Gigantyczna promocja w Aldi tylko do 10 października. Znana amerykańska marka luksusowych przekąsek 2+1 gratis
Za 3 ćwierćkilowe opakowania pistacji w Aldi można teraz zapłacić tyle, ile zwykle kosztują 2. Sieć uruchomiła akcję na przekąski pod nazwą znaną z amerykańskiego rynku, a średnia cena paczki spada do 11,66 zł. Oferta jest ogólnopolska, więc mogą z niej skorzystać również klienci w Warszawie. Na zakupy zostało kilka dni, ale przed włożeniem produktu do koszyka trzeba zwrócić uwagę na gramaturę i liczbę opakowań. To właśnie od nich zależy, czy rachunek za cały zestaw wyniesie 34,98 zł.
Trader Joe’s w Aldi. Do wyboru pistacje solone i bez soli
Promocją objęte są pistacje kalifornijskie Trader Joe’s w opakowaniach po 250 g. Nazwa może kojarzyć się ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie pod tym szyldem działa sieć sklepów spożywczych z historią sięgającą 1967 roku. Firma opisuje swoją ofertę jako połączenie jakości i przystępnych cen. W polskim Aldi oznaczenie Trader Joe’s pojawia się na produktach z kategorii bakalii, w tym na pistacjach pokazanych w aktualnej gazetce. Dla kupującego konkretem jest teraz akcja 2+1 gratis i cena całego zestawu.
Aldi wskazuje 2 warianty: solone i bez soli. Na zdjęciach w gazetce widać zielone opakowanie wersji prażonej z solą oraz niebieskie wersji prażonej bez soli. Obie paczki mają tę samą gramaturę, dlatego cenę można porównywać bez przeliczania różnych wielkości opakowań. Są to pistacje w łupinach, przeznaczone do obierania. Ten szczegół przyda się szczególnie osobom, które szukają produktu do ciasta, kremu lub deseru i porównują ofertę z cenami gotowych, obranych pistacji.
3 paczki za 34,98 zł. Oszczędność wynosi 17,49 zł
Cena regularna 1 opakowania wynosi 17,49 zł. W akcji 2+1 gratis płaci się za 2 paczki, a 3 otrzymuje bez dopłaty. Rachunek za taki zestaw to 34,98 zł, zaś łączna masa produktu wynosi 750 g. Po podzieleniu należności przez liczbę opakowań wychodzi dokładnie 11,66 zł za paczkę. To średnia cena przy zakupie całego kompletu. Osoba, która weźmie z półki tylko 1 opakowanie, nie uzyska tej kwoty, ponieważ promocyjne wyliczenie zakłada zakup 3 sztuk.
|Liczba paczek
|Łączna masa produktu
|Kwota do zapłaty
|Średnia cena paczki
|1
|250 g
|17,49 zł
|17,49 zł
|2
|500 g
|34,98 zł
|17,49 zł
|3 w akcji 2+1
|750 g
|34,98 zł
|11,66 zł
Przy cenie regularnej za 3 opakowania trzeba byłoby zapłacić 52,47 zł. Promocja zmniejsza ten wydatek o wartość 1 paczki, czyli o 17,49 zł. W przeliczeniu na cały zestaw oznacza to obniżkę o około 33,3 proc. Można też spojrzeć na ofertę od strony ilości: za pieniądze wystarczające zwykle na 500 g klient dostaje 750 g produktu. Te 2 wyliczenia opisują tę samą akcję, ale dotyczą czego innego. Oszczędność w złotych liczymy względem regularnej ceny 3 paczek, a dodatkową ilość względem zakupu 2.
Dla domowego budżetu znaczenie ma także kwota przy kasie. Aby uzyskać niższą cenę jednostkową, trzeba wydać 34,98 zł jednorazowo. Kto planował kupić 2 paczki, może za tę samą sumę dostać dodatkowe opakowanie. Przy planowanym zakupie 1 paczki wydatek na skorzystanie z akcji będzie natomiast większy o 17,49 zł. Dlatego opłacalność zależy również od tego, ile produktu rzeczywiście jest potrzebne. Trzecie zamknięte opakowanie można zachować na później, kierując się datą i warunkami przechowywania podanymi na etykiecie.
750 g w zestawie. Kilogram wychodzi po 46,64 zł
Po przeliczeniu ceny całego zestawu na kilogram wynik wynosi 46,64 zł. W cenie regularnej ten sam produkt kosztuje 69,96 zł za kilogram. Różnica to 23,32 zł na tej jednostce, choć sam promocyjny zakup obejmuje 750 g. Można również porównywać ceny za 100 g: w akcji wychodzi około 4,66 zł, podczas gdy regularnie około 7 zł. Te wartości ułatwiają sprawdzenie innych ofert, szczególnie gdy konkurencyjna paczka ma 200 g albo 300 g i sama cena na froncie etykiety niewiele mówi o rzeczywistym koszcie.
Gramatura obejmuje jednak pistacje w łupinach. Po ich obraniu masa samych jąder będzie mniejsza od 750 g, dlatego tego zestawu nie należy porównywać wprost z 750 g obranych pistacji. Do domowych wypieków potrzebna jest zwykle określona ilość jąder, więc opakowania o identycznej masie mogą dostarczyć różną ilość składnika do przepisu. Gazetka nie podaje, ile obranych pistacji uzyska się z tych 3 paczek. Można dokładnie wyliczyć cenę kupowanego produktu, ale nie cenę kilograma samych jąder bez znajomości ich udziału.
Podobnie jest przy porównywaniu tej akcji z ofertami na pastę lub krem pistacjowy. Takie produkty mają inne składy i bywają sprzedawane w znacznie mniejszych opakowaniach. W przypadku obecnej promocji Aldi kupuje się prażone pistacje, które trzeba obrać, a przy przygotowywaniu domowej pasty również rozdrobnić. Najprostsze porównanie cen dotyczy więc innych pistacji w łupinach, z uwzględnieniem ich gramatury i sposobu przygotowania. Dopiero wtedy cena 46,64 zł za kilogram pozwala ocenić różnicę między ofertami.
Promocja do 10 października. W Warszawie sklepy mają różne godziny
Akcja trwa od 5 do 10 października 2026 roku, czyli do soboty. Nie jest to oferta ograniczona do 1 dnia ani promocja przygotowana wyłącznie dla stolicy. Termin w gazetce określa okres obowiązywania warunków cenowych, lecz nie daje pewności, że produkt będzie dostępny w każdej placówce aż do zamknięcia ostatniego dnia. Aldi zastrzega, że artykuły są oferowane w ograniczonych ilościach i mogą zostać wyprzedane. Z tego powodu przed dalszym dojazdem przyda się sprawdzenie dostępności w wybranym sklepie.
Warszawskie placówki nie zaczynają pracy o tej samej godzinie. Według oficjalnej wyszukiwarki Aldi sklep przy Floriana 3 jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22, a przy Skarbka z Gór 8 w godzinach 6-22. Dla mieszkańców Wawra i Białołęki to 2 konkretne adresy, pod którymi można szukać produktu z gazetki. Są to informacje o lokalizacji i godzinach pracy; wyszukiwarka sklepów nie potwierdza liczby paczek pistacji znajdujących się aktualnie na półce.
|Placówka Aldi w Warszawie
|Godziny od poniedziałku do soboty
|Floriana 3, Wawer
|7-22
|Skarbka z Gór 8, Białołęka
|6-22
Niższa cena wymaga 3 właściwych opakowań
Na półce trzeba szukać pistacji kalifornijskich Trader Joe’s w paczkach po 250 g oraz oznaczenia akcji 2+1 gratis. Sama zgodność nazwy marki nie wystarczy, jeśli obok stoją inne bakalie lub produkt w innej gramaturze. W gazetce przy pistacjach podano 17,49 zł jako cenę regularną i dodatkowo informację o gratisie. To wyjaśnia, dlaczego widoczna cena 1 sztuki może być wyższa od wyliczonych 11,66 zł. Ta druga kwota powstaje po rozłożeniu należności za zestaw na 3 opakowania.
Przy kasie najlepiej sprawdzić sumę przypadającą na wszystkie paczki, ponieważ sposób pokazania rabatu na paragonie może się różnić. Dla prawidłowo naliczonego zestawu z tej akcji należność za pistacje powinna wynieść 34,98 zł. Gdy rachunek wskazuje 52,47 zł, warto od razu wyjaśnić z obsługą zgodność produktu i warunki promocji, zanim zakończy się zakup. Przy wyborze wariantu oraz większej liczby opakowań pomocna będzie informacja na cenówce w sklepie. To tam można sprawdzić szczegółowe zasady dotyczące konkretnego zakupu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.