Gigantyczny pożar pod Warszawą! Dym widać z autostrady A2
Potężny pożar wybuchł w niedzielę w miejscowości Krosna Wieś pod Pruszkowem. Ogień objął około dwóch hektarów ścierniska, a kłęby dymu były widoczne nawet z autostrady A2. Na miejscu działa już osiem zastępów straży pożarnej.
Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie
Do pożaru doszło w miejscowości Krosna Wieś, w powiecie pruszkowskim. Jak przekazał asp. Michał Składanowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, w ogniu stanęło pole o powierzchni około dwóch hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczą cztery zastępy strażaków, a na miejsce kierowane są kolejne jednostki.
Strażacy walczą z ogniem
Pożary ściernisk i pól uprawnych należą do wyjątkowo trudnych do opanowania, ponieważ ogień szybko rozprzestrzenia się po suchym podłożu i stanowi poważne zagrożenie dla okolicznych zabudowań oraz uczestników ruchu drogowego.
Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o tym, by płomienie zagroziły bezpośrednio domom lub gospodarstwom. Strażacy starają się jak najszybciej opanować sytuację, by zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na większy obszar.
