Gęsty dym nad Warszawą, „słychać wybuchy”. Zamknijcie okna i nie wychodźcie na zewnątrz
Nad częścią Warszawy pojawiły się gęste kłęby czarnego dymu. Wszystko przez pożar, który wybuchł na budowie przy ulicach Myśliborskiej i Laurowej. Sytuacja jest dynamiczna, a na miejscu trwa akcja służb.
Pali się styropian. Dym widać z daleka
Pożar wybuchł na terenie budowy na Białołęce. Nad okolicą szybko uniósł się czarny, gryzący dym. Świadkowie mówią też o odgłosach przypominających wybuchy.
Jak przekazała nam stołeczna straż pożarna, ogień objął styropian. To materiał łatwopalny, który podczas spalania wydziela duże ilości dymu. Pożar nie jest jeszcze opanowany.
Straż pożarna na miejscu. Trwa akcja gaśnicza
Na miejscu pracują już strażacy. Działania skupiają się na opanowaniu ognia i ograniczeniu jego rozprzestrzeniania.
Jak informuje nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa (Praga Północ, Białołęka, Targówek), dalsze czynności będą możliwe dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej. Na razie służby koncentrują się wyłącznie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
Przyczyna na razie nieznana
Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do pożaru. Służby nie podają też szczegółów dotyczących jego okoliczności. Te będą ustalane dopiero po opanowaniu sytuacji.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli jesteś w tej części Warszawy, lepiej zamknij okna i unikaj przebywania na zewnątrz. Dym ze spalającego się styropianu jest szkodliwy i może podrażniać drogi oddechowe.
Warto też omijać okolice Myśliborskiej i Laurowej. Akcja służb może potrwać, a ruch w tej części dzielnicy może być utrudniony.
Sytuacja wciąż się rozwija. Jeśli pojawią się nowe informacje, będą kluczowe dla wyjaśnienia, co dokładnie się wydarzyło i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.