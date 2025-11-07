Gigantyczne kontrole w Polsce. Przyjdą z miarką. Nie będzie litości
Właściciele działek powinni przygotować się na kontrole urzędników, którzy w najbliższych tygodniach rozpoczną pomiary przydomowych budynków. Sprawdzą, czy szopy, altany i wiaty stoją w prawidłowej odległości od granicy posesji. Jeśli okaże się, że budynek stoi za blisko – mniej niż 1,5 metra – właściciel zapłaci nawet 9 tysięcy złotych kary.
Kontrole ruszają – urzędnicy z miarką w ręku
Jak informuje Portal Samorządowy, samorządy i inspektoraty nadzoru budowlanego rozpoczęły akcję kontroli posesji w całym kraju. Celem jest wykrycie tzw. samowoli budowlanych, czyli obiektów postawionych niezgodnie z przepisami. Urzędnicy będą sprawdzać nie tylko odległości od granic działki, ale też powierzchnię i konstrukcję budynków gospodarczych.
Jeśli okaże się, że budynek został postawiony z naruszeniem przepisów, właściciel zostanie zobowiązany do legalizacji samowoli – a to oznacza 5 tys. zł opłaty administracyjnej plus kolejne 4 tys. zł grzywny za wykonanie prac niezgodnie z prawem.
Najczęstszy błąd – zbyt blisko płotu
Wielu właścicieli popełnia ten sam błąd: stawia szopę, altankę lub garaż 70–100 cm od granicy działki, nie wiedząc, że to niezgodne z prawem. Tymczasem przepisy są jednoznaczne:
-
budynek można postawić bezpośrednio przy granicy, lub
-
co najmniej 1,5 metra od niej.
Każde inne rozwiązanie traktowane jest jako samowola budowlana.
Kiedy szopa bez pozwolenia?
Nie każda budowa wymaga formalności. Zgłoszenia lub pozwolenia nie trzeba, jeśli:
-
szopa ma do 35 m² i konstrukcję o rozpiętości do 4,8 m,
-
jest to altana ogrodowa lub wiata rolnicza o lekkiej konstrukcji,
-
liczba podobnych obiektów nie przekracza dwóch na każde 500 m² działki.
Przekroczenie tych limitów lub trwałe związanie budynku z gruntem automatycznie oznacza konieczność uzyskania pozwolenia.
Kary są dotkliwe, ale można ich uniknąć
Eksperci przypominają, że zanim postawimy jakikolwiek obiekt na działce, warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i skonsultować projekt z urzędem. W przeciwnym razie można nie tylko zapłacić kilka tysięcy złotych kary, ale też zostać zobowiązanym do rozbiórki budynku.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli na twojej działce stoi szopa, wiata lub altana, upewnij się, że została postawiona zgodnie z przepisami. Urzędnicy naprawdę potrafią przyjść z miarką i sprawdzić każdy centymetr. A gdy odległość okaże się mniejsza niż 1,5 metra – zapłacisz za to więcej, niż wyniósł koszt budowy.
