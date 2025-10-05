Granice pod specjalnym nadzorem! Polska przedłuża kontrole aż do 2026 roku.
Polska przedłuża kontrole graniczne z Niemcami i Litwą. Surowsze zasady do kwietnia 2026. Polska zdecydowała o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą aż do 4 kwietnia 2026 roku.
Nowe przepisy weszły w życie 5 października i oznaczają, że straż graniczna będzie nadal prowadzić intensywne inspekcje na wybranych przejściach.
Decyzja władz wynika z rosnącej presji migracyjnej. Polska obawia się prób nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców, którzy wykorzystują korytarz tranzytowy prowadzący przez Litwę i Niemcy w kierunku Europy Zachodniej. Resort spraw wewnętrznych podkreśla, że utrzymanie kontroli to konieczny krok w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i stabilności regionu.
Kontrole będą prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wspieranych przez policję oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Sprawdzane będą zarówno dokumenty podróżnych, jak i pojazdy, co oznacza, że część osób musi liczyć się z opóźnieniami. Granice pozostaną przejezdne, ale procedury będą bardziej rygorystyczne.
Dla mieszkańców regionów przygranicznych decyzja oznacza codzienne utrudnienia. Wielu z nich korzysta z przejść granicznych w drodze do pracy lub szkoły, dlatego dodatkowe kontrole mogą wpłynąć na ich życie. Jednocześnie rząd zapewnia, że działania są konieczne i mają charakter prewencyjny.
Przedłużenie kontroli wpisuje się w szerszą politykę wzmacniania granic w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska chce w ten sposób wysłać sygnał, że nie zamierza rezygnować z bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń związanych z nielegalną migracją i niestabilną sytuacją międzynarodową.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.