Gigantyczne zmiany na lewym brzegu Warszawy. Jest plan ogromnej przebudowy tej części dzielnicy
Jedna z dużych, wciąż niezabudowanych przestrzeni w Wilanowie może zmienić się nie do poznania. Do warszawskiego urzędu trafił wniosek obejmujący nie tylko nowe mieszkania, ale także ulice, dwa tereny rekreacyjne, usługi i Młodzieżowy Dom Kultury. Skala projektu jest duża – mowa nawet o 585 mieszkaniach i przebudowie układu tej części dzielnicy.
Urząd m.st. Warszawy opublikował 25 sierpnia wniosek dotyczący terenów w rejonie ulic Branickiego, Gieysztora, Herbu Szreniawa, Kieślowskiego, Klimczaka i Przyczółkowej. Dokument został złożony w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej. Na razie nie oznacza to jeszcze zgody na rozpoczęcie budowy. Ruszyła procedura, podczas której mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem i zgłaszać swoje uwagi.
Nie tylko bloki. Ta część Wilanowa ma zostać przebudowana znacznie szerzej
Największą częścią przedsięwzięcia jest zespół 3 budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi na parterach i garażami podziemnymi. Według materiałów przedstawionych przez inwestora ma w nich znaleźć się od 525 do 585 mieszkań. Budynki mają mieć od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych i tworzyć zamknięte kwartały nawiązujące do zabudowy charakterystycznej dla Miasteczka Wilanów.
Samych mieszkań jest jednak tylko część planu. W parterach przewidziano od 5500 do 7000 m kw. powierzchni usługowej. Do tego zaplanowano od 608 do 690 miejsc parkingowych oraz od 1088 do 1235 miejsc dla rowerów. Łączna powierzchnia biologicznie czynna ma wynosić około 16 400 m kw.
Projekt obejmuje teren położony pomiędzy istniejącą zabudową Miasteczka Wilanów i jedną z głównych arterii dzielnicy – ul. Przyczółkową. Dziś znaczna jego część pozostaje niezabudowana. To właśnie dlatego realizacja całego zamierzenia byłaby zauważalną zmianą w tej części Warszawy, a nie tylko budową kolejnych kilku bloków.
Powstaną nowe ulice. Herbu Szreniawa ma dojść aż do Przyczółkowej
Jedną z najważniejszych części wniosku jest budowa nowego układu drogowego. Inwestycja zakłada realizację ul. Gieysztora oraz dalszego odcinka ul. Herbu Szreniawa. Ta druga ma zostać doprowadzona do ul. Przyczółkowej i włączona do jednej z najważniejszych ulic Wilanowa.
W praktyce oznacza to powstanie nowych połączeń wewnątrz tej części dzielnicy. W dokumentacji przewidziano również ciągi piesze i rowerowe. Inwestor zakłada ograniczenie ruchu samochodowego wewnątrz samych kwartałów mieszkaniowych, natomiast wjazdy do garaży mają prowadzić z układu nowych ulic i dróg wewnętrznych.
Wzdłuż Gieysztora planowany jest ponadto zielony pasaż oraz park linearny. Ciąg ma połączyć okolice istniejącego kompleksu Royal Wilanów z dalszą częścią projektowanej zabudowy.
Dwa tereny rekreacyjne i ponad 8000 m kw. zieleni dostępnej dla mieszkańców
Wniosek opublikowany przez miasto przewiduje również dwie osobne inwestycje określone formalnie jako urządzone tereny wypoczynku oraz rekreacji i sportu. Jeden ma powstać przy ul. Kieślowskiego i planowanym przedłużeniu Herbu Szreniawa, drugi w rejonie ul. Klimczaka.
Z informacji przedstawianych przy projekcie wynika, że oba tereny mają mieć łącznie około 8170 m kw.. Nie będą więc wyłącznie niewielkimi skwerami pomiędzy budynkami. Mają tworzyć większe przestrzenie rekreacyjne powiązane z ciągami pieszymi i rowerowymi.
To istotny element całego przedsięwzięcia, bo największe dyskusje wokół dalszego rozwoju Miasteczka Wilanów od lat dotyczą nie tylko liczby nowych mieszkań, ale również tego, czy wraz z nimi powstaje wystarczająco dużo infrastruktury społecznej, drogowej i zieleni.
W Wilanowie ma powstać nowy Młodzieżowy Dom Kultury
Najbardziej nietypowym elementem projektu jest budowa Młodzieżowego Domu Kultury. Obiekt ma stanąć w rejonie projektowanych ulic Gieysztora i Herbu Szreniawa. Według założeń przedstawionych przez inwestora będzie miał około 2000 m kw. powierzchni użytkowej.
Planowany budynek ma mieć 2 kondygnacje nadziemne oraz użytkowy dach. W środku przewidziano przestrzenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, artystycznych i rekreacyjnych. Jednym z najważniejszych pomieszczeń ma być sala widowiskowa mieszcząca około 250 osób.
O nowej siedzibie dla działalności młodzieżowej w tej części dzielnicy mówiło się już wcześniej. Teraz obiekt został wpisany bezpośrednio do wniosku jako inwestycja towarzysząca zabudowie mieszkaniowej.
W tym miejscu przez lata miało powstać coś zupełnie innego
Historia tego terenu jest ciekawa, bo pierwotne plany dla części działek były zupełnie inne. Przez lata rozważano tutaj realizację dużego obiektu handlowego. Pomysł centrum handlowego nie został jednak zrealizowany, mimo że wokół pustego terenu stopniowo powstawały kolejne kwartały Miasteczka Wilanów.
Teren zmienił właściciela, a nowy projekt ma zupełnie inny charakter. Zamiast dużej galerii handlowej przewidziano przede wszystkim zabudowę mieszkaniową połączoną z usługami, zielenią i infrastrukturą społeczną. Projekt funkcjonuje pod nazwą Royal Avenue.
To również tłumaczy jego skalę. Nie chodzi o pojedynczą działkę pomiędzy istniejącymi budynkami, ale o zagospodarowanie większego fragmentu Miasteczka Wilanów oraz stworzenie brakujących odcinków ulic.
To jeszcze nie jest zgoda na budowę. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi
Na tym etapie szczególnie ważne jest rozróżnienie planowanej inwestycji od inwestycji zatwierdzonej. Dokument opublikowany przez warszawski urząd jest wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących. Samo jego opublikowanie nie oznacza, że wszystkie opisane elementy na pewno powstaną w przedstawionej formie.
Procedura prowadzona jest na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, nazywanej potocznie specustawą mieszkaniową lub „lex deweloper”. Miasto podało, że wniosek wpłynął 20 sierpnia 2026 roku, a publicznie został ogłoszony 25 sierpnia.
Teraz jest moment na zgłaszanie zastrzeżeń i propozycji. Termin jest konkretny – mieszkańcy mają na to czas do 15 września 2026 roku.
Chcesz sprawdzić projekt albo zgłosić uwagę? Tak wygląda procedura
Pełna dokumentacja wniosku została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy. Warto zajrzeć do niej zwłaszcza wtedy, gdy mieszkanie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji albo przy ulicach, które mają zostać przedłużone.
– Do 15 września można składać uwagi do wniosku.
– Uwagi w formie papierowej przyjmuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44.
– Można je również przekazać elektronicznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianych w przepisach.
– Sam projekt warto sprawdzić nie tylko pod kątem nowych budynków. Dokumentacja pokazuje również przebieg nowych ulic, lokalizację terenów zielonych, planowany MDK, wjazdy do garaży oraz układ pieszy i rowerowy.
Dopiero dalsza procedura pokaże, w jakim kształcie inwestycja może dostać zielone światło. Jedno jest już jednak jasne: jeśli projekt zostanie zrealizowany w przedstawionej skali, fragment Wilanowa pomiędzy Branickiego, Klimczaka i Przyczółkową będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.