jedna z najbardziej podstępnych sytuacji na drodze. Kierowca często nie zauważa, że wjeżdża w nią z dużą prędkością, a samochód przed nim pojawia się nagle. Przepisy jasno mówią, co trzeba zrobić. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza kierujący musi zachować szczególną ostrożność i włączyć światła mijania lub przednie światła przeciwmgłowe, albo jedne i drugie jednocześnie.
Tylne światła przeciwmgłowe można włączyć dopiero wtedy, gdy widoczność spada poniżej 50 m. Gdy mgła się przerzedzi, trzeba je wyłączyć, bo mocno oślepiają jadących z tyłu. Poza obszarem zabudowanym przepisy pozwalają też używać sygnału dźwiękowego przy wyprzedzaniu, ale w gęstej mgle najlepiej z wyprzedzania po prostu zrezygnować.
Warto pamiętać o często pomijanym problemie. Światła do jazdy dziennej nie wystarczą we mgle. Nie oświetlają tyłu samochodu, więc auto z samymi światłami dziennymi z tyłu jest prawie niewidoczne dla innych kierowców.
Piesi i rowerzyści: bądź widoczny
We mgle pieszy w ciemnym ubraniu jest dla kierowcy praktycznie niewidoczny, nawet z niewielkiej odległości. Dotyczy to zwłaszcza wczesnych godzin porannych, przed wschodem słońca.
Poza obszarem zabudowanym pieszy idący drogą po zmierzchu musi mieć element odblaskowy (art. 43 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym). Przy porannej mgle warto go mieć także w mieście, na przejściach i przystankach. Rowerzyści powinni włączyć przednie i tylne oświetlenie, również w dzień.
Jak bezpiecznie przejechać przez mgłę?
- Nie sugeruj się tylko brakiem ostrzeżenia. Jeśli za oknem jest mgła, jedź tak, jakby ostrzeżenie obowiązywało. Jeśli możesz, wyjedź później, kiedy mgła zacznie się rozpraszać.
- Jedziesz autobusem lub tramwajem? Wyjdź z domu kilka minut wcześniej. We mgle komunikacja może jeździć wolniej.
- Włącz światła mijania lub przednie przeciwmgłowe. Same światła do jazdy dziennej to za mało.
- Tylne przeciwmgłowe włączaj tylko przy widoczności poniżej 50 m i wyłączaj je, gdy mgła się przerzedzi.
- Zwolnij i zwiększ odstęp od poprzedzającego auta. Jedź tak, żeby zatrzymać się na odcinku, który widzisz.
- Nie używaj świateł drogowych. Odbijają się od mgły i jeszcze bardziej oślepiają.
- Nie wyprzedzaj, jeśli nie widzisz, co jedzie z naprzeciwka.
- Jako pieszy noś odblask i przechodź przez jezdnię tylko po upewnieniu się, że kierowca cię widzi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.