Gminy prześwietlają działki z drona. Potem żądają podatku z odsetkami. Mało kto wie, że za to trzeba płacić
Nowelizacja przepisów o podatkach lokalnych z 19 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1567), która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, zmieniła definicję budowli w sposób, który wielu przeoczył. Samorządy już weryfikują deklaracje, posługując się zdjęciami lotniczymi i systemami geoinformacyjnymi. Kto nie zgłosił – spłaca zaległość z rosnącymi odsetkami.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusił zmianę, która skomplikowała życie firmom
Nowelizacja nie wzięła się znikąd. 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie o sygn. SK 14/21, że dotychczasowa definicja budowli zawarta w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją. Zarzut był prosty: stara definicja odsyłała do prawa budowlanego, które co i rusz zmieniało katalog obiektów – a to naruszało zasadę określoności prawa podatkowego. Ustawodawca musiał napisać definicję od nowa i przy okazji rozszerzył listę opodatkowanych obiektów. Jedną z nowych kategorii stało się „urządzenie techniczne wraz z jego częściami budowlanymi” – i właśnie ta formuła uderzyła w firmy z monitoringiem opartym na wolnostojących masztach.
Sam przepis brzmi znajomo każdemu, kto kiedyś czytał ustawę o podatkach lokalnych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, opodatkowaniu podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To zdanie jest kluczem do całej sprawy – bo wyłącza z podatku wszystkie prywatne instalacje, niezależnie od tego, jak są zbudowane.
Kamera na ścianie – zero podatku. Kamera na maszcie – to zależy
Granica między opodatkowaniem a jego brakiem przebiega nie przez rodzaj kamery, jej rozdzielczość ani markę – tylko przez sposób montażu. Kamera przykręcona do elewacji magazynu, hali produkcyjnej, biurowca lub warsztatu jest wyposażeniem już opodatkowanego budynku i nie generuje żadnego dodatkowego obowiązku. Obowiązek rodzi się dopiero wtedy, gdy kamera stoi na osobnej konstrukcji z fundamentem – betonowym słupie wkopanym w grunt, stalowym maszcie z zabetonowaną stopą, wieży obserwacyjnej albo konstrukcji spawanej do podłoża.
Właściciele prywatnych domów, mieszkań i wspólnoty mieszkaniowe mogą ten temat zignorować. Monitoring na prywatnej posesji – nawet zbudowany z kilkunastu masztów z fundamentami – nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie jest związany z działalnością gospodarczą. To samo dotyczy sytuacji, gdy ktoś prowadzi z domu małą firmę: budynek zachowuje charakter mieszkalny, a ustawa wyraźnie go wyłącza.
Komplikacja pojawia się, gdy monitoring firmowy jest zintegrowany z szerszą infrastrukturą. Jeśli kamery współpracują z bramami automatycznymi, szlabanami, czytnikami kart lub oświetleniem ochronnym montowanym na osobnych fundamentach, urząd może potraktować całość jako jeden kompleks budowlany i zsumować jego podstawę. To z kolei zwiększa zobowiązanie i utrudnia wyliczenia bez pomocy doradcy.
Dwa sposoby naliczenia i twarde liczby
Podatek od budowli może być naliczany na dwa sposoby. Pierwszy to stawka procentowa – 2% wartości budowli, ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ta metoda jest stosowana, gdy da się wycenić wartość obiektu, np. na podstawie wartości początkowej przyjętej do amortyzacji. Drugi sposób to stawka kwotowa za metr kwadratowy powierzchni zabudowy, którą preferuje większość gmin przy mniejszych obiektach – bo jest prostsza do administrowania i nie wymaga operatu szacunkowego.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. (M.P. 2024 poz. 716) maksymalna stawka dla budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą w 2025 roku wynosi 34,00 zł za m². Stawki wzrosły o 2,7% względem 2024 roku – tyle wyniósł wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2024 r. według GUS. Na 2026 rok Ministerstwo Finansów podwyższyło stawki o kolejne 4,5% (obwieszczenie z 1 sierpnia 2025 r., M.P. 2025 poz. 726) – tym razem inflacja za pierwsze półrocze 2025 roku była wyraźnie wyższa. Maksymalna stawka dla budynków działalności gospodarczej wynosi w 2026 roku 35,53 zł/m².
Co to oznacza w praktyce? Warsztat mechaniczny, który postawił 3 betonowe słupy pod kamery, każdy o podstawie 0,5 m², płaci od łącznej powierzchni 1,5 m². Przy stawce gminnej 23,47 zł/m² – jak w Pruszkowie – roczny podatek wynosi ok. 35 zł. Firma logistyczna z 15 masztami o podstawie 1 m² każdy – ok. 350 zł rocznie. Duże centrum dystrybucyjne z 40 punktami obserwacyjnymi o podstawie 1,5 m² każdy i stawce 25 zł/m² zapłaci 1 500 zł rocznie. Kwota sama w sobie bywa nieduża, ale obowiązek formalnego zgłoszenia i rozliczenia istnieje niezależnie od jej wysokości.
Termin minął, ale nie wszystko stracone – i nie wszystko bezpieczne
Osoby prawne – spółki, jednostki organizacyjne – miały obowiązek złożyć deklarację DN-1 do 31 stycznia 2025 roku. Wyjątkowo, ze względu na wagę zmian w definicjach, przepisy dały możliwość odroczenia: firma mogła złożyć pisemne zawiadomienie do 31 stycznia i przez to zyskać czas do 31 marca 2025 roku na złożenie właściwej deklaracji, opłacając w tym czasie raty zaliczkowe w wysokości średniej miesięcznej z 2024 roku. Ta opcja w 2026 roku już nie obowiązuje – termin wraca do standardowego 31 stycznia i żadnych przedłużeń nie ma.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie obiektu. Oznacza to, że firma, która postawiła monitoring dwa albo trzy lata temu i nie zgłosiła tego faktu, ma dziś zaległość z odsetkami narastającymi od pierwszego dnia obowiązku. Dobrowolna korekta deklaracji zawsze wygląda lepiej niż wykrycie nieprawidłowości przez kontrolę – organ bierze to pod uwagę przy ocenie naruszenia.
Samorządy nie czekają – latają dronami i sięgają po ortofotomapy
Wiele gmin już w pierwszych miesiącach 2025 roku zwróciło się do przedsiębiorców na swoim terenie z pytaniami o charakter instalacji monitoringu. Pytania są konkretne: czy słupy mają fundamenty, czy są trwale związane z gruntem. Od odpowiedzi zależy, czy gmina uzna je za budowle podlegające opodatkowaniu. Samorządy coraz powszechniej sięgają po zdjęcia lotnicze z dronów, ortofotomapy i systemy geoinformacyjne (GIS), żeby porównać stan terenu z treścią złożonych deklaracji. Technologia pozwala wykrywać obiekty, których wcześniej nie dało się sprawdzić bez wejścia na teren firmy. Kontrole obejmują przede wszystkim tereny przemysłowe, magazynowe i logistyczne, bo tam monitoring oparty na wolnostojących konstrukcjach jest najczęstszy.
Poza odsetkami za zwłokę urząd może nałożyć dodatkowe sankcje za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej. W przypadku celowego działania mającego na celu uniknięcie opodatkowania sprawa może trafić do organów ścigania z zarzutem z Kodeksu karnego skarbowego – grzywna może sięgnąć wielokrotności minimalnego wynagrodzenia. Ubezpieczyciele śledzą takie sytuacje – zaległości podatkowe przy nieruchomości firmowej mogą wpłynąć na warunki polisy.
Co to oznacza dla Ciebie? Zmierz słupy, zanim urząd policzy za Ciebie
Jeśli prowadzisz firmę z monitoringiem wyłącznie na ścianach budynków, nie musisz robić nic. Jeśli masz kamery na osobnych masztach, słupach lub konstrukcjach z fundamentem – zrób przegląd instalacji już teraz. Zmierz powierzchnię podstawy każdego słupa stykającego się z gruntem, pomnóż przez liczbę obiektów i sprawdź stawkę podatku od budowli w uchwale swojej gminy. Stawki gmin są dostępne na stronach urzędów miast lub w Biuletynach Informacji Publicznej. Jeśli okaże się, że obowiązek podatkowy istnieje i nie był dotąd wykazany, złóż korektę deklaracji DN-1 jak najszybciej – samodzielnie lub przez biuro rachunkowe. Każdy miesiąc zwłoki to dodatkowe odsetki. Jeśli masz wątpliwości co do kwalifikacji konkretnej instalacji (np. słup będący częścią ogrodzenia, kamery zintegrowane z bramami), skonsultuj się z doradcą podatkowym – interpretacja przepisów jest wciąż kształtowana przez sądy administracyjne i lepiej nie działać na własną rękę przy niejednoznacznych stanach faktycznych.
