Gigantyczny pożar pod Warszawą! Dym widać z autostrady A2

21 września 2025 17:49 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Potężny pożar wybuchł w niedzielę w miejscowości Krosna Wieś pod Pruszkowem. Ogień objął około dwóch hektarów ścierniska, a kłęby dymu były widoczne nawet z autostrady A2. Na miejscu działa już osiem zastępów straży pożarnej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Pole w ogniu pod Warszawą. Dym widoczny z autostrady A2

W niedzielne popołudnie kierowcy jadący autostradą A2 mogli zauważyć kłęby dymu unoszące się nad polami w okolicach Pruszkowa. Ogień objął kilka hektarów ścierniska, a na miejsce wezwano liczne zastępy straży pożarnej.

Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie

Do pożaru doszło w miejscowości Krosna Wieś, w powiecie pruszkowskim. Jak przekazał asp. Michał Składanowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, w ogniu stanęło pole o powierzchni około dwóch hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczą cztery zastępy strażaków, a na miejsce kierowane są kolejne jednostki.

Strażacy walczą z ogniem

Pożary ściernisk i pól uprawnych należą do wyjątkowo trudnych do opanowania, ponieważ ogień szybko rozprzestrzenia się po suchym podłożu i stanowi poważne zagrożenie dla okolicznych zabudowań oraz uczestników ruchu drogowego.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o tym, by płomienie zagroziły bezpośrednio domom lub gospodarstwom. Strażacy starają się jak najszybciej opanować sytuację, by zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na większy obszar.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl